【逃犯條例．持續更新】立法會宣布今日不會開會　記者現場直擊

昨天逃犯條例原訂於立法會恢復二讀，大批群眾早上衝出金鐘夏慤道、龍和道等一帶馬路，至中午更連金鐘道亦被佔據。警方展示黑旗及發出胡椒噴霧、橡膠子彈及多枚催淚彈等，以驅散大批示威者。 昨晚政府公布至少72人曾受傷送院，警方凌晨後持續驅散示威者，凌晨1時過後示威者陸續散去。港鐵因應警方要求，金鐘站今早仍然關閉，列車不停金鐘站；而多條巴士路線改道，政府總部今天及明天暫停開放。

(李偉欣攝) 【1105】接近40名手持盾牌等裝備的警員，從立法會大樓出發，朝添馬公園方向推進。

(歐嘉樂攝) 【0950】民主黨主席胡志偉返回立法會時表示，無論如何都不能讓立法會繼續開會審議修訂逃犯條例草案。他斥責特區政府暴力打壓和平示威，批評特首林鄭月娥指香港年輕人任性，但最任性是她自己，認為林鄭對香港的禍害已超想像。胡志偉又指責警務處長盧偉聰，將昨日情況定性為暴動，與六四事件的四二六社論無分別。

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【0935】中央投標委員會今日宣布，由於通往「政府總部投標箱」的公眾通道受阻塞影響，原須於明日（14日）中午12時前放入「政府總部投標箱」的投標，截標時間將會延遲，直至另行公布為止。 【0928】至上午9時25分，先後共有40名警員到金鐘站C2出口外增援，現場更有女警打電話召喚其他警員到場，一度疑似沒收在場大堆物資，但最後無採取行動，但帶走一名年約20歲男士，現場的物資則在半小時後，被其他市民分批拿走，他們稱會拿到其他示威市民在金鐘的聚集地。

(陳芷欣攝) 【0910】東亞銀行宣布，港灣中心分行回復正常服務，金鐘分行則繼續暫停服務，直至另行通告；渣打銀行(香港)有限公司宣布，該行位於金鐘兩間分行今天繼續暫停營運，包括金鐘分行及金鐘優先理財中心：而中國銀行（香港）通知客戶和公眾， 統一中心分行暫停服務，直至另行通知。 【0850】記者現場所見，兩名警員在金鐘巴士站，向8名男女查身份證及搜袋， 而有關人士身旁有大堆物資。

(周景文攝)

（張浩維攝）

(歐嘉樂攝) 【0840】部分立法會議員包括邵家輝、梁美芬等今早9時前已返回立法會。而專業議政、衛生服務界議員李國麟留在立法會過夜，今早行走至灣仔購買杯麵等乾糧。他指立法會秘書處於早上6時開始不斷作「響鐘」測試，暫未知何時開始會議，又指泛民將會稍後討論對策。

【0815】立法會大樓外仍有大批防暴警察在場戒備，大樓對出的添美道及龍和道來回線仍然封閉，而金鐘區內一帶多條道路早上則陸續重開，金鐘道來回線及夏愨道東行已恢復通車。【0810】運輸署今日宣布，由於金鐘的情況，該署的香港牌照事務處需暫停所有簽發牌照／許可證等服務，直至另行通知。署方指，現時市民可前往九龍、觀塘及沙田的牌照事務處辦理車輛牌照、駕駛執照及遞交特惠資助申請。他們亦可將有關申請放入各辦事處的投遞箱或以郵寄方式遞交申請。

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金鐘站今早仍然關閉。(賴南秋攝)

（13/6）

【06:45】夏愨道東行線重開，紅棉道仍未能通車。港島區多條巴士路線改道，新巴城巴共有16條日間路線暫停服務，包括13、15C、18、40M、70A、H1、H1A、H2、W1、X15、X15R、5X、12、12M、260及78；另有80條包括行經金鐘、灣仔及中環的日間路線要改道。九巴停用部分來往中環、灣仔及金鐘的巴士站，直至另行通知，而103P及603S路線暫停服務。

