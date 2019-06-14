【逃犯條例】立法會連續3日不開會　葫蘆裏賣什麼藥？

政府條訂《逃犯條例》引發巨大爭議，立法會原定昨（12日）為修例恢復二讀，但觸發大批市民前來包圍及衝擊，最終連續3日未能召開會議，究竟葫蘆裡賣甚麼藥？ 立法會秘書處指，在「考慮過所有相關因素後」決定不開會；有建制派中人分析，經過多次衝突，警方需要時間重整旗鼓作防守，加上事緩則圓，故寧願不開會。

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立法會就逃犯條例修訂，原本於本周三至下周四，連續召開7日、共61小時會議審議，希望速戰速決。惟現時連續3日未能召開會議，最終因快得慢，合共失去了21.5小時。

今日仍有不少示威者聚集在中信天橋及添馬公園，有建制派指，一旦舉行會議，他們只會重返立法會，在警方未及準備好整體保安措施，讓建制派議員能順利返立法會之前，實在不宜舉行會議，「因為如果唔改善布防，又係畀示威者輕易包圍住立法會，議員一樣入唔到去，而警方要佈防，就需調動人手，部署需時」。另一方面，過去數日示威情況非常激烈，在此情況下，倒不如事緩則圓，用時間換取空間。

另一方面，值得留意的是，究竟梁君彥會如何處理失去了的21.5小時，他是會將審議死線推遲，抑或以混亂為由縮短審議時間，維持下周四表決，亦會成為是否激發進一步示威的關鍵。