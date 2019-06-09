【反逃犯條例．持續更新】遊行人士湧入維園　民陣宣布提早出發　

民陣今午（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行原來於下午3時由維園起步，但由於參與者愈來愈多，民陣在下午2時20分宣布提早出發。 遊行會從中央草坪出發，沿高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路至夏慤道，以立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路為終點，並會在終點有集會。 召集人岑子杰預料有30萬人上街，警方亦嚴陣以待，派出1,800名警員維持秩序，並一早在遊行終點政府總部一帶佈防；立法會、政府總部、特首辦及龍和道一帶，昨日所見有逾千個鐵馬，更擺放了8個高台，相信用來控制及監視現場。 遊行未出發已有大批警員於銅鑼灣東角道一帶戒備，警方亦於港鐵銅鑼灣站E出口實施人流管制，分隔市民進出地鐵站。 東角道現場有不同政黨，包括公民黨、民主黨及工黨等擺設街站，並向經過的市民派發宣傳單張及發起聯署。未夠中午一點，已陸續有穿白色衣服的市民向維園方向出發。 至下午一時半，參與遊行人士已站滿約四分一個維園草坪。民陣在維園草坪，放置印有「反送中」的大型橫額，部份遊行人士則手持「林鄭下台」、「撤回修訂逃犯條例」等的標語，有人坐在草地上等待遊行開始。 由於前來參與遊行人士陸續增多，民陣呼籲市民由天后站進入維園，警方實施人潮管制，市民要繞過網球場進入草地。

在維園草坪放置印有「反送中」的大型橫額。(林若勤攝)

銅鑼灣站逼滿人。(林若勤攝)

【14:20】

民陣在下午二時二十分宣布提早出發。

【13:30】

參與遊行人士已站滿約四分一個維園草坪，不少市民陸續前往維園，金鐘轉港島線已大排長龍，平均待兩至三班車先上到。

【13:00】

距離遊行開始前兩小時， 維園中央草坪已站滿了前來參加遊行的市民， 民陣召集人岑子杰與警方理論，指警方早前以硬地足球被人預約為由，不放開予民陣作起步點，今日兩個硬地足球場卻空無一人「曬太陽」，他擔心出席遊行的人數太多，有市民會誤走入去足球場，指若然稍後出現混亂情況，警方需要負責。

【12:00】

中午約12時許，當區不時下起過雲雨，不少身穿白衣的市民在天后站附近避雨，但人流不算太多。而各政黨亦在天后站A出口外擺設街站，向市民派發紅色「反送中」海報，包括印有特首林鄭月娥和保安局局長李家超頭像，並寫上「林鄭下台」、「奴才賣港」、「撤回惡法」等字樣，及列出現時逃犯移交機制資料簡介。

此外，約廿名警員曾一度在地鐵站外集合開會，隨後分批進入維園。

↓↓↓ 6．9反修例遊行情況↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

楊岳橋現身東角道

公民黨立法會議員、大律師楊岳橋今日亦到公民黨位於東角道的街站呼籲市民參與遊行，並歡迎遊行隊伍到沿途街站「補水」。

他表示今天未到一時半，已有大批市民到場聚集，直言「大家見到群情洶湧，已經無必要再set人數，幾十萬人已經走唔甩」。楊岳橋認為今日遊行，所有人為反一條「反送中」條例上街，形容是「悲哀嘅」，他又估計今日參與遊行人數媲美03年七一遊行。

(張美華攝)

今次是就著反對《逃犯條例》修訂舉行第三次的遊行，第一次由民主派立法會議員聯同民陣於3月31日下午發起，大會表示有約1.2萬人參與，警方估計高峰期有5200人參加遊行。

到4月28日，民陣再發起第二次反修例遊行民陣指有13萬人參與遊行，是2014年七一遊行51萬人後的新高；警方指遊行人數高峰期有2.28萬人。

↓↓↓ 上次民陣於4月28日發起反修例遊行，有高達13萬人出席，聲勢不俗。 ↓↓↓

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↓↓↓ 民主派立法會議員聯同民陣於3月31日發起第一次反修例遊行 ↓↓↓