【06:24】金鐘道來回行車線清晨恢復通車，夏愨道及紅棉道則仍未能通車；警方派員到干諾道中天橋一帶清理路障，期在上午繁忙時段前重開路面。

【06:20】政府總部今明兩日暫停開放，稱因保安理由。

【05:27】港鐵表示，因應警方要求，金鐘站仍要關閉，荃灣綫及港島綫來回方向的列車不停金鐘站，南港島綫列車則行走海怡半島至海洋公園站，車站及列車均會作出廣播提醒乘客；港鐵正安排免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站。

【03:10】昨日下午的主要衝突點金鐘一帶，現時只餘十數示威者，都在收拾物資。另外有地盤工人拾回被示威者取去的地盤物資回地盤，而附近未見警察駐守。灣仔警署對出的金鐘道為晚上最後的對峙點，只餘下雜物組成的路障，未有示威者看守，附近亦只有約十名軍裝警，未見防暴警出沒。

【00:58】大會堂附近，示威者前線小隊義工向記者指，現場只有約40人，因此呼籲在場市民撤離。他說今早約九點就出來，全是自發行動。記者目測現場雨後，只餘數十人，現場遺下大量物資。警察方面，亦只餘下廿至三十名，雖然全身裝備，但都只在休息。

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逃犯條例示威持續至晚上，有示威者擲出易燃物體。（余俊亮攝）

大會堂的反逃犯條例示威者不足百人，義工呼籲撤離。（勞顯亮攝）

【20:25】特首林鄭月娥發表講話，讉責示威行為。（電視截圖） （12/6） 【22:18】金鐘道大會堂對出，有零星示威者向警方方向擲出燃燒物，惟燃燒物只擲到示威者前方燃燒，未見有示威者或警員因此受傷。 【21:52】金鐘道一帶，現場有約廿多名速龍小隊，正拆除路障鐵馬。速龍小隊又有持警棍衝向人群，防暴警察不斷在金鐘道來回推進。有警員有步槍指向示威者。示威者退回到行人路不斷向警員叫囂。另外，灣仔循道衛理，軒尼詩道及莊士敦道交界，亦有防暴警察準備推進。 【21:48】防暴警察在金鐘道警察總部清場，惟現場所見警方催淚彈射向己方，有警員奪路而走。 【20:25】特首林鄭月娥發表講話，強烈讉責示威行為。她呼籲所有市民「遠離暴力」，又稱香港要和平理性，如果激進行為有效，只會愈演愈烈。

《逃犯條例》的示威人士且戰且退，中環出現佔路。（盧翊銘攝） 【20:10】干諾道中有城巴被堵塞，司機棄車離去。另外從金鐘道遙望，灣仔方向都有大批人聚集。該處亦有一隊警察防線。 【19:21】示威者在畢打街同干諾道中高叫「反送中」口號，多架車輛響安和應。統一中心側面、太古廣場金鐘道、近灣仔方向都有人群聚集。 【19:00】示威人士撤到中環環球大廈、交易廣場對出的干諾道西，並開始佔據道路。現場不時拍手起哄，更高呼「林鄭」下台，圍觀市民大叫加油。

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《逃犯條例》示威，警方在太古廣場外持續向示威者放催淚彈。（梁祖饒攝）

【18:58】逾百警察在太古廣場正門位置，不斷向逾二、三百多名示威者發放催淚彈。示威者爭相走避。

《逃犯條例》示威，警察將防線推至高等法院及力寶中心。在力寶中心對出，有三十多名警察射發催淚彈。（梁祖饒攝）

【18:38】警察將防線推至高等法院及力寶中心，記者所見約三十警察與百多名示威者對峙，警方最少已發射六至七枚催淚彈。目前該位置警力仍在不斷增加。

行政長官林鄭月娥在接受無線訪問時，回應《逃犯條例》修訂及賣港指控。（無線電視截圖）

【17:55】特首林鄭月娥接受《無綫新聞》訪問，被問到她被批評賣港，她一度落淚，她稱自己與所有香港人一同成長，對於呢個地方，令你作出不犧牲。他又指其丈夫林兆波不理政事和世事，但他也認為「賣港」二字有問題，又稱林兆波向她說：「你點可能賣港呢，但你真係有問題，你做行政長官之後，就真係賣咗個身畀香港。」

