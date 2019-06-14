【逃犯條例】衝突後首開立法會　內會財會提早腰斬

立法會原定前日（12日）恢復二讀《逃犯條例》修訂，惟觸發大型警民衝突，立法會主席梁君彥已連續3天決定不召開大會，不過今天的內務委員會和財務委員會如照進行。 多名泛民議員在內會批評立法會於前日容許警方在立法會自由進出和佈防，指做法令立法會淪為無掩雞籠。

【16:40】陳健波指議員今日的情緒不適合繼續召開會議，宣布結束會議。

【16:39】陳健波批評「好多年輕人唔知逃犯條例係乜嘢」，又指「99.99%嘅人唔受影響條例」，他又稱民主派議員的家人、兄弟、朋友根本沒有出來參與示威，批評泛民煽動青年人「搞亂香港」。

民主黨主席胡志偉反問陳健波的講法，指建制派有警察保護，周三有警車護送他們，批評建制派依靠著「暴政政權」，抹黑年輕人，直指「年輕人係畀你哋（建制派）累死」。

他又批評建制派「眨大眼，講大話」和「唔係人」，完全不敢講真話，「阿爺叫你贊成就贊成，叫你投票就投票，你哋根本唔係人！」

【16:14】陳健波指警察「衝出來」是因受到示威者攻擊，籲不要美化示威者，亦不要隨便說警方向學生開槍，「呢個唔係事實，點解你哋（泛民）可以埋沒良心」，又指「嗰啲（布袋彈槍、橡膠子彈）係你哋心中嘅槍？」，又批評泛民煽動香港學生，「搞亂」香港，為中國添煩添亂，又指泛民有些議員擁有外國護照，「但我無（外國護照）呀」。

【16:10】工黨張超雄就「有機資源回收中心第二期」撥款項目提出中止待續，他指兩日前警方在議會外開槍，有大批市民包圍立法會，上星期日有逾百萬人上街，在社會嚴重紛爭下，反問會議怎能一切如常，認為今天不應討論「一般性事項」，又指民生與《逃犯條例》不能分開。

李慧琼宣布休會後，人民力量陳志全、民主黨黃碧雲、林卓廷、議會陣線朱凱廸等多名議員離開座位，他們手持「撤回」標語，在主席台前高呼「撤回惡法」等口號，保安馬上上前戒備。（李澤彤攝）

【15:59】林卓廷發言期間，何君堯欲提出規程問題，陳健波稱「唔想畀佢問」，林卓廷認為應讓何君堯發問。何君堯發言以「電話亭」稱呼林卓廷，指泛民議員發言重複、與議程無關，違反財委會會議程序第45條。

【15:57】財委會原議程是討論有機資源回收中心第二期，民主黨林卓廷問出席官員，回收中心會否回收特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超和警務處處長盧偉聰等「垃圾」，陳健波要求林卓廷發問另一問題，又批評林卓廷問法拙劣。

【15:53】民主黨黃碧雲指參與示威的青年人一片丹心，慨嘆有哪一個「奶媽」會讓警方打年青人，不只向青年人開槍，還到醫院落拘捕受傷的青年人，有些青年入吸入催淚彈亦不敢求醫，「青年人只是去金鐘唱哈利路亞」。她要求陳健波暫停會議後親自致電林鄭，要求林鄭撤回修例。陳健波拒絕有關要求，黃碧雲反指：「使唔使我畀佢（林鄭）電話你」，陳答道：「我有我嘅方法！」

【15:48】陳健波指不可能再容其他議員問問題，又笑指何君堯發言「咁尖銳」，直言：「畀你哋發言仲唔鬧大交，真係開玩笑。」

【15:47】陳健波又指，對於是否安全召開今天的會議，「我同你哋都咁擔心」。他指問過警方，議員如何在會議後離開立會，又指「警方有保證，你信唔信警方就另一個問題」。他又指何時才召開大會，「你同我都唔知」，又指大會無逼切性，反而財委會已積壓很多撥款被批出，「唔想晒時間，我一定唔會畀你問14次，最多5、4、3、2、1（問5次）」。他又指《逃犯條例》一定是政治事件，又指民生比政治更緊要，若政治凌駕民生，「市民啲票一定唔畀你」。

【15:40】區諾軒在會議上高唱聖詩，指今天立法會只有一些人和平地唱聖詩，認為既然今天召開財委會，立法會毋須維持黃色警示。陳健波指泛民所有問題都不是規程問題，他又稱自己曾為行管會成員，指黃色警示下仍可開會，紅色警示才不容開會。

【15:38】泛民議員在財委會會議上，質疑財委會主席陳健波為何在黃色警示之下，仍決定召開會議。陳志全認為，陳健波決定繼續召開會議，相信陳健波已作適當評估，他其後質問陳健波有否建議立法會秘書處取消黃色警示。他又稱衝突前一晚，有女警曾不容他進入立法會，又稱有警方打他。

【15:23】李慧琼宣布休會後，人民力量陳志全、民主黨黃碧雲、林卓廷、議會陣線朱凱廸等多名議員離開座位，他們手持「撤回」標語，在主席台前高呼「撤回惡法」等口號，保安馬上上前戒備。

【15:20】李慧琼復會後表示，有關前日的保安和保險安排，並非今天的會議議程，又指議員已提出多條規程問題，故決定暫停會議。經過各黨派商討後，了解到今天內會議程並無必要在即日處理，故決定休會，又指若議員對立法會的保安安排有意見，應向行管會反映，而非在會議上提出規程問題。

【14:50】由於多名泛民議員提出規程問題，會議暫停。

【14:30】會議伊始，多名民主派批評為何重開內會，但仍不解除黃色警示，其中民主派區諾軒批評，雖然立法會處於黃色警示，惟警員不用安檢，自由地「出出入入」，到立法會餐廳吃杯麵，令立會變成警員休息室，猶如無掩雞籠。

內會主席李慧琼指，周三的保安安排不在會議議程，不過他指警方在立法會佈防，只是警方的事宜，秘書長難以回答。

秘書長陳維安則指，行管會經考慮各方因素，決定提升警示至黃色，又指是否召開內會，是由李慧琼決定。