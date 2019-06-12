【逃犯條例．持續更新】立法會不開會　民陣：警方反對明日集會

立法會今日（12日）將恢復二讀審議受爭議的《逃犯條例》修訂草案，在大批反修例的市民包圍立法會大樓和佔據街道下，草案仍排在議程當中。民主派議員在立法會議事廳見記者，要求與立法會主席梁君彥會面，促請取消今日大會。 立法會於早上約10時45分時宣布，根據《議事規則》第14(3)條，立法會主席指示，原訂於今天早上11時開始的立法會會議，將會更改至由他決定的稍後時間，會另行通知議員。 立法會秘書處通知，指今日將不會舉行立法會大會會議。至於何時召開大會會議，則需立法會主席決定及再行通知。

民主黨立法會議員鄺俊宇暈倒。（李澤彤攝）

【20:58】民陣召集人岑子杰引述警方表明，反對明天在金鐘有任何集會。

【20:20】特首林鄭月娥晚上發表電視講話，表示在金鐘一帶看到令人痛心的場面，直言破壞社會安寧罔顧法紀的「暴動」行為，是任何文明法治社會都不能容忍的。她稱現已非和平集會，而是公然有組織地發動暴動，亦都不可能是愛護香港的行為。

民主黨黃碧雲（圖）、林卓廷、公民黨譚文豪、楊岳橋、郭家麒及專業議政葉建源在立法會大樓外未能入內，以文字隔玻璃與記者溝通。

【19:02】民主派會議召集人毛孟靜表示，今天是香港驕傲的一天，但也是悲傷的一天，她表示多謝市民，形容今日的情況空前，讓泛民議員不能自已。她又嚴厲譴責警方使用武力，「根本不需要開槍，不需要肆意發射催淚彈⋯⋯佢地兜口兜面咁向香港人掟催淚彈啊」。

說話間，毛孟靜兩眼含淚，又與一眾泛民議員一同鞠躬感謝香港人。她又指，抗爭者同時被政府抹黑為騷亂暴徒，但是事實是絕大部分市民是和平示威者。她斥責有關說法是「未審先判，不知所謂」。

她又要求梁君彥不必再考慮召開將逃犯條例修訂交上大會的會議，「議程應該剔除，否則所有大會都不需要開，直到林鄭撤回草案」。她又要求林鄭回應年輕人訴求；又明言，「只要一日立法會有逃犯條例的會，就呼籲市民包圍立法會」。

【18:48】梁君彥透過發言人表示，今天在金鐘一帶有大型群眾聚集，之後出現了衝突場面，無論市民和警方都有受傷，「相信大家現在的心情都很複雜，無人想見到有任何不愉快的事件發生」。

梁君彥續稱，根據《基本法》，立法會的職責是制定法例，一旦政府當局將法案提交到立法會，立法會就必須履行審議法例的憲制責任。修訂《逃犯條例》法案極具爭議，但當面對有不同意見的時候，呼籲大家要克制，以和平理性的態度，通過議會的辯論和審議法案程序，處理眼前的問題。

【18:41】立法會秘書處通知議員，指根據警方意見，現時在立法會綜合大樓內的人士如需離開，請使用公眾入口1S(即地下大堂近展覽區位置)，經添馬公園、中西區海濱長廊，前往中環碼頭／港鐵香港站方向，請議員將上述安排通知其職員，亦請各部門主管將上述安排通知轄下的服務承辦商的職員。

【18:30】民陣強烈譴責警方以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等具殺傷力、會致命的武器暴力攻擊示威者，導致多人受傷，甚至昏迷。民陣集會地點亦已被警方驅散。民陣指，香港人沒有「騷亂」，今日抗議出現，全因林鄭月娥漠視103萬人上街、拒絕撤回條例，激起民憤所致，直言「林鄭月娥要負上全責！」民陣呼籲國際社會介入，譴責香港政府以暴力鎮壓反抗運動，並撤回條例。

【18:06】立法會秘書處通知，指今日將不會舉行立法會大會會議。至於何時召開大會會議，則需梁君彥決定及再行通知。

【17:36】公民黨郭榮鏗指，曾赴立法會主席梁君彥辦公室要求見面，原打算談及外面情況，例如議員無法回到立法會大樓，要求馬上取消今明兩日會議，惟獲其職員告知梁君彥全日都未出現過在立法會，立法會秘書長陳維安亦沒出現過，郭榮鏗指會嘗試繼續尋找梁君彥。

