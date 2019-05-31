【逃犯修例】消息：終極修訂不再讓步　「回港服刑」將成下個焦點

《逃犯條例》修例準備「直上」立法會大會審議之際，政府昨日公布將刑期門檻大幅提高至7年等3項進一步修訂，嘗試釋除社會的疑懼及紓緩反對聲音。外界關注，港府還會有第三次修訂嗎？掌握情況的政界消息指，這次已是終極修訂，因為按例港府6月1日便要將修訂案提上立法會，「不會再有時間研究其他修訂」，而且「改完又改」亦會給人兒戲的觀感。 消息又指，政府樂意考慮將被移交的疑犯安排回港服刑，認為此舉屬破格性，但因問題較複雜，研究需時，預料是未來重點工作之一。

政府不斷強調，修例目的為處理台灣殺人案及制度漏洞。（資料圖片/梁鵬威攝）

今次已是《逃犯條例》修訂自今年2月提出以來，第二次修改內容。3月26日，政府舉行「三合一」記者會，宣布作出兩項調整，包括將適用移交刑期門檻由1年提升至3年，以及剔除46項罪類中的9類罪行，包括涉及破產、證券期貨、知識產權、環保公眾衛生、虛假商品說明等與商業有關罪行。

政府昨日提出的修訂，涉及三方面的共六項額外措施：

第一方面，縮小「特別移交安排」的適用範圍至最嚴重罪行。

---適用移交的罪行刑期門檻定於可判處最高刑期七年或以上。

第二方面，在啟動「特別移交安排」時加入更多限制。

---視乎個別個案，在移交協定中加入包括無罪假定、公開審訊、有律師代表、盤問證人權利、不能強迫認罪、上訴權等符合一般人權保障的要求。

---請求方需要作出保證，有關罪行是在有效追訴期内，或不屬於因任何原因而可以免於起訴和懲罰的，例如特赦。

第三方面，加強保障疑犯利益。

---只處理由當地中央政府提出的請求。以內地為例，特區政府只處理由最高人民檢察院提出的移交要求，其他的不作處理。

---研究讓被移交的香港人，在定罪後應可申請回港服刑。

---以個案方式，商討移交後的探望問題，包括以領事（如移交給外國）、官員探望或其他特別合作安排作處理。

今早建制派表示，已聯署建議政府將移交門檻提升至7年及建議由中央機關決定移交後，政府於晚上隨即回應，接納該兩項建議，並增加啟動移交時為疑犯加入更多限制。（李偉欣攝）

政府樂意接受疑犯回港服刑建議

被問到是否最後微調，不會再改動？李家超昨日在記者會上表示，綜合意見後認為已是最適合的方案。而掌握情況的建制派人士亦指，政府這次已屬最終修訂，直至通過修例前都不會再有調整方案，原因有三：

一，港府準備6月12日將修例草案交上立法會大會恢復二讀及審議，按例若有修訂案，必須在6月1日或之前提交，故現已無時間再研究其他修訂建議的可行性；

二，港府認為可作修訂以釋除公眾疑慮的，都已做了，其他建議方案都在實際執行上不太可行。

三，修訂案不是隨便提出，需經嚴謹考量，倘「改完又改」會給外界兒戲的感覺。

不過該消息人士補充指，雖然政府不會作微調，但會積極考慮爭取被移交的港人疑犯，定罪後可回港服刑，這種做法以前從未有過，算是一大突破。不過，爭取港人疑犯回港服務，要處理的問題相對複雜，研究需時，目前還未有定案。

李家超昨30日)表示，認同港人日後在外地定罪及判刑後回港服刑的方向，稱由於現行的《移交被判刑人士條例》並不適用於內地，政府會待草案通過後，與內地再作跟進。

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，將已移交的犯人回港服刑，當中涉判刑地區、犯人及香港，由於中央已表明支持香港的修訂逃犯條例工作，至少內地會樂意考慮，他相信「回港服刑」安排最終可成事的機會高。