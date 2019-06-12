【逃犯條例】立會工務小組委員會取消　議員進入受阻？

《逃犯條例》修訂今日（12日）在立法會恢復二讀，立法會外昨晚已有反對修例的示威者留守，今早示威者更衝出龍和道和夏愨道，令交通受阻。由於立法會外部分入口被堵塞，原定於上午8時30分的立法會工務小組委員會會議取消。 究竟立法會議員進入立法會會否受阻？工聯會麥美娟表示，今早已順利駕車進入立法會，暫未在立法會看到其他議員出現。另外工聯會郭偉強稱，不擔心會受示威影響而未能進入立法會，相信警方的安排，但他未有透露會如何進入。

立法會外大批警員戒備。（彭毅詩攝）

立法會大樓的停車場設有兩個出入口，其中一個出入口是在公民廣場旁邊，另一個就被指是「秘道」的緊急通道，當位於添美道的出入口受阻時，立法會可開啟秘道，令議員經西面的政府總部和添華道進入或離開大樓。立法會秘書長陳維安曾表示，若立法會大樓的所有出口被堵塞，有官員需要離開的話，沒理由不開放該緊急通道。

翻查資料，早在2013，立法會審議引用《立法會（權力及特權）條例》動議要求政府披露免費電視發牌相關文件時，同日立法會外有示威者集會，抗議政府「黑箱作業」。當日大會投下反對票的建制派，在大會完結時就是使用該「秘道」離開。

民主黨涂謹申今早在電台節目指，即使外面的示威激烈，但立法會必需確保建制派議員能順利進入，夠人開會，故建制派或會由警車載他們進入。（資料圖片/羅君豪攝）

民主黨涂謹申今早在電台節目指，即使外面的示威激烈，但立法會必需確保建制派議員能順利進入，夠人開會，故建制派或會由警車載他們進入，他更稱「用直升機都要吊佢地（建制派）入去」。另一名民主派議員區諾軒則稱，現時立法會只有一個出入口進入，惟該入口需經過公民廣場，若建制派議員由此經過，相信必會遭到群眾向其提出反對。