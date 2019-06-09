【反逃犯條例】6.9反修例萬人空巷　雷鼎鳴實時點算：6.1萬人

今日（9日）反逃犯條例修訂遊行群情洶湧，龍頭到達終點後，仍有大量市民仍在維多利亞公園起點未能出發。

不過，有親政府「研究機構」，就委託曾積極撰文「反佔中」的香港科技大學經濟系前主任雷鼎鳴，稱「採用科學方法估算遊行人數」，而由雷鼎鳴帶領的團隊「按實時取得的數據和影像資料」，下午3時10分，即遊行開始後約大半個小時，遊行人數為 8510人。至下午3點45分，其點算的人數則為21020人；截至4時15分，其點算的人數則為36925人；截至4時45分，其點算的人數則為61235人。