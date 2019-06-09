【逃犯條例．持續更新】警海富中心外出動胡椒噴霧　夏愨道舉黃旗

民陣今午（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，民陣引述警方表示，初步有30萬人參加遊行，惟警方隨後於其Facebook 澄清「有傳言指，警方已公佈今日的遊行人數數字。警方現澄清，就是次遊行的人數統計並未完成，相關傳言實屬虛構」。傍晚近7時，警方公布，有15.3萬人從維園離開參與遊行。 最新消息，入夜後，約10人在海富中心外，疑有人衝出馬路，警方出動胡椒噴霧；隨後夏愨道亦發生衝撞，有人站於石壆大叫「開路」。 遊行原定於下午3時由維園起步，但由於參與者愈來愈多，民陣應警方要求在下午2時20分宣布提早出發。遊行隊伍沿途高喊「反送中、撤惡法」、「林鄭下台」等口號，隊頭在下午約3時25分左右，經過修頓到達警總。遊行隊伍用了大約1個半小時，由維園行到立法會外終點，惟仍有不少人聚集於維園龍尾並未起行。警方已開放維園多個足球場，讓市民等候出發，並呼籲市民不要中途插隊。 是次有大量市民不斷加入遊行隊伍之中，警方於是在天后、銅鑼灣、尖沙咀及旺角港鐵站實施人流管制，有部份列車並未有於天后站停留。

入夜後，約10人在海富中心外，疑有人衝出馬路，警方出動胡椒噴霧。(倪清江攝)

眾志發起留守行動 要求林鄭、李家超12號前對話

【20:20】

警方於金鐘夏愨道舉起黃旗警告；差不多時間，香港眾志在立法會停車場發起堵塞行動，呼籲巿民在原地坐下，並隨即發聲明「呼籲市民共同留守，直至林鄭、李家超回應群眾要求，與靜坐留守的年青人對辯並撤回惡法」。

【20:10】

大批遊行人士聚集於金鐘夏愨道，大叫「開路、開路」，部份著上黑衣、戴上眼罩、口罩人士與警方對峙，又曾發生推撞。

【19:45】

在海富中心外，約10人疑衝出馬路佔據路段，警方出動胡椒噴霧。

↓↓↓ 海富中心外 警方出動胡椒噴霧 ↓↓↓

在維園草坪放置印有「反送中」的大型橫額。(林若勤攝)

民陣引述警方表示，初步有30萬人參加遊行。(李澤彤攝)

【19:00】

龍尾到達銅鑼灣怡和街。

至於在遊行終點、金鐘立法會門外，現場人士得知警方估計人數只有約15萬人，即時喝倒采。

【18:40】

龍尾於記利佐治街，期間遊行人士不停高呼「林鄭三部曲」口號，分別為「林鄭食屎」、「林鄭扑街」、「林鄭下台」。龍尾此前、約6時左右，在維園近銅鑼灣方向時，當區一度下雨，遊行人士需要舉傘。至於學生動源目前仍在中央圖書館附近，前往終點。

與此同時，民陣召集人在終點叫大家開始一齊圍住立法會行一個圈。

民陣邀林鄭到金鐘

【18:35】

民陣召集人岑子杰表示， 不滿今日的警方的安排，認為警方處理不了人潮。他又指，林鄭今日去了多處地方，想必她的心情像坐過山車一樣，正式邀請林鄭來金鐘，面對市民的聲音。

岑子杰表示，由於隊尾仍未出發，故未能點算人數，但指遊行人數一定超過2003年的七一大遊行。

又宣布，若果政府不撤回惡法，就會發起包圍立法會行動。



↓↓↓ 遊行人士擠滿立法會、政總一帶 ↓↓↓

+ 3 + 2

【18:00】

龍尾已離開維園，到炮台山玻璃街附近，但仍有大量人在天后等加入，銅鑼灣仍然擠塞。

同時，由於抵達終點的市民越來越多，大會呼籲立法會秘書處打開示威區的大閘，讓市民可以入內逗留，避免混亂。

預演包圍立法會

【17:05】

民陣帶領遊行人士，沿立法會外圍一直走上添馬公園，經過政府總部，預演包圍立法會 。

【17:00】

隊尾仍在維園足球場。不少市民打算循中央圖書館對出的維園出口離開，但仍然「塞死」，無法離開。現場不時響起噓聲及要求警方「開路」。

不少市民對於遲遲未能出發感疑惑及鼓譟。有市民表示，從元朗出發至維園，已花上近兩小時，當中在金鐘站已滯留近半小時，豈料到維園再等一小時仍未等出發，質疑警方「玩嘢」，但強調不會因此離開，放棄表達反對修例意見，不排除稍後改到波斯富街加入遊行隊伍。

