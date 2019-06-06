【逃犯條例】律師會也硬起來？　消息：以法論法，反覆討論數十次

政府2月提出修訂《逃犯條例》至今約4個月，律師會昨日（5日）終發意見書公開表態，形容修例影響深遠，應該全面諮詢，政府不應急於立法。 坊間一向認為律師會較為「建制」，有律師會中人直言今次是「以法論法」，意見書在律師會理事會和兩個專責委員會來來往往數十次，到前日理事會開會時，聲明每項意見更是如法案般逐條審議。

律師會認為，修訂《逃犯條例》影響深遠，該全面諮詢，不應急於立法。（律師會意見書截圖）

律師會一向被認為較親建制，加上逃犯條例修訂至今約4個月，故政界對其意見書態度之強硬，部分人感到意外。惟有律師會中人呼冤，直言因為是「以法論法」，其中是用了不少時間，在律師會理事會豁下的憲法及人權事務委員會、刑法及訴訟程序委員會起草文件，由於兩個委員會難免有不同意見，在理事會上便需要詳細討論。

早於兩星期前理事會召開會議，有指當時因為擔心理事會改選將至，會影響部分候選人選情而暫緩。該人直言並非如此，又指前日理事會上，理事就意見書中每項意見均逐條審議，猶如立法會審理法案般，並逐條經投票才獲通過，整份意見書是非常全面（comprehensive）。

律師會中人強調，會方立場清晰，就是認為諮詢時間不足。

律師會會長彭韻僖接受《香港01》查詢時，強調會方客觀、理性分析條例，4個月後才發意見「不是慢」，而是條例影響很大，亦受社會關注，故需時討論。她直言條例需要更多時間諮詢，以作全面檢討。至於兩個委員會意見不一，她則稱「法律意見都唔會得一個」，故需要時間討論並達成共識。