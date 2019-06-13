【逃犯條例】需否為事件負責？　泛民：因政府不願聆聽市民意見

反《逃犯條例》修訂行動全面激化，在民陣和泛民號召包圍立法會下，一日之間整個中環變成「戰場」，爆發警民大衝突。 昨日傍晚泛民主派議員集體見記者，被問到需否為事件負責，以及如何看今次事件。他們表示，不認為事件是騷亂，反指事件是「警員使用過度武力」，及政府不願聆聽市民意見帶來的後果。

民主派議員號召市民包圍立法會，最終出現警民大衝突，他們搏得部分人掌聲，但亦遭部分人質疑。（李澤彤攝）

民陣及多名民主派議員號召市民包圍立法會，最終釀成大批示威者衝擊立法會、佔據龍和道等警民大衝突場面。民主派議員昨日傍晚見記者時，狠批特首林鄭月娥、警務處處長盧偉聰和使用不必要武力的警察。

被記者問及民主派應否也需為事件負上責任，公民黨郭家麒認為，事件責任不在他們，而在警方和政府，他指「是林鄭、盧偉聰和使用不必要武力造成」。

民主派議員未有正面回應，示威者採用這種激進手法，能否解決問題，僅強調示威者只想表達意見。民主黨尹兆堅指，市民只是表達意見，希望林鄭反省一下，「要拿出良心，經常說自己是教徒的林鄭，要對得住上帝」。

工黨張超雄亦說，絕大部分年輕人「很乖」，從未想過政府會對他們開槍。

教育界葉建源表示，見到年輕人「今日所受的對待是無法接受」，他呼籲明天繼續罷課，但「罷課不罷教」，稱教師會照顧學生，雖然停止正常課堂，但會用其他方式探討今次事件，又呼籲老師照顧好自己的人身安全。