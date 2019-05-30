【逃犯條例】美國商會8問特區政府　修例「存太多不確定因素」

香港美國商會早前就逃犯條例修訂提出異議及憂慮，擔心會影響香港國際都會的聲譽。商會昨日與政務司司長張建宗會面後，今日（30日）再發聲明，直言修例的基本部分存在太多不確定因素，不應匆匆通過，更提出8條問題反問政務司司長辦公室，包括「政府將如何確保香港的法治不會受到損害」。

張建宗與美國商會會面時表示，政府希望減輕修例對香港作為國際商業中心的地位產生負面影響的擔憂。美國商會指，擬議修例的基本部分存在太多不確定因素，在提交立法會通過前，必須更廣泛向香港社會解釋。商會直言，香港還未準備好通過法案，「不明白為什麼在它尋求解決的漏洞存在20年之後應該匆匆通過」，又相信香港仍然是法治和法律實踐的卓越中心，應遵循適當的立法程序。

香港美國商會的8條問題：

1.據報道，有30名外交官表示他們不支持該條例，這可能重新審視其國家與香港的關係，政府如何計劃解決問題，以避免任何負面影響，對香港國際社會的樞紐地位？

2.香港3名資深法官公開宣布他們對提議的法案「深感不安」，並認為該法案「不可行」，因為修例忽視對中國大陸法律制度缺乏信任。如果該法案的兩位主要守門人之一 - 法院 - 認為擬議的立法是行不通的，那麼如果這項立法被強制推行，政府將如何確保香港的法治不會受到損害？

3.政府沒有澄清有權向中國大陸提出引渡請求的人的具體界限。雖然曾經有人說只有中央人民政府認可的人才可以提出引渡請求，但保安局也注意到「引渡請求將來自中國大陸法院，而這些法院在國際上並不像香港那樣」，請予以澄清。

4.保安局局長李家超強調，這些修正案「主要針對犯有嚴重罪行而不影響香港的新聞和言論自由的逃犯，並受到《基本法》和香港法律的保障」，如何在技​​術上得到保障？

5.在政府對美中經濟與安全審查委員會的答覆中，據說修例有助於確立香港在打擊罪案方面的聲譽。香港為什麼要冒著法治聲譽的風險，以便在城市犯罪率相對較低的情況下獲得「打擊犯罪」的新名聲？

6.政府強調，修正案只關注逃犯，而不是當地普通公民。這將如何區分？

7.律政司司長鄭若驊表示，政府會考慮提出一項規定，即提出要求的司法管轄區會保證嫌疑人獲得公平審訊。香港政府如何確保申請司法管轄權，以確保公平審訊？

8.媒體報道指出，「保安局承認，隨著引渡法的修訂，中國政府可以要求凍結被認為是大陸逃犯的人的資產」。請提供更多詳情，確保商業信心不會受到威脅。