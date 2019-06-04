【六四三十】黃台仰《紐時》撰文籲復興六四精神　CY：政治傀儡

六四三十周年，早獲得德國難民身份，正身處當地的本土民主前線前召集人黃台仰在《紐約時報》撰文，指北京政府在內地和其他地方都愈加打壓，「我們需要記著、挖掘和復興六四和雨傘運動的理想和精神」，他又提及西藏流亡精神達賴喇嘛：「六十年前，達賴喇嘛逃離西藏，避開中共迫害；三十年前，中國異見者在天安門廣場屠殺逃離中國內地；現在，我們部分人已逃離香港」，不過，「中國政府繼續打壓，人民則會繼續反抗」。

黃台仰（左）和李東昇（右）獲德國政治庇護。

文章以六四起首，黃台仰提到三十年前，一百萬中國人齊心上街爭取民主和自由，坦克車之後在北京天安門清場，很多香港人看電視畫面時都感到恐懼；三十年過去，現在由香港人爭取民主價值和政治上生存，對抗中共的攻勢。



黃台仰形容形勢危急，指香港政府現時明顯直接受北京影響，修訂《逃犯條例》，賦予特首前所未有的權力，拘捕港人並移交回內地接受審訊，他指，修例會適用港人和內地人，甚至來港的外國旅客，任何人都可被中國政府指控犯法。



黃台仰又評論中國的法律制度，指制度出名腐敗，經常被用作打壓工具，修例會令政治異見消失，前港督彭定康亦形容修例是97主權移交以來，香港發生最差的事，他估計修例一旦通過，將導致香港死亡，此結果亦已為世所知。



黃台仰回憶他個人和本土民主前線的發展，在2014年，他參與雨傘運動，惟政府最後出動催淚彈，有示威者被暗角毆打



即使有人認為雨傘運動失敗，黃台仰都相信，香港人的反抗並非枉然，人民團結的勇氣和貢獻，大多來自年輕人的都給予他希望。



正值六四 三十周年發文，黃台仰指是因為北京政府在內地和其他地方都愈加打壓，「我們需要記著、挖掘和復興六四和雨傘運動的理想和精神」。



黃台仰提及本土民主前線，指雨傘運動後，他與部分參與者成立本土民主前線，目標是捍衛香港的自由、法治、語言和文化等，又反對內地水貨客，最終內地改變自由行政策，為本文前帶來重要勝利；2016年，本民前原組識和平示威，捍衛新年市集，但政府抓著機會，趁騷亂將約40人控以暴動罪。



他提起戰友、在囚的梁天琦，重申兩人已有共識，一人面對控罪，一人在港外為香港抗爭，對他們而言是和平的選擇。



文末，他指今天主張釋放政治犯和全面恢復法律保障下的自由，又提及西藏流亡精神領袖達賴喇嘛：「六十年前，達賴喇嘛逃離西藏，逃離中共迫害；三十年前，中國異見者在天安門廣場屠殺逃離中國內地；現在，我們部分人已逃離香港」，不過，「中國政府繼續打壓，人民則會繼續反抗」。

黃台仰在文章提到戰友梁天琦。（資料圖片/梁鵬威攝）

全國政協副主席、前特首梁振英下午在fb以「黃台仰被利用」為題評論事件，稱黃台仰在獲得德國政府給予政治庇護後，就開始增加曝光率，「今天的紐約時報在頭版刋登了他的長文，論點我們可以未卜先知」。梁指，今天的黃台仰已經不是潛逃前的黃台仰，但今天為紐約時報寫文章的黃台仰，無論風格和議政範圍，「都不是離開香港前的黃台仰」，他相信日後黃台仰的政論會越來越多、越來越激，又指「黃台仰被庇護，有了監獄外面的自由，但在政治問題上，他已經是傀儡」。

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