【16:30】

遊行人士成功佔據灣仔電腦城對開6條行車線，銅鑼灣糖街東行線亦已開放。



↓↓↓ 人潮逼爆銅鑼灣一帶 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

【15:55】

隊頭已經過夏愨道，到達終點、金鐘立法會外的示威區。大會主持表示，請到達終點的市民留步，稱會預演包圍立法會，強調預演只是一個姿態，是和平、合法和非暴力。

【15:40】

隊頭到金鐘海富中心。同時，有不少身穿白衣的市民，在遊行路線沿途的行人路及橫街等待加入遊行隊伍。有市民在銅鑼灣，怡和街兩旁的行人路加入，群眾歡呼喝采。

【15:30】

不少市民仍然湧入維園，滯留場內，在炎熱天氣下汗流浹背，多次高呼「開路」！維園足球場5號足球場已近「逼爆」，遊行人士僅能極緩慢前進，大會高呼「警察開路、警察可恥」，批評警方阻止市民前進，只開放一個閘口供市民離開。

隊頭在下午約3時25分左右，經過修頓到達灣仔警察總部。

(林若勤攝)

由於前往維園人數眾多，港鐵表示，「為疏導人流，一些較繁忙的車站或會因應實際情況實施特別人潮管理措施。乘客屆時請依照車站職員和警方指示。目前銅鑼灣及天后站人潮較多，車站亦因應實際情況實施人潮管理措施。現時天后A1及A2出口，以及銅鑼灣站E2出口只供離開車站。」

【15:20】

隊頭已去到修頓。

【15:00】

遊行隊伍已到達鵝頸橋，他們沿途高叫「林鄭下台」 口號。由於人數眾多，警方已放電車路讓市民參與遊行，惟仍有不少市企圖伍突破警方的封鎖線，加入遊行隊伍，亦有在行人路等待的市民大叫警方「開路」。

【14:50】

隊頭現時已到達銅鑼灣Sogo。

【14:30】

隊頭由李柱銘、何韻詩、吳靄儀、黃耀明 、梁耀忠、譚文豪、毛孟靜帶領，首批遊行人士現到達中央圖書館外，治途高喊「反送中、撤惡法」口號，

【14:20】

民陣在下午二時二十分宣布提早出發。

+ 2

(張浩維攝)

【13:30】

參與遊行人士已站滿約四分一個維園草坪。民陣在維園草坪，放置印有「反送中」的大型橫額，部份遊行人士則手持「林鄭下台」、「撤回修訂逃犯條例」等的標語，有人坐在草地上等待遊行開始。

不少市民陸續前往維園，金鐘轉港島線已大排長龍，平均待兩至三班車先上到。

【13:00】

距離遊行開始前兩小時， 維園中央草坪已站滿了前來參加遊行的市民， 民陣召集人岑子杰與警方理論，指警方早前以硬地足球被人預約為由，不放開予民陣作起步點，今日兩個硬地足球場卻空無一人「曬太陽」，他擔心出席遊行的人數太多，有市民會誤走入去足球場，指若然稍後出現混亂情況，警方需要負責。

【12:00】

中午約12時許，當區不時下起過雲雨，不少身穿白衣的市民在天后站附近避雨，但人流不算太多。而各政黨亦在天后站A出口外擺設街站，向市民派發紅色「反送中」海報，包括印有特首林鄭月娥和保安局局長李家超頭像，並寫上「林鄭下台」、「奴才賣港」、「撤回惡法」等字樣，及列出現時逃犯移交機制資料簡介。

此外，約廿名警員曾一度在地鐵站外集合開會，隨後分批進入維園。

銅鑼灣站逼滿人。(林若勤攝)

↓↓↓ 6．9反修例遊行情況↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

楊岳橋現身東角道

公民黨立法會議員、大律師楊岳橋今日亦到公民黨位於東角道的街站呼籲市民參與遊行，並歡迎遊行隊伍到沿途街站「補水」。

他表示今天未到一時半，已有大批市民到場聚集，直言「大家見到群情洶湧，已經無必要再set人數，幾十萬人已經走唔甩」。楊岳橋認為今日遊行，所有人為反一條「反送中」條例上街，形容是「悲哀嘅」，他又估計今日參與遊行人數媲美03年七一遊行。

(張美華攝)

今次是就著反對《逃犯條例》修訂舉行第三次的遊行，第一次由民主派立法會議員聯同民陣於3月31日下午發起，大會表示有約1.2萬人參與，警方估計高峰期有5200人參加遊行。

到4月28日，民陣再發起第二次反修例遊行民陣指有13萬人參與遊行，是2014年七一遊行51萬人後的新高；警方指遊行人數高峰期有2.28萬人。

召集人岑子杰昨預料周日有30萬人上街遊行，警方亦嚴陣以待，派出1,800名警員維持秩序，並一早在遊行終點政府總部一帶佈防；立法會、政府總部、特首辦及龍和道一帶，昨日所見有逾千個鐵馬，更擺放了8個高台，相信用來控制及監視現場。

遊行會從中央草坪出發，沿高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路至夏慤道，以立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路為終點，並會在終點有集會。

↓↓↓ 上次民陣於4月28日發起反修例遊行，有高達13萬人出席 ↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

↓↓↓ 民主派立法會議員聯同民陣於3月31日發起第一次反修例遊行 ↓↓↓