【政壇諸事町】梁美芬請食煎釀三寶　以行動支持「殷實商人」

保安局局長李家超今早(31日)出席立法會保安事務委員會特別會議時，稱修例是為了打擊嚴重罪行、保障合法居民和「殷實商人」。那邊廂，在修例期間與李家超不時就法律問題交流的經民聯梁美芬，就以實際行動支持「殷實商人」，連續多日光顧一間因面臨高昂租而被迫結業的小食店，請議員和記者吃煎釀三寶。

梁美芬連續多日光顧一間因面臨高昂租而被迫結業的小食店，請議員和記者吃煎釀三寶。(李偉欣攝)

修訂《逃犯條例》內容極具爭議，除了使立法會陷入亂局外，建制及民主派議員的關係亦一度劍拔弩張。立法會保安事務委員會今早召開會議，議員與官員終可「聚首一堂」討論條例，保安局局長李家超在會上表示，修例是為了打擊嚴重罪行、保障合法居民和「殷實商人」。

支持修例的經民聯梁美芬，下午捧出兩盒煎釀三寶，以實際行動支持「殷實商人」。梁美芬稱，灣仔一間經營了40多年的小食店，因面對高昂的租金而被迫結業，故她連續多日光顧購買以表支持，笑言「要支持這些殷實商人」。

民建聯蔣麗芸及新民黨主席葉劉淑儀試食後都大讚煎釀三寶「好好食」，葉劉更笑指「西九真係多好嘢食」，不過該間小店其實是在灣仔。