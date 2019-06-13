【逃犯條例】港台中彈司機一度昏迷、呼吸停頓　蘇醒後獨家訪問

《逃犯條例》昨日（13/6）立法會恢復二讀，大批群眾早上衝出金鐘夏慤道、龍華路等一帶馬路。警方以催淚彈及橡膠子陣鎮壓，大量示威者受傷，當中不少記者亦「中招」。 香港電台外判司機莊文龍昨日下午在立法會外，疑被防暴警察發射的催淚彈撃中，受傷及失去知覺，更一度呼吸停頓。《香港01》記者到醫院探望他，他已經蘇醒，能與記者流利溝通。 他更笑言：「我做開警訊，都搞成咁。」

莊文龍左胸口下有瘀痕，估計是被催淚彈打中所至。（FB圖片）

「淨係記得聽到好多啪、啪聲咁嘅槍聲，跟住醒返已經見到好多戴口罩嘅人，嗰時其實我好驚咖。」

香港電台外判司機莊文龍昨日在立法會外疑被防暴警察槍彈而受傷及失去知覺，現時已經甦醒，並無大礙，現時在瑪麗醫院留院觀察。

莊：當時未獲配保護裝備

莊形容，事發時場面混亂，身上除了記者穿著的黃色反光衣外，並無獲配其他保護裝備。他事發前嘗試致電港台同事，但當時線路繁忙，未能打通。未幾，他就懷疑因中了警方槍彈而失去知覺。

他指後來獲醫護人員告知心臟曾經停頓近20秒，但眾人一直嘗試叫醒他，幸好成功甦醒。今次萬幸無嚴重受傷，他說「真係要買六合彩」。他又說入院後左手手臂和膊頭感到非常灼熱、疼痛，於是醫護人員替他用大量冰敷，現時除感覺十分疲累、睏倦外，已大致無礙。

港台中彈司機莊文龍一度昏迷、呼吸停頓，蘇醒後接受《香港01》獨家訪問。（FB圖片）

梁家榮馬上前往探望

莊指，送院後廣播處處長梁家榮馬上前往探望，又安排公司車輛往天水圍接他太太往醫院探病。原來，莊先生平日是負責香港電台警訊節目攝影組的外判司機，今日因被調往接載其他新聞報拍攝隊伍，而身陷衝突之中。

「即使是記者也不能倖免」

他笑言，「我做開警訊，都搞成咁」，不能避免被警方擊中，實屬諷刺。「佔中時，我著住件黃色背心就冇事，所以嗰個都吼住件嘢」，但他認為今時不同往日，即使是記者也不能倖免。

《香港01》攝影記者當時亦在現場目擊莊中彈後的情況，當時他被急救時意識模糊，其他傳媒為救他於是通知警察，惟當時他知道被警察包圍後，極度惶恐地大叫，「阿SIR唔好打我。」

另外，《香港01》亦有攝影記者在示威現場六時採訪時，被橡膠子彈打中腳踝受傷，不能行動。

莊文龍的港台同事到醫院探望他。（FB圖片）

從莊文龍同事的圖片所見，當時莊中彈後，車輛後下一個巨大的催淚彈痕跡。（FB圖片）

港台工會：強烈讉責警察過份使用武力

香港電台節目製作人員工會則指，工會強烈讉責警察過份使用武力，致使協助採訪工作（包括運送攝影器材）的同事受傷。會方嚴正呼籲警方克制，以免新聞工作者承受不必要之損傷。