【反逃犯條例】6.9反修例萬人空巷　雷鼎鳴實時點算：6.1萬人

政情
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今日（9日）反逃犯條例修訂遊行群情洶湧，龍頭到達終點後，仍有大量市民仍在維多利亞公園起點未能出發。

不過，有親政府「研究機構」，就委託曾積極撰文「反佔中」的香港科技大學經濟系前主任雷鼎鳴，稱「採用科學方法估算遊行人數」，而由雷鼎鳴帶領的團隊「按實時取得的數據和影像資料」，下午3時10分，即遊行開始後約大半個小時，遊行人數為 8510人。至下午3點45分，其點算的人數則為21020人；截至4時15分，其點算的人數則為36925人；截至4時45分，其點算的人數則為61235人。

雷鼎鳴，稱「採用科學方法估算遊行人數」，而由雷鼎鳴帶領的團隊「按實時取得的數據和影像資料」，下午3時10分，即遊行開始後約大半個小時，遊行人數為 8510人。至下午3點45分，其點算的人數則為21020人。（張浩維攝）

「香港發展中心」委託雷鼎鳴於遊行開始直至遊行結束，每隔半小時公佈最新數字，並於遊行結束後公佈遊行人數總計。

「香港發展中心」稱，將於遊行路線多處地方設立點算站，實時點算行經該站的遊行人數及遊行隊伍的密度，然後將所得數據，傳送給「點算中心」雷鼎鳴帶領的團隊，作綜合統計。

翻查公司註冊資料，「香港發展中心」今年5月10日才成立，創辦成員為前特首董建華、前律政司司長梁愛詩，首任董事則是浸大協理副校長（外務）楊志剛、香港基本法基金會會長李浩然。

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