(黃偉倫攝) 【1745】警方下午5時42分發出新聞稿，標題以「暴動」形容今日示威者的行動，指警方要採取行動制止暴動。警務處處長盧偉聰早前見記者時，稱今日示威者行動為騷亂。 【1735】至大約5時半，由於大量催淚氣體傳入金鐘站，站內一度出現混亂，不少人要求港鐵開閘，讓市民能夠走避。為了避開站內催淚氣體，大批市民入閘，部分直接跳過閘門進入。 【1735】 警方速龍小隊突然行動向前衝，有隊員衝出時滑倒，有示威者投擲雜物，警員向統一中心方向發放催淚彈。

(鄭秋玲攝)

【1720】警方在夏慤道展示黑旗，大批示威者湧到遠東金融中心，部分亦湧上海富中心一樓，手持盾牌警員一字排開布防，並向統一中心對出的示威人群施放催淚彈。事發時地面及天橋上仍有多名市民聚集，有人提出用水淋熄催淚彈。

【1715】大批防暴警察由中環海濱向金鐘龍和道一帶推進，不少示威者被迫撤退至大會堂附近。另外，部分在中環海濱的示威者爬上鐵欄走避。

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【1704】有示威者受訪時表示，中彈後眼角流血，稱當時示威者無衝擊、警方在無任何警示的情況下發射橡膠子彈。

【1701】港台表示，該台外判司機在騷亂中受傷，傷者負責運送攝影器材，已經送瑪麗醫院救治。港台引述目擊者表示，該名姓莊的受傷司機，當時駕駛外判車輛停泊中信大廈外，當下車休息時，警方正在附近施放催淚彈，司機懷疑被擊中暈倒。港台負責人已經趕往醫院了解。

【1700】政府發言人表示，金鐘一帶發生騷亂，示威者嚴重堵塞主要交通幹道，造成極大不便。發言人表示，現場有不少的示威者使用很危險的武器，暴力已達危險程度，他們不斷衝擊警務人員，情況越趨混亂。政府呼籲在場人士為自身的安全着想，應立刻離開，其他人士亦切勿到金鐘一帶。

【1635】港鐵宣布，金鐘站各出口不准市民出外離開，只准進入站內。

【1631】夏愨道原本向統一中心方向散走的示威人群，已重新返回夏愨道。

(林若勤攝) 【1625】警務處處長盧偉聰見記者，指金鐘陷入騷亂狀態，呼籲市民勿到金鐘一帶，並指警員曾發橡膠子彈，又稱未考慮宵禁或緊急狀態。 【1623】警方向示威者出示黑旗。 【1615】警方在中信大廈對出龍和道，再放催淚彈；另在夏愨道現場，經常傳來市民咳嗽聲，催淚彈氣傳至海富中心附近，有人更需要服用哮喘藥。

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【1535】警員在立法會示威區方向對示威者施放胡椒噴霧。【1529】警員持續發出胡椒噴霧及揮動警棍，阻止持傘衝擊的示威者，示威者嘗試推進，但多次衝擊未能成功。

(01記者攝)

（彭毅詩攝）

【1523】下午3時﹐灣仔演藝學院對出，警方加強布防，現場有十多輛警車戒備。《香港01》接獲消息，灣仔警察總部今日下午，全部文職人員放假，而警察總部內，亦有大量穿着防爆裝備的警員整裝待發。

