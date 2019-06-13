【逃犯條例．持續更新】立會作「響鐘」測試　建制議員陸續現身

政府條訂《逃犯條例》備受爭議，立法會原定昨（12日）就修例恢復二讀，大批市民昨日在立法外發起反條例集會，其後與警方爆發衝突，警方最後施放催淚彈及發射布袋彈等清場，立法會大會亦未能召開。立法會昨凌晨發出黃色警示，至今仍然維持。 網上流傳消息，指今早10時半或11時會恢復二讀，不過有建制派議員今早8時許回應查詢稱，現時暫未收到有關消息。

邵家輝稱昨日原定召開大會但受環境影響未能召開，而今日正常情況會在九時召開會議，故今早就回到立法會。（歐嘉樂攝）

今早8時多，建制派議員經民聯梁美芬和自由黨邵家輝已到達立法會。邵家輝稱昨日原定召開大會但受環境影響未能召開，而今日正常情況會在9時召開會議，故他今早就回到立法會。

他認為昨日的示威情況不理想，被政府立為暴亂，擔心參加者會被檢控，亦希望家長不要讓他們在最前線。對於會否如常開會，邵家輝稱現時道路仍未開通，或會通知其他議員用何方法回立法會最方便。

他指立法會秘書處於早上六時開始不斷作「響鐘」測試，暫未知何時開始會議，又指泛民將會稍後討論對策。（歐嘉樂攝）

專業議政、衛生服務界議員李國麟留在立法會過夜，他今早行走至灣仔購買杯麵等乾糧。他指立法會秘書處於早上六時開始不斷作「響鐘」測試，暫未知何時開始會議，又指泛民將會稍後討論對策。

莫乃光稱，今早走回立法會的一段路，沿途好像戒嚴般滿佈警察，如臨大敵，把每個路過的人都當是犯人般看待。（歐嘉樂攝）

專業議政莫乃光表示，未收到消息今日會否開會，民主派稍後會開會商討應對策略。他稱，今早走回立法會的一段路，沿途好像戒嚴般滿佈警察，如臨大敵，把每個路過的人都當是犯人般看待。他稱，示威者昨日以和平的手法表達訴求，政府卻以強硬的手法處理，經過昨日一役，香港已經變得不再是香港，特首林鄭月娥和警察強硬執法，對香港造成的傷害是永久的。

莫乃光又說，最令他感到沮喪的是，立法會主席、秘書長陳維安和所有建制派議員昨日竟然完全消失，容許香港在一日間變成「警察城市」，他呼籲港人不要以卵擊石，保留實力和健康。

建測規園界謝偉銓、金融界陳振英在十時許返回立法會，二人拒答任何問題，包括被問到建制派被落封口令。

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【10:34】謝偉俊今未有穿黑衣、戴口罩，選擇駕車進入立法會。