政府方面，郭榮鏗表示，民主派曾聯絡特首辦主任陳國基，要求與林鄭會面，得到的信息是林鄭未準備好，還建議民主派呼籲示威者離開。郭榮鏗強調，現在最需要的是梁君彥和建制派不要一意孤行開會，因為繼續開會是沒意思，對香港造成的傷害只會更大，同時若林鄭不撤回修例，將成千古罪人。

【17:25】立法會秘書處剛剛向議員發出訊息：「請議員注意，現在可用立法會停車場入口進出添美道。」

【16:38】有警察進入中信大廈。

【16:31】擔架進入立法會大樓。

【16:22】民主黨黃碧雲、林卓廷、公民黨譚文豪、楊岳橋、郭家麒及專業議政葉建源在立法會大樓外未能入內，以文字隔玻璃與記者溝通。

整夜留守集會現埸的鄺俊宇暈倒在地上。（李澤彤攝）

【15:59】在立法會內，有警員頭部要用冰敷，警員預備一旦有白車來。

【15:49】警員將一名女子及另一人拉入立法會。

民主派立法會議員區諾軒亦在前線站在高處，向群眾傳達消息，指建制派議員正從中環大會堂方向，試圖經金鐘添華道進入立法會內。現場高台上的擴音器又呼籲群眾，死守添華道。現場群眾士氣相當高漲。添美道停車場入口也有市民打開雨傘，警方退回圍欄內。

【15:37】警員突然大量湧入立法會。

【13:45】民陣岑子杰指，梁君彥有權恢復會議，市民不能掉以輕心，強調林鄭撤回修例是集會結束的時間，林鄭才是集會的召集人，只有林鄭可解散集會。民主派會議召集人毛孟靜指，不接受增加人權保障和刪減被移交罪行的數目，要求林鄭今日盡快撤回修例，並與對方對話。在場有市民向台上大叫「唔好割、唔好督灰」，毛孟靜承諾「不會譴責」。

【12:10】梁君彥宣布更改開會時間後，民主黨主席胡志偉等10名民主派議員見記者，胡志偉指市民圍堵立法會訴求是撤回修例，故民主派要求林鄭撤回：「現在香港清楚在危險邊緣，我們不希望有不愉快事件發生，但在立法會範圍內，好多香港市民等候著林鄭撤回惡法，撤回惡法是唯一方法令這場民憤能夠止息，所以林鄭如果你仍然愛香港、愛護香港人、愛護學生，我請你立即撤回惡法。」

他強調，梁君彥只是押後會議，不足以平息風波，他籲梁君彥「請你拿出你的良知」取消有關修例的會議，令政府有迫切性撤回惡法

【11:30】民主派立法會議員鄺俊宇整夜留守在金鐘集會現場，至早上約11時許，立法會宣布押後會議後，他在現場不支暈倒，需要由示威者照料。

【11:20】泛民會議召集人毛孟靜表示，群眾令人感動，群眾中隨即有人呼應「我地唔係要感動，我地要嘅係撤回」。毛又說，她看到磚頭，呼籲群眾勿使用武力，台下則有群眾竊竊私語，「你唔好割蓆啊」。

【11:00】民主黨林卓廷再次於群眾中宣布，立法會會議押後，群眾隨即歡呼，但當他表示立法會主席梁君彥隨時可再召開會議，就令群情激奮起哄。他又向群眾表明，議員會在立法會內盡力阻擋惡法。

被問到立法會外情況是否不適合再開會，自由黨鍾國斌接受查詢表示：「當然(of course)」。

民主黨胡志偉呼籲群眾不要衝，保護自身安全，「我地企係到就係最大武器。」群眾鼓掌歡呼。

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立法會外面一帶聚集示威者。（羅君豪攝）

多名民主派立法會議員來到佔領現場，包括民主黨許智峯。（梁鵬威攝）

人民力量陳志全、公民黨郭家麒等8名民主派議員要求與立法會主席梁君彥會面，民主黨林卓廷表示，非常多群眾在金鐘一帶抗議，會議不應強行召開，又指他聯絡過部分建制派議員，獲告知未能返回立法會。

張超雄表示，現實質可阻止惡法的就在議會外，年輕人肩負起此責任，現時政府唯一負責任的做法是特首林鄭月娥立即撤回修例，化解危機，「現時張力大，若他強行來，亦叫警察用武力的話，恐怕香港孩子會受傷、流血」。

▼逃犯條例修訂二讀．龍和道被佔領▼