【六四晚會．持續更新】市民撐傘迫爆維園　晚會8時16分開始

「但有一個夢，不會死，記著吧!」六四30周年，「無論雨怎麼打」，不少市民仍然堅持來到維園參加燭光集會，悼念死難者的同時，也期盼自由花開的一天。今年大會主題是「人民不會忘記！平反六四！公義必勝！」 6月4日早上先迎來一場黃雨，下午仍然陰晴不定，下午四時許，銅鑼灣維園一帶天又再下起雨來，前來維園參與集會的市民紛紛舉起雨傘。 下午5點，支聯會常委朱耀明現身維園入口，為支聯會捐款站站台，他認為人流符合預期，預計六時半才是人潮高峰期。被問到會否擔心天氣影響參與人數，朱搖頭笑稱：「六四不受風雨影響。」 晚上6時，參與集會的人流開始湧現，有近百名市民自備椅子、野餐墊，提早到場佔據前排座位。藝人黃耀明亦在5點50分上台綵排，他今晚將上台獻唱六四30周年紀念歌曲《回憶有罪》。 於晚上7時，大會表示，民眾已坐滿4個足球場，並呼籲市民繼續前來「逼爆維園」。支聯會秘書李卓人相信，即使下雨，估計仍會有15至18萬人參加集會。 近8時，市民已坐滿6個足球場；8時16分，燭光晚會正式開始。

維園燭光集會，30年來堅持同一個夢。(余俊亮攝)

的士司機黃先生：有些朋友已轉軚

正如特首林鄭月娥今早於行會前所言：「今日嘅日子好多人都有一個回憶」。這一個回憶，香港市民未敢忘記，30年來，用行動、用燭光去表達。

芸芸身影之中，包括59歲的士司機黃先生。他自言「我已經算懶」，30年來參與六四集會約13、14次。89六四當年，黃先生只是一名28歲的年輕人，冒著風雨參與百萬大遊行，「八號風球，人們去新華社集會示威，我與幾個好友都有去。」他記得事發前一晚已徹夜難眠，當日通宵在家看電視直播，「六四事件令我憎恨共產黨」。

黃先生憶述，當年一起在八號風球晚集會的友人，如今已各散東西，「有一些還是朋友，有人返內地做生意，有人移民加拿大，有些人已轉軚。」他慨嘆，「上次佔中事件已應驗了，越是朋友，越不能談論政治。」黃先生表示多年來都是自己一個人參與集會，雖多次嘗試勸女兒參與，「我跟她說，當到你年老時，會覺得自己有付出過一點努力，你會很榮幸自己有做過這件事。不過她未有表態。」

黃先生多年來都是自己一個人參與集會，認為「越是朋友，越不能談論政治。」(鄭榕笛攝)

朱牧：六四不受風雨影響 料六時半達人潮高峰

下午5點，朱耀明牧師現身維園入口，為支聯會捐款站站台，有攜幼子到場的太太向兒子介紹：「這個是朱牧師」，並著兒子親手捐款。

過路人士見到朱耀明都紛紛上前與他握手，現場下濛濛細雨，朱耀明站台近10分鐘後，在工作人員提醒下方穿上雨衣。他認為人流符合預期，預計六時半才是人潮高峰期。被問到會否擔心天氣影響參與人數，朱搖頭笑稱：「六四不受風雨影響。」他續道，六四當年5月20日晚刮起八號風球，市民一樣出席，「我們連極權國家都敢反對，不需要怕雨。」

朱耀明牧師傍晚5時左右現身維園入口。(鄭榕笛攝)

燭光晚會前舉行祈禱會

六四燭光晚會於晚上8時舉行，香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支聯）則在晚會前，於維園舉行祈禱會。祈禱會主題來自《依撒意亞先知書》耶穌向天主說的「我在這裡，請派遣我」。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦有出席。眾人唱聖，期間又有天主教徒分享當年與教友一同上街，聲援內地民主運動的經歷。

晚會即將開始，民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等人到達維園晚會現場，大會帶領大家獻唱《血染的風采》。

李柱銘表示，今年是六四事件30周年，他的感受如首年參加晚會一樣，一樣認為要悼念及平反六四，強調中國不能在「搵到錢」後說不承認當年曾經殺害人民。對於逃犯條例修訂後，六四晚會會否受到影響？李柱銘稱未必有直接影響，但中央一旦要求申請移交任何人，特區政府必會同意，雖然政府不斷強調法庭和特首會作把關，但他認為法庭只會檢視表面證據，難以保障人民。

李柱銘稱：「對我來說三十年如一日，無論如何都要撐下去，因為最終會勝利，只是視乎多久。」對於6月9日返逃犯條例遊行，李柱銘表示「香港人已知道了，這次再不出來香港便糟糕」。

林鄭月娥曾明言無論遭受多少批評亦會堅持推行逃犯條例修訂，李反問「佢點對住香港？」指林鄭月娥作為特首，守護香港原是她的責任，「再這樣下去，香港繁榮穩定都沒有了」。黎智英則呼籲市民6月9日上街，形容為「最後一戰，搏到盡！」

市民冒雨前來參與晚會。(鄭子峰攝)

約8時23分，大會帶領在場人士向紀念碑行三鞠躬禮

↓↓↓ 目前維園情況 ↓↓↓

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↓↓↓ 去年維園燭光晚會情況 ↓↓↓

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翻查歷年六四集會參與人數，根據支聯會每年公布的資料，參與人數最高峰是2009年至2014年，每年參加者人數由15萬人至20萬人不等，該段時期除了是適逢20周年（2009年）外，隨後數年發生了內地民運人士劉曉波被捕、剛出獄的民運人士李旺陽被自殺事件等，刺激市民參加。

惟自2015年起，出席人數已三連跌，支聯會公布2015年有13.5萬人出席，到2016年減至12.5萬人，2017年更減至11萬人，主要原因是2015年有多間大學學生會退出學聯後，學聯首次缺席支聯會的維園六四集會，去年尚算止跌回升，惟亦只得11.5萬人。

↓↓↓ 過往3年維園燭光晚高空圖 ↓↓↓

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