【逃犯條例﹒持續更新】示威者分兩戰線　衝出告士打道　中環被趕

反逃犯條例遊行完結後，一班戴上口罩的數百名男子，兩度打算衝入立法會，警方舉起紅旗及施放胡椒噴霧。經過多次衝擊，衝突仍在進行中，警方更於後期施放催淚彈，部分警員手持長槍。 警方指，現時集會人士正參與非法集結，要求示威者立即離開，否則使用武力。 雙方及後對峙，示威者於凌晨1時，拉鐵馬封鎖龍和道東西行線。半小時後，警方重佔龍和道並清理龍和道隧道。至凌晨2時，示威者分兩條戰線，約300名示威者衝出在灣仔告士打道東行線聚集；另一班則在中環添馬公園被驅趕。

中環衝突場面：

警方驅趕示威者：

+ 2

【02:32】中環往碼頭方向天橋有20至30名防暴警察，多次叫記者離開天橋。

【02:30】有示威者將垃圾桶及巴士站牌搬出告士打道作路障，部分示威者則坐在馬路上休息。

【02:24】有警察向同僚稱「掹佢口罩，摷佢個袋」；防暴警察在制服示威者期間，一度以警棒指向攝影師，並叫記者「唔好影！」，場面一度混亂。警方清場至中環碼頭。

【02:18】警方防線推到中環十號碼頭，惟現場有多名「中椒」人士正清理，警方突然向前衝。

【02:16】警方陸續增援，推進告士打道東行。

最新衝突片段：

+ 13 + 12 + 11

【02:11】有數十名防暴警察由摩天輪進駐夾擊，示威者高舉雙手離去。示威者被驅趕到中環的步伐加快，他們高舉雙手，防暴警察大叫「行快啲」，其後有警察大力敲打盾牌，示意示威者快點離場。

【02:03】告士打道往北角及紅磡方向被阻塞，有示威者嘗試拉水馬；另一批示威者不願往中環方向散去，繼續要求警方開路，警方在添馬公園再度施放胡椒噴霧。

【02:00】在近中環海濱活動空間，示威者與警察持續對峙，要求開路，警方出紅旗。前排示威者均牛高雙手示意無武器在手。有示威者已衝出告士打道。

【01:58】有電視台攝影師跌倒在草叢，警方不斷驅趕記者，包括以粗口罵，亮出警棍作勢指向記者，包括《香港01》、《大公報》、《Now新聞台》記者，已表明正在採訪，但被警方阻止，現場沒有警察公共關係科同事。

【01:54】在中環海濱、近摩天輪方向，防暴警察加快驅趕示威者步伐，警方高呼「全部向中環方向離開、和平散開」，惹來示威者一陣噓聲。示威者拍手及不斷叫開路，又舉手示意手無寸鐵。

【01:45】警方速龍小隊由中信大廈向灣仔分域碼頭附近推進。

【01:40】警方現時在添馬公園，驅趕示威者及記者，向中環及灣仔方向離開。警方著記者離開時，大聲呼喝：「快啲離開呀，走啦，等你哋走呀」，與記者起爭執，有警員射向記者鏡頭，有記者指將向警察公共關係科投訴，警員繼續呼喝記者離開。特首辦外有20部警車，包括機動部隊、衝鋒車。

【01:38】警察正拆除鐵馬陣。

【01:35】防暴警察着記者離開，隨即橫過龍和道，並重佔龍和道。

【01:30】有300至400名警員在立法會示威區，分別向龍和道及添馬公園推進，示威者向後撤退。金鐘海富中心及添馬公園已經被警方封鎖，示威者反封鎖龍和道，未能離開。

內有施放催淚彈照片：

+ 9 + 8 + 7

【01:29】示威者剛剛將鐵馬推向立法會。

【01:25】防暴警察由添馬公園向立法會進逼。

【01:24】300至400警員在立法會及附近的添美道與龍和道交界築成人牆，並帶備盾牌，暫未有行動。

【01:16】有示威者在金鐘巴士總站附近，被警方要求離去，雙方衝突，與警方發生衝突。

【01:09】示威者築起數重鐵馬，並將垃圾丟落馬路。

【01:02】示威者拉鐵馬封鎖龍和道東西行線。一批防暴警察從添美道近夏殼道一段，向立法會推進增援，期間途徑在政總外靜坐堵路的香港眾志及其支持者，惟防暴警察沒有干預，直接奔向龍和道方向。

【01:00】龍和道多部警車駛離，在場時示威者不斷推鐵欄及呼叫，與警方對峙

【00:48】龍和道出大支胡椒噴劑。

【00:45】部分示威者在龍和道推鐵馬。大批持盾牌警員由添馬公園前往立法會，添馬公園有大量示威者停留。

【00:43】大批警員於添美道出動，趕往立法會。

衝擊直擊片段：

+ 3 + 2

【00:42】有示威者在龍和道開始行動。

【00:37】現場有約50至70名速龍小隊，軍裝警員則有70至100人以上，示威者將鐵馬推跌一地，又用雜物向警方防線投擲，至少一名警員受傷及1名示威者被捕。立法會示威區行車入口路閘亦在衝突中被毀。現場所見，警方有使用盾牌和胡椒噴霧，亦有警員手持槍托為紅色的疑似散彈槍或催淚彈發射器。

【00:32】警方一度推進到添馬公園邊緣，防暴警員則手持盾牌，在立法會示威區築起防線。

【00:29】愈來愈多手執警棍、盾牌的警察到現場，警方最後警告示威者離開，否則會使用武力。其間有警員頭中鐵枝，需要被帶離場。

【00:28】警方出動裝備更精良的防爆警員進駐，多次驅趕示威者，但示威者採取野貓式策略，散去後，又迅速策動新一輪衝擊。

【00:26】每當警察噴胡椒噴霧或向人群揮棍時，人群就向後退。多名警員築成人鏈，對抗示威者。

【00:25】繼2014年雨傘運動後，警方再一次施放催淚彈，部分警員更手持長槍。

【00:19】群眾不斷向前衝，又向後退，當有人呼籲「幫手」時再向前衝。

【00:10】數百名穿上黑衣及戴上口罩的示威者，嘗試衝擊立法會示威區防線，警方施放胡椒噴霧及舉起紅旗。