【1523】示威者拉動鐵馬，組成防綫，警方再展示紅旗，示威者投擲水樽等物品。

【1521】示威者衝擊政總，警方速龍小隊成員揮動警棍阻止，並展示紅旗。

【1500】示威者在政府總部對開的夏慤道與添華道交界，高叫撤回，並向政總採取衝擊行動，用鐵馬撞擊及拋大量雜物。大批警員手持長盾經中信大廈天橋往立法會戒備。

【1435】多名立法會建制派議員，由中區警署乘坐白色小巴離開，未知是否返回立法會，消息指該車輛上的人亦未知何時到達。

【1430】明光社於網站發表聲明，指香港正處於關鍵時刻，政府應「立即擱置逃犯條例」。

【1405】民陣表示，已向警方指會在龍匯道集會，至今未收到警方的不反對通知書，亦未收到警方的反對，認為今次的集會是合法的。民陣亦重申，要求政府立即撤回修訂《逃犯條例》。

【1400】有準備補給物資的市民表示，金鐘及灣仔循道衛理堂附近連鎖藥房的口罩及生理鹽水，在午膳時間已告售罄。

【1345】下午金鐘一帶雨勢停止，聚集金鐘道市民不少都坐在馬路上休息，而政總及立法會外雖然警方和示威者仍然對峙，但氣氛平靜。

【1329】醫管局表示，就港島區交通受示威嚴重影響作出呼籲，希望各方合作，盡力避免影響緊急救援及急症室服務，包括運送傷病者前往急症室的救護車服務。局方指，目前因灣仔區的交通情況，由政府飛行服務隊運送的病人或有需要轉送其他醫院，希望病人體諒有關安排。

醫管局會繼續與各緊急救援部門保持緊密聯絡。

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(羅君豪攝)

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【1300】香港六宗教領袖包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教、道教的領袖發出至誠呼籲，指修訂「逃犯條例」引發激烈爭議，香港宗教界深表關注，認為市民大眾在合法情況下舉行遊行集會，向政府表達意見的權利，應予以尊重，呼籲特區政府和市民大眾以克制、和平的方式尋求解决之道。

(羅君豪攝) 【1255】港交所表示，特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波不會出席今日傍晚港交所上市周年酒會。 【1245】政務司司長張建宗發表講話，呼籲佔據馬路市民返回行人路。 【1234】金鐘示威現場正下著大雨，不少示威者舉傘。 【1230】滙豐宣布，鑑於有公眾活動進行，位於太古廣場的卓越理財中心以及日夜理財中心，中午起暫時關閉，直至另行通知。中信銀行(國際)亦表示，中信大廈及力寶中心分行需暫停服務。 【1225】警方FB在中午再發帖文及圖片，指發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起。警方警告示威者切勿投擲磚頭，因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為。

(高仲明攝)

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(羅國輝攝) 【1158】不少示威者於金鐘力寶中心外架設鐵馬，金鐘道兩條行車綫均受阻，現場車輛需要調頭離開。【1130】部分示威者以鐵馬及其他雜物，封閉金鐘道東行綫。

(陳淑霞攝)

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(羅國輝攝)

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(曾梓洋攝)

【1115】 至上午11時，金鐘夏慤道現場多名市民在海富中心對出天橋上，有人丟下雨傘及雨衣給予路道上的示威者，而不少示威者已打開雨傘，以防警察施用胡椒噴霧。

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(蔡正邦攝) 【11:08】教育局宣布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影響學生上課，教育局建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。 局方籲請學校作適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時間，讓學生在安全情況下回家。 【11:08】渣打銀行宣佈，因金鐘交通嚴重受阻，為確保員工及客戶的安全，位於金鐘的分行會暫停營運。中信銀行(國際)亦宣佈，中信大廈分行將暫時停止提供服務，直至另行通知。受影響客戶可到上環德輔道中或任何其他分行，或透過網上理財或電話理財處理一般銀行及理財事務。 【11:05】示威者與警方在政總門外對峙。 【11:04】警方展示黃旗，要求示威者離開，添美道示威者起哄，胡志偉呼籲示威者勿超越警方封鎖綫。 【10:59】警方發出今日第二個呼籲，指現時在龍和道隧道裏面有數輛車被圍困，當中包括警車及私家車。警方更指發現曾有示威者攻擊有關車輛，警方正安排協助這些被困的車輛和人士離開。警方呼籲現在於龍和道隧道附近的人士請立刻離開，否則在別無他選的情況下，警方將使用適當武力去協助被困人士。 【10:55】金鐘夏慤道現場所見，有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚，地上被挖出兩個洞；行人路上的鐵欄被示威者推倒，橫瓦在草地上。大批示威者與警員對峙，其間有示威者以鐵馬試圖衝擊。警員隨即發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力，及後向示威者施放大支裝胡椒噴霧水。

