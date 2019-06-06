【逃犯條例】三千法律界黑衣遊行　監警會前主席：不得不走出來

《逃犯條例》修訂掀起滿城風雨，大律會公會、律師會和法律界選委齊聲要求政府撤回條例。 法律界今天（6日）舉辦黑衣遊行反修例，由終審法院，遊行至金鐘政府總部，近千名法律界人士參與，當中無政黨背景的大律師潘熙、曾在許仕仁案擔任控方代表的資深大律師謝華淵、曾代表黃台仰的資深大律師祁志等。這次是法律界回歸以來第五次發起黑衣遊行。 其中前監警會主席黃福鑫接受訪問時直斥修例完全是不合邏輯，又批評政府不願聆聽法律界意見，無條件「撤走」香港與中國之間的法律防火牆，使他沒辦法不出來參加遊行。

近千名法律界人士由終審法院遊行至政府總部。（余俊亮攝）

遊行隊伍於下午六時起步，經德輔道中、紅棉道及夏愨道，遊行至政府總部。遊行隊伍抵達政府總部後，面向政府總部默站三分鐘，抗議政府修訂《逃犯條例》。

民主黨創黨主席李柱銘、前大律師公會主席陳景生、公民黨法律界議員郭榮鏗、資深大律師兼公民黨主席梁家傑、資深大律師兼法律界選委查錫我等人在隊頭，帶領隊伍起步。其中大律師公會主席戴啟思亦有到場，在龍和道加入時，眾人拍掌致意。

已非首次參與黑衣遊行的黃福鑫批評，修例完全不合邏輯，又批評政府把大門關緊，不願聆聽法律界意見，無條件撤走香港與中國之間的法律防火牆，使他無辦法不出來參加遊行。

他又表示，他於周日亦會參與遊行，捍衛香港法治的「長城」。他認同政府藉修例「將法庭擺上枱」，「係人都知啦，法庭只能處理雞毛蒜皮嘅嘢」，他強調政府若要修例，需讓全港市民信服，但如今無法做到。



梁家傑則表示，03年「七一」遊行後，董建華也曾表明不會因遊行人數而撤回《基本法》23條，最終政府也被逼撤回23條，但他認為港人目前只能做「做到嘅嘢」。他說，若修例通過，香港和內地將不再有區隔，兩制將會變成一制。他又直言：「輸也要輸得精彩，立此存照，輸得對得起自己」。

公民黨黨魁楊岳橋表示，《逃犯條例》修訂嚴重破壞香港與中國的防火牆。他又特別提到，有匿名法官已表達對修例的擔憂，大律師公會及律師會已發聲明表達憂慮，反映法律界一面倒表達擔憂，強調政府硬推修例，將違反「最基本的尊重」。

曾在許仕仁案擔任控方代表的資深大律師謝華淵直言，修例草案根本無辦法保障被移交到內地受審的港人，又指即使有法庭把關，也只是制度上的保障，實際上未必有保障。

謝華淵又認為，政府予他「好堅決要立法（修例）」的感覺，不過政府應在修例過中要聆聽多些意見，「以一個合理嘅態度聽人意見」。他質疑，政府兩度以擠牙膏式修改草案，「係咪代表政府一開始無諗清楚？」

遊行隊伍於終審法院起步。（余俊亮攝）

郭榮鏗指有三千人參與 回歸以來最多

郭榮鏗在遊行結束後表示，估計有2,500至3,000人參與遊行，超岀他的預期，又指今次是回歸以來最多人參與的一次黑衣遊行。郭榮鏗表示，法律界已齊心一致清楚表達反修例的訊息，他又指修例對香港法治造成極大和不可逆轉的破壞。他又形容《逃犯條例》修訂比《基本法》23條立法更兇狠，強調法律界並無被誤導，又指法律界、市民和國際社會已深明修例的危害，不明白只是保安局局長李家超和林鄭，他呼籲市民在6月9日參與反修例遊行。

郭榮鏗又批評，林鄭月娥一手把香港法治「送中」，令法律界憤怒，特別是林鄭拒見法律界選委，顯示其失去誠信及管治威望，希望能多人走岀來能向政府施壓，並促林鄭月娥懸崖勒馬。

遊行隊伍抵達政府總部後默站三分鐘。（余俊亮攝）