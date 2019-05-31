【逃犯條例】李家超答不出台灣中央機關　葉劉：我都唔知道

政府昨天就《逃犯條例》修訂作出6項修改，包括把刑期移交門檻由3年提高至7年或以上、只處理由司法管轄區中央機關提出的引渡要求，如內地最高人民檢察院，保安局局長李家超昨天見記者時，卻未能明確指出哪一個機構才是台灣的中央機關。 曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀在商台節目《在晴朗的一天出發》接受電話訪問時，亦坦言：「我真係唔知，我唔係好熟台灣制度。」本身是律師的立法會議員謝偉俊則說，中港台問題「咁敏感」，不適合「黑同白講清楚」。 39名建制派議員昨天早上向李家超發聯署信，建議提高刑期移交門檻至7年或以上，惟身兼行會成員的葉劉未有參與聯署，她表示李家超昨天不斷找她向她解釋修改內容，強調並非傾斜商界。然而，她坦言若建議提交行會審議，屆時她便要表態。

謝偉俊指中港台問題「咁敏感」，不適合「黑同白講清楚」。（資料圖片／張浩維攝）

否認打龍通 謝偉俊：廖長江前日發起動署

建制派昨天早上見記者，指39名議員聯署已去信李家超，建議把刑期移交門檻由3年提高至7年或以上，又建議規定港府只可處理由司法管轄區中央機關提出的引渡要求。巧合地，李家超於同日傍晚會見記者，宣布就《逃犯條例》修訂作出6項修改，當中包括建制派當天早上提出的提議，故民主派質疑建制派與政府「打龍通」。

謝偉俊在同一節目回應指，建制派「班長」廖長江前日在建制制內部發起聯署，於是他參與有關聯署。至於被問到建制派是否預知政府會作出讓步，他強調「百分百唔知」。若按新修訂建議處理台灣殺人案，港府應與哪個台灣中央機關商討？謝偉俊則說：「到時先傾。」他又指，中港台問題「咁敏感」，不適合「黑同白講清楚」。葉劉淑儀亦坦言：「我真係唔知，我唔係好熟台灣制度。」

若把移交刑期門檻提升至7年或以上，有三類、共七項罪行將會剔除，包括刑事恐嚇、將槍枝交予無牌人士，以及與未成年少女發生性行為、管有兒童色情物品等有關色情活動的罪行，做法被批評令香港淪為「性罪行逃犯天堂」。

謝偉俊指出，香港即使實施屬地原則，但香港就兒童色情等罪行擁有域外法權，他又認為把移交刑期門檻提高至7年，旨在處理嚴重罪行，他表示一直不擔心修例，「我不嬲覺得好安心」，又指日後若有個案移交申請，每個個案都會在陽光下進行。

葉劉表示，李家超昨天不斷找她向她解釋修改內容，強調並非傾斜商界。（資料圖片／李澤彤攝）

葉劉指不相信北京因遊行人數多而指示香港政府讓步

葉劉淑儀坦言對豁免性罪行有保留，不過她指出香港就兒童色情等罪行擁有域外法權，不過她承認若犯人匿藏到沒有與香港簽署長期引渡協議的國家，香港即使可審理案件，但無法申請移交有關犯人。

沒有參與建制派聯署的葉劉表示，李家超昨天不斷找她向她解釋修改內容，強調並非傾斜商界，不過若建議提交行會審議，屆時她便要表態。

被問到如何評估民情和6月9日參與遊行的人數，葉劉指政府不可能因遊行人數多而讓步，「咁即係谷人遊行，對政府管治非常不利」，又說不相信北京當局會因人數而指示香港政府讓步，她強調政府聆聽很多意見，直言：「我都有意見，點解政府唔聽我講，我都係行會成員，點解唔聽我講。」