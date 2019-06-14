【逃犯條例】教育局促按條例處理罷教教師　葉建源斥火上加油

教協前日（12日）宣布，由於現時社會氣氛急劇惡化，宣布發動本周全港罷課不罷教。教育局局長楊潤雄昨日（13日）傍晚致函全港學校的校長及校監，題為《緊守崗位 守護學生》，表明教育局堅決反對教育團體罷課及罷教；若有教師未經批准而缺席，學校應按照相關資助條例、僱傭條例及校本政策處理。 教育界立法會議員、教協副會長葉建源批評，教育局做法火上加油，向校長和校監施壓，又指不少老師看到信件後，感到非常憤怒。

葉建源指有很多老師前日到金鐘示威現場，尋找和照顧參與示威的學生。（資料圖片/梁鵬威攝）

葉建源指出，教協所提出罷課是在校內進行，強調教師不會罷教。他又指不少學校正處於考試期間，若教師希望參與遊行，可向學校請事假。

葉建源又指，楊潤雄的講法明顯向校長、校監施壓，或有校長本身希望以校本處理寬鬆處理，但校監看到信件向校長施壓，要求校長嚴格處理。

他續指，很多老師前日到金鐘只是「執仔」，到現場尋回和照顧參與示威的學生。葉建源又批評，教育局做法火上加油，向校長和校監施壓，又指不少老師看到信件後，感到非常憤怒。

一名拔萃女書院男教師在現場被橡膠子彈擊中右眼，葉建源表示，據他了解，該名教師已經無大礙，相信他當時在現時非常和平，惟受到嚴重傷害，認為該教師應向警方追究責任。

教育局發言人重申，鑑於學校的正常運作和學生的學習利益近日面臨多方面的衝擊，包括有團體鼓吹罷課，罷教，局方有責任為學校提供指引和支援。

局長楊潤雄昨日致函全港學校校監和校長，旨在感謝和支持校長和老師的工作，希望他們繼續緊守崗位，守護學生，讓同學能夠在安全和良好的校園環境下學習。