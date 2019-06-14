【逃犯條例】22前高官議員促林鄭撤修例　包括保安局前局長黎慶寧

政府修訂《逃犯條例》掀起社會爭議，7名前局長、副局長和政治助理早前發聲明，要求特首林鄭月娥撤回修例，今日（14日）再有政界重量級人士發起聯署表態。前立法局主席黃宏發、前政務司司長陳方安生發起聯署，呼籲特首林鄭月娥臨崖勒馬，接納民意，撤回草案以從長計議，22名前官員、前立法局議員和前立法會議員參與，包括保安局前局長黎慶寧、自由黨創黨主席李鵬飛。

李鵬飛（左）（資料圖片/林若勤攝）

陳方安生、黃宏發、民主黨前立法會議員張文光及公民黨創黨黨魁余若薇發起聯署，參與聯署包括議員包括黎慶寧及同為前高官的妻子、前經濟司布簡瓊、前立法局議員林鉅成、李鵬飛、黃宏發、民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森、劉慧卿、前立法會議員單仲偕，亦有較為親建制的前港進聯立法會議員朱幼麟等。

聯署呼籲特首林鄭月娥臨崖勒馬，接納民意，撤回草案以從長計議，同時又呼籲所有問責官員和行會成員向特首進諫，「你們身為行政機關的一部分，與特首有共同責任，向市民問責，如果力諫不得，我們呼籲你們辭職明志」，又呼籲建制派議員明確表明會對草案投反對票，「我們呼籲你們明確表態，回應百萬市民的疑慮，若政府不撤回草案重新磋商，便明確表示會對草案投反對票」。

聯署又提到修例刺激民憤，導致周三的流血衝突，直指看到無數良善的年輕人為愛護香港奮不顧身，在衝突中受傷，反問「何忍見他們受到如此對待？」

聯署又批評林鄭月娥固執，造成香港社會撕裂，「難道為了特首一人的固執，就值得香港整體付出龐大的代價？匆匆通過這條草案，對香港究竟有甚麼重大好處？不惜指令警隊武力不斷升級鎮壓，試問要將香港推往甚麼境地？」

聯署人：

布簡瓊

朱幼麟

余若薇

何秀蘭

李永達

李卓人

李柱銘

李華明

李鵬飛

吳靄儀

林鉅成

陳方安生

陳家洛

梁家傑

張文光

單仲偕

黃宏發

張國柱

楊森

劉慧卿

Peter LAI（黎慶寧）

Alice SIU