多名警員在10時半後於立法會大樓出入口戒備。(彭毅詩攝)

【1050】警方發現在金鐘道統一中心外及紅棉道近夏慤道力寶中心外，先後有汽車刻意堵塞道路，警方強烈譴責此等不負責任行為，並呼籲駕駛人士應避免駕車到受影響地區。

【1050】立法會議員接獲電郵通知，根據《議事規則》第14(3)條，立法會主席指示原訂早上11時開始的立法會會議，將會更改至由他決定的稍後時間.會另行通知議員。

【1035】 超過40名全副武裝警員，已在立法會大樓出入口戒備。

【1025】香港賽馬會表示，一直把員工的安全視為首要考慮，因應今早中環的情況，三間投注站包括 天星碼頭投注站、中環干諾道中投注站及上環干諾道西投注站今日暫停服務，直至另行通知。馬會指密切留意有關情況，以決定是否需要暫時關閉其他投注站。

【1010】政府總部附近道路嚴重阻塞及警方的安排，政府宣布政府總部各入口現已封閉，直至另行通知，呼籲政府人員勿繼續前往總部，已返回政府總部的人員則繼續留在辦公室內，直至另行通知。

【1000】九巴公布，因中環、金鐘及灣仔附近主要道路封閉，途經該地區多條巴士綫服務將會受影響，部分車站取消及另設臨時站，敬請乘客預留充裕乘車時間，並密切留意交通消息。

九巴指，乘客可登入九巴及龍運智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App1933及九巴網站的即時對話功能。

【0955】東亞銀行有限公司宣布，銀行港灣中心分行及金鐘分行暫停服務，直至另行通告。

【0945】金鐘站人流明顯比平日增加，港鐵需加派職員在場協助及維持秩序，並且封閉站內部分前往大堂的電梯；同時又在站內廣播，指會實施人潮管制。

【0940】警方在上午9時半後，大批手持長盾牌的警員在夏慤道添華道交界戒備，及後更噴曬催淚水劑，驅散在場示威人群。

【0919】警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥表示，警方在龍和道和添華道附近看到有大批人士聚集，準備衝擊警方的防線，呼籲人士盡快離開，否則在別無他選的情況下，警方會使用適當武力保衛我們的防線。他重申，這並不是一個清場行動，目的是要拯救被包圍的人士。

【0919】政府宣布， 因應添馬政府總部附近車道阻塞及警方臨時交通改道安排，政府人員應避免駕駛車輛前往政府總部，可使用東翼二樓職員入口進出政府總部，並請注意安全。

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(蔡正邦攝)

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大批示威者佔據夏慤道，警方於8時20分後，曾施胡椒噴霧。（林若勤攝）

金鐘站人流明顯比平日增加，港鐵需要實施人潮管制。(莊恭南攝)

示威者均戴上安全帽和工業用口罩，以防警方行動進一步升級。（林若勤攝）

【0925】至9時14分，警方一度封閉通往立法會大樓天橋，數分鐘後天橋重新開通。

【0917】港鐵表示，金鐘站現可恢復停車，港島綫、荃灣綫、南港島綫列車均可於金鐘站上落客。

【0916】警方表示，暫時不會清場。

【0905】港鐵表示，因應警方要求，港島綫、荃灣綫列車不停金鐘站，而南港島綫列車，只行走海怡半島至海洋公園站，港鐵海洋公園至金鐘站暫停服務。約9時許，海洋公園站突然要求列車上的乘客落車，指海洋公園至金鐘站列車服務暫停。

