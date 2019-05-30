【逃犯條例】政界消息：政府不設追溯期限　引渡劉鑾雄還看一原則

最新消息，政府或於傍晚召開記者會，公布逃犯條例最新修訂方案，即建制派「成功爭取」的將刑期門檻由3年提高至7年。至於外界非常關注的追溯期問題，知情的政界人士透露，政府決定不為追溯期設限，換言之，在澳門因洗黑錢罪成被判囚5年3個月的商人劉鑾雄，因法例列明該罪行的最高刑罰為判囚8年，高於7年最新刑期門檻，劉鑾雄案不會受今次修訂影響。 不過，該名政界人士指，留意在財政司司長陳茂波早前在其網誌講解逃犯條例，指今次修例有「八不移交」原則，其中包括「缺席情況下被定罪不移交」一項，而劉鑾雄當年一直缺席澳門的法庭聆訊，這可能成為其「脫身符」。 另外，消息指當局不會設立「監察員」制度，因執行上存在難度。

39名建制議員聯署倡提高移交刑期門檻至7年或以上。

該政界消息補充，澳門目前與香港仍未有移交逃犯協議，日後如要向香港引渡逃犯，仍須像香港般經過修改法例程序，「澳門究竟會不會展開修法程序？有關程序又需幾長時間？劉鑾雄會不會已經知道，澳門當局未必這麼快可以完成修例呢？」

消息人士指，香港不為移交逃犯設追溯期限，而澳門本身亦沒有設定追溯期限，故當澳門當局修例後想引渡劉鑾雄，「是完全可以的事，劉鑾雄案不會受今次修訂影響」。

不過，消息人士補充指，陳茂波早前在網誌提及，今次修訂有「八不移交」的保障，包括不符合「雙重犯罪」不移交；政治罪行不移交；因種族、宗教、國籍或政治意見而被檢控不移交；一罪不能兩審；不能增加移交命令以外的控罪，否則不移交；不能移交至第三方；死刑不移交；還有一項，就是「缺席情況下被定罪不移交」。按此原則，劉鑾雄或被列為不移交的「保障」之內。

政界消息透露，政府不會為追溯期設限，換言之，澳門當局有權向劉鑾雄提出引渡申請。(資料圖片)

消息人士表示，由於內地有追溯期與刑期掛鈎的做法，修訂方案對在內地做生意的港人無形中多了一層保障，「因為當內地該罪行的最高刑罰是入獄五年，在五年前犯的事便一筆勾銷，不會永遠怕被追究。」

律政司司長鄭若驊日前稱，會考慮設立「監察員制度」。所謂「監察員制度」，即由港府派員到引渡地區了解被移交疑犯有否受不公平處理。該政界人士指，據其了解，港府最終打消有關想法，「因為執行上有難度，點樣去到人家地區進行監察？難度很高，很難執行。」

該政界人士說，政府亦不打算進一步收窄37項罪類，「因為一旦收窄罪類，某一類疑犯便跌出法網，這才是真正的不公平」。