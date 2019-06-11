【逃犯條例．持續更新】立法會外大量群眾聚集　記者現場直擊

明天逃犯條例將於立法會恢復二讀，今晚大批群眾於添美道公民廣場外聚集，警方嚴陣以待。

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警方於公民廣場對出，查途經車輛，要求部分車輛司機拉開車門及車尾箱檢查。警方行動引起大量在場市民不滿。（盧翊銘攝）

警方於添美道口、集會位置對開馬路設置警崗，警員檢查途經車輛，要求部分車輛司機拉開車門及車尾箱檢查，期間一輛黑色私家車被截停檢查引起集會市民鼓譟，一度起哄高叫放人，私家車經檢查後被放行。較早時警方已於金鐘站內，查站內年青人的身份證及個人物品。多位泛民立法會議員曾到場質疑警方濫權，惟警方未有停止行動。

【22:55】民主黨立法會議員鄺俊宇在添馬公園立法會外草地，直播與警察查論。事源為警方不斷在場查核市民的身份證及個人行裝，鄺俊宇聯同其中一名受查市民，要求警方解釋查核理因。警方在查核市民的身份證及個人行裝後，未發現任何危險物品，鄺俊宇於是要求警員致歉，警員致歉後離開。

【23:22】美國駐港澳總領事館網頁同二發出「示威警示」，提醒美國公民，應避免前往金鐘及政府總部一帶的示威區。

【23:33】立法會秘書處今晚公布，黃色警示將於明日凌晨零時發出，意味着在圓鼓範圍及／或立法會綜合大樓附近有大量示威者集結，當中有部分人行為粗暴，示威者之間極有可能發生衝突。

【23:53】現場下起大雨，市民都因此舉傘、雨衣，或到有頂的地方避雨。不少市民及警察都因下雨而整身濕透。

晚上10時左右，添美道附近已有大量群眾聚集。（盧翊銘攝）