【0859】有示威者衝上通往立法會天橋。



【0830】由於立法會外部分入口被堵塞，原定於上午8時30分的立法會工務小組委員會會議，宣布取消。

【0830】大批示威者衝出金鐘海富中心對出夏愨道馬路，與手持盾牌的防暴警察對峙，而部分示威者打開雨傘。警方於8時20分後施放胡椒噴霧。

【0827】警方於8時27分舉紅旗，警告現場示威者。

警方於8時27分舉紅旗，警告現場示威者。（林若勤攝）

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【反逃犯條例集會現瑒】約早上8時，示威者衝出龍和道阻礙交通，高叫口號。（鄭子峰攝）

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大批示威者衝出龍和道。(李穎霖攝) 【0800】今日（12日）立法會就修訂逃犯條例進行二讀，至早上約八時，大批示威者於立法會外留守，其間有大批人士衝出龍和道，警員到場戒備。現場可見，不少示威者身穿雨衣、口罩到場，而警方於現場一帶已經置鐵馬及多輛警車到場。

【反逃犯條例集會現瑒】約早上8時，示威者衝出龍和道，大部份人戴上眼罩口罩。（鄭子峰攝）

速龍小隊警員架起鐵馬封路。(陳永武攝) 【0715】 運輸署宣佈：因公眾活動，添華道來回方向的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

【0755】示威者衝出龍和道及告士打道東行線，西行線塞了大量車輛。

("陳永武攝) 【0700】日出之後，天空雖未放晴，烏雲密佈。添馬公園估計約有逾兩千人在草地上聚集、休息。由立法會大樓對開、人群一直伸延至「七警」位置。大批警員仍在立法會大樓外，與重重鐵馬一同駐守。 同時間，一批「速龍小隊」(警察特別戰術小隊)警員，在特首辦門外架起鐵馬佈防；多名留守人士則組成隊伍，在特首辦外「徘徊」。

(陳永武攝) 【0630】天亮之後，有位於立法會綜合大樓內的議員辦公室，以白紙黑字在玻璃窗上張貼了「反送中」三個大字，在添馬公園集會的人士清晰可見。

一名支持修例人士在場「挑機」。(賴南秋攝) 【0600】立法會近添華道對開馬路，清晨約6時突然有一名白衣中年漢，在馬路中心大聲發表偉論。據知，該男子為支持修訂《逃犯條例》人士，單獨到場「挑機」。在場大部份集會人士，對其行徑不予理會，間中更提醒他「小心睇車呀」；只有少部份人曾與他口角。約15分鐘後，該名男子疑感「無癮」，自行躲在路邊自娛自樂。

有集會人士繼續在添馬公園唱聖詩，集會現場大致和平。（李澤彤攝）

入夜後，大量市民到添馬公園，表達對逃犯條例修訂的不滿。（李澤彤攝）

（李澤彤攝）

有在場人士派發物資。(周景文攝) 【0520】添馬公園仍有多名人士聚集。有集會人士向在場其他人士派發物資，包括眼罩、保鮮紙、手套及口罩等。然而有部份人士仍在草地上小睡、休息，氣氛大致平靜。另一批集會人士，仍在立法會門外近添美道，高唱聖詩「Hallelujah」，邊唱邊拍手。與此同時，由於開始天光，立法會對開馬路亦有車輛駛過，包括到中信大廈落貨的凍肉貨車等，未有受到阻撓；至於警車則不時在添華道、添美道駛來駛去，偶而會有示威者對警車發出噓聲。

物資站並無被圍封及充公物資。(賴南秋攝) 【0500】《香港01》記者在「物資站」現場了解後，得悉物資並無被充公，廁所亦無被封鎖，相信剛才「警察圍封物資站」只是一場誤會。然而事發時是否有人被帶走，仍待確定。

