【逃犯條例】建制派9小時內「成功爭取」　北京盤算年底區選戰況

陷於困局多時的政府提修訂《逃犯條例》內容，於今日(30)一日間，起了相當變化。建制派先於今早10時左右，突然在立法會見記者表示，昨晚向保安局局長李家超提交39名建制派議員的聯署信件，就《逃犯條例》之修訂提出兩項建議，包括把移交門檻7年或以上，以及移交要求必須由當地的中央機構提出。 事隔9小時，保安局局長李家超於政總會見記者，「迅速回應」已接納建制派提出的兩項修訂建議，同時公布另一項修訂，加強疑犯保障。記者會後，商界、政黨隨即表態，歡迎政府提出的新修訂，建制陣營在整個過程中相當具「默契」。

李家超表示，將移交刑期門檻提升至7年或以上，將可剔除三類共七項罪行，包括刑事恐嚇、將槍枝交予無牌人士，以及與未成年少女發生性行為、管有兒童色情物品等有關色情活動的罪行。（余俊亮攝）

立法會保安事務委員會明日會召開特別會議討論《逃犯條例》，建制派率先在特別會議召開前夕，公開聯署就修例提出兩項建議。民主派隨即批評建制派與政府「扯貓尾」，直言到政府公布接納建議後，建制派便能以「成功爭取」自居。

回看今日的時序，建制派於早上10時左右，在立法會宣佈39名建制派議員已向保安局局長李家超提交聯署信件，指出鑒於修例工作的緊迫性及為了進一步消除各界顧慮，就《逃犯條例》之修訂提出兩項建議，包括把可移交的罪行刑罰年期提高至7年或以上，以反映條例草案處理的「特別移交安排」只針對情況嚴重的罪行；以及當各地申請以個案移交的當局，應屬中央機關或部門，以內地為例，必須統一經由國家級部委，例如最高人民檢察院提出移交要求。

消息發酵了近半日，到傍晚5時14分，政府新聞處出稿，「保安局局長李家超今日（五月三十日）下午六時四十五分在添馬添美道二號政府總部西翼大堂會見傳媒」。

到晚上7時左右，李家超出來見記者，表示政府將就《逃犯條例》提出3方面共6項修訂，當中建制派提出的兩個建議。這是繼3月26日，政府開記招宣佈剔除9項罪行類別後，再就修訂《逃犯條例》提出新修訂。

由建制派公開聯署，就修例提出兩項建議，至李家超宣佈新修訂，成個過程相隔僅短短9小時。這與近日陷於糾結的悶局，形成強烈對比。

香港總商會總商會隨即發表聲明，歡迎政府新修訂。總商會立法會代表林健鋒表示：「我們欣賞政府了解到公眾對修訂的廣泛關注，著力回應疑慮。」

經民聯亦發聲明指，歡迎政府提高《逃犯條例》移交門檻，認為可進一步釋除公眾的疑慮，並加強社會各界對修訂《逃犯條例》的信心，「期望條例草案可盡快於議會內理性討論，妥善審議，早日填補漏洞。」

由「建議」，到「成功爭取」，再到發聲明「表示歡迎」，整個過程建制陣營一氣呵成。有分析認為，在這場修例攻防戰中，北京緊張的，不僅是法案能否闖過立法會一關成功修例，還有民主派可能因着這一役而「回勇」，甚至成功大量吸票，影響年底的區議會選舉結果；如果沒有任何鋪排，港府便出來公布被視為「讓步」的3項大幅度修訂，「功勞」便全歸於一直大力反對原方案的民主派（雖然民主派同樣不收貨），北京不想讓民主派得分，於是由建制派政黨快手提建議，並獲當局火速「接納」，先穩佔「成功爭取」的光環。