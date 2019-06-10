【逃犯條例‧持續更新】逾百人衝擊立會大樓　警方施放催淚彈

反逃犯條例遊行完結後，一班戴上口罩的數百名男子，兩度打算衝入立法會，警方舉起紅旗及施放胡椒噴霧。經過多次衝擊，衝突仍在進行中，警方更於後期施放催淚彈，部分警員手持長槍。 警方指，現時集會人士正參與非法集結，要求示威者立即離開，否則使用武力。 雙方及後對峙，示威者於凌晨1時，拉鐵馬封鎖龍和道東西行線。

內有施放催淚彈照片：

+ 9 + 8 + 7

【01:02】示威者拉鐵馬封鎖龍和道東西行線。

【01:00】龍和道多部警車駛離，在場時示威者不斷推鐵欄及呼叫，與警方對峙

【00:48】龍和道出大支胡椒噴劑。

【00:45】部分示威者在龍和道推鐵馬。大批持盾牌警員由添馬公園前往立法會，添馬公園有大量示威者停留。

【00:43】大批警員於添美道出動，趕往立法會。

衝擊直擊片段：

+ 3 + 2

【00:42】有示威者在龍和道開始行動。

【00:37】現場有約50至70名速龍小隊，軍裝警員則有70至100人以上，示威者將鐵馬推跌一地，又用雜物向警方防線投擲，至少一名警員受傷及1名示威者被捕。立法會示威區行車入口路閘亦在衝突中被毀。現場所見，警方有使用盾牌和胡椒噴霧，亦有警員手持槍托為紅色的疑似散彈槍或催淚彈發射器。

【00:32】警方一度推進到添馬公園邊緣，防暴警員則手持盾牌，在立法會示威區築起防線。

【00:29】愈來愈多手執警棍、盾牌的警察到現場，警方最後警告示威者離開，否則會使用武力。其間有警員頭中鐵枝，需要被帶離場。

【00:28】警方出動裝備更精良的防爆警員進駐，多次驅趕示威者，但示威者採取野貓式策略，散去後，又迅速策動新一輪衝擊。

【00:26】每當警察噴胡椒噴霧或向人群揮棍時，人群就向後退。多名警員築成人鏈，對抗示威者。

【00:25】繼2014年雨傘運動後，警方再一次施放催淚彈，部分警員更手持長槍。

【00:19】群眾不斷向前衝，又向後退，當有人呼籲「幫手」時再向前衝。

【00:10】數百名穿上黑衣及戴上口罩的示威者，嘗試衝擊立法會示威區防線，警方施放胡椒噴霧及舉起紅旗。