【0430】大批警員突然包圍公廁門外的「物資站」，現場消息稱，警員暫時封鎖了廁所，並帶走一名人士。

【0420】警員帶備盾牌等防暴裝備換班，繼續在立法會大樓外駐守；而部份警員則在金鐘、灣仔一帶路面繼續搜查車輛。有集會人士繼續在現場唱聖詩，集會現場大致和平。

【0155】警方代表用大聲公向人群宣佈，立法會議員區諾軒，可以在立法會職員陪同下，進入立法會。區諾軒則認為警方仍未回應鄺俊宇提出的其餘兩點要求。警方代表回應指，已將其關注轉交到警察公共關係科。警方代表亦聲稱，根據守則，使用武力相當克制。

【0145】立法會議員鄺俊宇在立法會對開，與在場「盾牌陣」前與警方人員進行斡旋。他指，剛與律師研究過警例。希望警方能應承三點事項：不希望有「速龍小隊」清場場面，因和平集會不應清場；昨晚的搜身問題不應再發生，他認為警方根本無理警察通例；此外，根據《權力及特權法》，警方應讓出一條路，讓立法會職員包括議員進入立法會。因阻礙立法會議員進入會議廳乃屬違法。斡旋行動仍在進行中。

【1:06】立法會議員區諾軒及朱凱廸議員的助理岑敖暉持大聲公與公民廣場的警員對話，稱自己想進入立法會時，有警員表示須得到他們批准，才可以進入立法會。警員否認。之後區又質疑警方為何要在和平集會中持盾牌。

【0:55】逾百名警察不斷到公民廣場外駐守，他們配備頭盔、長盾、圓盾，並築起一道逾六層的守線。目前仍有警車載大量警員到公民廣場外。

【0:36】民主黨主席、立法會議員胡志偉在公民廣場前留守，他接受訪問時表示，不希望星期日的衝突會再發生。他自言自己無水晶球，不知道12日立法會恢復二讀的局勢會如何發展。他表示，特區政府及中央政府應懸崖勒馬，停止修訂《逃犯條例》。

因應入夜後，大量市民到添馬公園，表達對逃犯條例修訂的不滿。警方派出重員到場，整夜不斷查核市民的身份證（李澤彤攝）

《逃犯條例》二讀恢復在即，大批警察持防暴裝備，進入立法會範圍。（李澤彤攝）

【00:24】大批持防暴裝備的警察，經立法會職員通道，進入立法會。而立法會亦明顯加強保安，包括陳志全立法會議員及《香港01》記者在內人士，都被要求進行安檢方可進入立法會範圍。

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【23:53】現場下起大雨，市民都因此舉傘、雨衣，或到有頂的地方避雨。不少市民及警察都因下雨而整身濕透。

【23:33】立法會秘書處今晚公布，黃色警示將於明日凌晨零時發出，意味着在圓鼓範圍及／或立法會綜合大樓附近有大量示威者集結，當中有部分人行為粗暴，示威者之間極有可能發生衝突。

【23:22】美國駐港澳總領事館網頁同二發出「示威警示」，提醒美國公民，應避免前往金鐘及政府總部一帶的示威區。

【22:55】民主黨立法會議員鄺俊宇在添馬公園立法會外草地，直播與警察查論。事源為警方不斷在場查核市民的身份證及個人行裝，鄺俊宇聯同其中一名受查市民，要求警方解釋查核理因。警方在查核市民的身份證及個人行裝後，未發現任何危險物品，鄺俊宇於是要求警員致歉，警員致歉後離開。

警方於添美道口、集會位置對開馬路設置警崗，警員檢查途經車輛，要求部分車輛司機拉開車門及車尾箱檢查，期間一輛黑色私家車被截停檢查引起集會市民鼓譟，一度起哄高叫放人，私家車經檢查後被放行。較早時警方已於金鐘站內，查站內年青人的身份證及個人物品。多位泛民立法會議員曾到場質疑警方濫權，惟警方未有停止行動。

晚上10時左右，添美道附近已有大量群眾聚集。（盧翊銘攝）