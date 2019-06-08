財委會700多億撥款待批　盧偉國指不健康　陳健波擬加會20小時

立法會財委會主席陳建波今早（8日）出席商台節目《政經星期六》時表示，今個立法年度，財委會批出615億撥款，已召開83小時會議，目前尚有涉及700億元以上撥款未處理，他計劃加開20小時會議，令整體會議時間達到140小時，以處理餘下撥款。 財委會轄下的工務小組委員會主席盧偉國則表示，小組目前已審議通過涉及1388億元工程項目，召開了66小時會議，是過往正常耗時的雙倍，但仍未完成涉及合共1700億元的全部政府工程，希望今個年度內繼續努力。他又指，工務小組委員會通過項目後，還需財委會批出撥款，如積壓大量工程，遲滯半年才批出撥款，會造成工人「一時做死，一時餓死」，狀況不健康，他認為應穩定批出撥款，而非「時高時低」。

盧偉國認為，如大量工程項目撥款，遲滯到後半年才批出，會令工人「一時飽死，一時餓死」，情況不健康。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳健波表示，財委會很多議題是民生問題，不宜積壓。他又指，涉及5.5億元的明日大嶼前期研究撥款即將審議，有議員要求邀請財政司長、環境局長出席會議，但他認為有關撥款，只是前期研究，希望有足夠時間完成討論。

他又提到，即將審議的撥款，包括109億與醫院有關的款項等，希望議會不要拖，因如果7月前無法通過，有關的民生項目要到3、4個月後的10月才能再處理，相信市民極不願意見到。

經民聯盧偉國則表示，財委會和有千多億工務工程撥款，要最後時刻才通過，等同讓有關工程遲滯半年，他認為，工程應該穩定批出，批出數量不應「時高時低」，令工人「有時唔夠工開」。

他又指，以往各種工程項目在事務委員會上討論後，不需要像現今般，再到財委會分開討論和表決，他認為現在的處理方式耗費大量時間。

他又指，工務小組以往有足夠時間審理工程，是因為「大家守規矩，按議事規則 不討論更闊的政策問題」