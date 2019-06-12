【逃犯條例．持續更新】一度誤傳大會取消　秘書處：未有消息　

立法會今日（12日）將恢復二讀審議受爭議的《逃犯條例》修訂草案，在大批反修例的市民包圍立法會大樓和佔據街道下，草案仍排在議程當中。民主派議員在立法會議事廳見記者，要求與立法會主席梁君彥會面，促請取消今日大會。 立法會於早上約10時45分時宣布，根據《議事規則》第14(3)條，立法會主席指示，原訂於今天早上11時開始的立法會會議，將會更改至由他決定的稍後時間，會另行通知議員。

民主黨立法會議員鄺俊宇暈倒。（李澤彤攝）

整夜留守集會現埸的鄺俊宇暈倒在地上。（李澤彤攝）

【11:30】民主派立法會議員鄺俊宇整夜留守在金鐘集會現場，至早上約11時許，立法會宣布押後會議後，他在現場不支暈倒，需要由示威者照料。

【11:20】泛民會議召集人毛孟靜表示，群眾令人感動，群眾中隨即有人呼應「我地唔係要感動，我地要嘅係撤回」。毛又說，她看到磚頭，呼籲群眾勿使用武力，台下則有群眾竊竊私語，「你唔好割蓆啊」。

【11:00】民主黨林卓廷再次於群眾中宣布，立法會會議押後，群眾隨即歡呼，但當他表示立法會主席梁君彥隨時可再召開會議，就令群情激奮起哄。他又向群眾表明，議員會在立法會內盡力阻擋惡法。

被問到立法會外情況是否不適合再開會，自由黨鍾國斌接受查詢表示：「當然(of course)」。

民主黨胡志偉呼籲群眾不要衝，保護自身安全，「我地企係到就係最大武器。」群眾鼓掌歡呼。

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立法會外面一帶聚集示威者。（羅君豪攝）

多名民主派立法會議員來到佔領現場，包括民主黨許智峯。（梁鵬威攝）

人民力量陳志全、公民黨郭家麒等8名民主派議員要求與立法會主席梁君彥會面，民主黨林卓廷表示，非常多群眾在金鐘一帶抗議，會議不應強行召開，又指他聯絡過部分建制派議員，獲告知未能返回立法會。

張超雄表示，現實質可阻止惡法的就在議會外，年輕人肩負起此責任，現時政府唯一負責任的做法是特首林鄭月娥立即撤回修例，化解危機，「現時張力大，若他強行來，亦叫警察用武力的話，恐怕香港孩子會受傷、流血」。