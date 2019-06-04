【六四晚會】倖存者李蘭菊：本拒出席，是朱牧令我有勇氣走出來

今年是六四事件30周年，支聯會在維園舉行燭光晚會，邀請得六四事件見證者李蘭菊發表講話，分享親身經歷。她稱，雨傘運動後曾感到心灰意冷，特別是當時的局勢與六四事件前夕相似，令她多年來抑壓的傷痛一次過爆發出來，她本來想婉拒支聯會的邀請作分享，但直到「佔中九子案」判刑及佔中發起中之一朱耀明的陳情信後，才有勇氣走出來，她形容維園的燭光才是「香港人真正的精神面貌」，真正照亮香港人的名字。

李蘭菊表示，維園燭光是香港人真正的精神面貌，真正照亮香港人的名字。（盧翊銘攝）

李蘭菊是八九學運期間上京聲援的香港大專生，在六四期間曾兩次上京，見證了北京開槍殺人的場面。她憶述當年6月3日晚上大約9時許，學聯4名成員準備在北京飯店前往天安門廣場支援學生，稱到達現場時本來一切很平靜，但突然傳來一把男聲，稱軍隊向學生開槍，以坦克壓過人群，該名男生拿着同伴的血衣來報告事件。

當時總指揮部要同學表決是否繼續留在廣場，大家都認為已經有同學犧牲了，最終決定留守廣場，因情況已到達退無可退的地步。她說，其後發現有軍隊列陣，面前十多名學生築起人牆，之後上空發岀信號彈，看到不少死傷者被抬上救護車，有市民稱要拿木棒救學生，但學生強調要和平示威。凌晨後有更多信號彈在上空出現，由遠而近的槍聲劃過空夜。她記得有個小兄弟在其肩膊不斷痛哭，稱其哥哥中槍，當時她感覺支撐不到下去。

其後有醫生勸香港學生上救護車，着他們要離開天安門廣場，告訴全世界六四當晚的事件，至今她仍記住學生們的汗水、淚水和生命最後的體溫，強調他們是展現人性光輝的公民。

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李蘭菊表示，維園燭光是香港人真正的精神面貌，真正照亮香港人的名字，她最後高呼「拒絕遺忘 拒絕黑暗 選擇光明」。

黃耀明呼籲港人在下周日上街，反對《逃犯條例》修訂。（羅君豪攝）

黃耀明獻唱《回憶有罪》

李蘭菊發言完畢後，歌手黃耀明到台上獻唱講述「六四」事件的新曲《回憶有罪》，他在演唱前表示，他過去30年每年都有參與「六四」燭光晚會，不過從來未試過站在晚會的台上。他表示，今天站到台上，是因為看到「一國兩制」已接近蕩然無存，又指30年前的北京民主運動啟蒙了一代香港人，亦啟蒙了雨傘運動，因此他要阻止30年前的一頭「巨獸」跑到香港，阻止「巨獸」跑到旺角、金鐘，消滅香港的下一代。

黃耀明坦言他並非愛國者，他所想像的國度就如披頭四樂隊成員約翰·連儂在名曲《Imagine》所述的，那裡沒有國界、沒有宗族、沒有種族，每年重返維園，就好像德國提醒自己不要重蹈覆轍，犯下納粹德國所犯的錯，「提醒我們與惡的距離原來係咁近」。

黃耀明最後呼籲港人在下周日上街，反對《逃犯條例》修訂。

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