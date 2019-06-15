【逃犯條例．局勢持續更新】林鄭月娥宣布暫緩修例　不設時限

立法會原訂於周三 （12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，惹起大批市民包圍立法會，最終爆發警民衝突，立法會何時恢復大會審議修訂《逃犯條例》仍未有定案。《星島日報》今日（15日）頭版報道稱，專責香港事務的中央港澳協調小組組長韓正近日南下深圳，並曾與特首林鄭月娥商討修例，林鄭擬決定暫緩修例，重新諮詢。 林鄭見記者，交代修例進展，《香港01》全場直播。她在記者會上正式宣布暫緩修例，指徵詢意見不設時限。 對於會否調查警方在金鐘衝突的行為，林鄭形容示威者不是和平表達意見，也有用殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員天經地義去執法。

林鄭式宣布暫緩修例，指徵詢意見不設時限。（梁鵬威攝）

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【1623】有記者問及會否承諾本屆立法會會期不恢復二讀，為何作為公僕，經過這麼多衝突後仍有理由不下台。林鄭指，她無意為聽意見工作設限期，所以不會承諾，但不會立即回歸立法會大會恢復二讀，無論如何也要先給立法會保安事務委員會。她又解釋，按她經驗，要做多聽意見和解說，但現在已經6月中，她料今年內也難以回到立法會保安事務委員會。

至於下台問題，她自言是一個接近40年的公僕，仍然「以做公僕為榮」，而且她有大量想為香港做的工作，包括拓展經濟、改善民生方面，她希望可用經驗為香港開創更美好的未來。

【1616】再被追問是否與韓正會面和會面內容，林鄭繼續不交代，反指難道要管治團隊公開私人日程，強調緩決定由她做，又指過去兩日見了大量人，不少社會領袖亦見她，有人告訴她我「停一停、諗一諗」。她下決定才通知中央，中央考慮後支持，她希望「唔會再有任何揣測係一個中央命令，等於最初做呢個逃犯條例唔係一個中央嘅指示」。

【1612】香港電台記者問昨日仍有建制派撐修例，算不算被「玩咗一鑊」。林鄭回應指，令建制派議員失望，難與支持者交代，形容建制派作為最堅強的後盾，她深表感謝。

【1608】星島日報記者問林鄭，民主派一早不妥協，建制派也不支持，今次吸取了什麼教訓以及會否道歉。林鄭回應指，建制派很支持，但有商界背景的議員有擔憂，她承認日後可以做醞釀的工作。

【1605】路透社記者問林鄭與韓正在深圳談了什麼，林鄭稱不能評論她與任何人的非公開會面內容，但中央支持我的決定，因為這完全是香港內部事務。

【1600】無綫電視記者問如何修補撕裂，會否因市民和警察受傷而道歉。林鄭回應指，大家似乎同意，過去兩年相對平靜，但以後如何盡快回到平靜，我認為兩年來是處理行政立法關係，展示誠意，商討政策，我們就繼續去做。

【1554】有線電視記者指，台灣方面一早說不要接受用修訂逃犯條例的方式移交，問為何今日才暫緩，是否一如與有消息指韓正有關。她又問會否收回暴動定性。

林鄭回應指，如何定性是警務處的責任，她亦贊成。至於台灣的決定，她指台灣、國際和本地社會，過去一段時間發表了意見，但不是每聽到一個意見，就大幅改政府政策。她表示在過去一星期看到的形勢令人擔憂和痛心，需要社會回到平靜。

【1549】港台英文記者問經過過去一星期的爭議，是否仍適合擔任特首管治香港，你的管治團隊是否需要負責，又問她覺得暫緩修例後，香港人會否重新對政府有信心。

林鄭認為，她今日去做的，有人說是重建已經損壞的形象，但她覺得不是，她想做的是令香港社會恢復平靜，這是她首要考慮。她指，第二考慮是，周三的衝突很可能重現，甚至更嚴重的衝突，她看到嚴重的受傷，可能對警員或者市民、示威者受更嚴重的傷害，她不想這些再發生。

【1542】BBC記者問林鄭是否香港市民誤解她的意願，又指出很多市民認為，她不代表香港市民，而是代表中央。林鄭回應指她沒有提到「誤解（understanding）」的字眼。她承認星期三的聲明也說過這件事有內地的因素，但無論是恐懼和憂慮，還是其他，她們有信心可以做到，正如高鐵一地兩檢的爭議，政府都克服了恐懼、憂慮以及法律爭議。

至於特首的角色，林鄭解釋我的憲制角色是中央人民政府任命，《基本法》規定她是對中央人民政府負責，也同時對香港特別行政區負責，如果有人讓我做不《基本法》的事情，她是不能做的。

【1538】商台記者問做決定前有無與中央領導人溝通，中央如何評價，林鄭重申修例是特區政府主動、自發去做，中央是理解香港情況與內地很不同，理解香港「好事辦好都唔容易」。

她又指出，中央信任特區政府和她本人，因為她們在最前線，才看到現時發生何事，總結中央在過程中「理解、信任、支持」。

【1530】明報記者指民陣和民主派不接受暫緩，問暫緩能否平息民憤，以及會否下台。林鄭堅持修例初心正確，社會上亦有不少市民和半數立法會議員支持，但政府工作不足，她認為應該給她自己和社會一個機會，讓她們持更開放態度溝通、解釋和聽意見。

對於會否調查警方在金鐘衝突的行為，林鄭形容星期三金鐘一帶的事件，大部分市民都從新聞中看到，不是和平表達意見。也有用殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員天經地義去執法。

【1520】林鄭宣布，特區政府決定暫緩修例工作，做更多解說，聽更多意見。保安局局長李家超會致函立法會主席梁君彥，收回條例草案恢復二讀辯論的預告，立法會修例的工作會暫停。她補充不設立時限，徵詢意見後才會繼續下一步工作。

她又指，修例初心是出自我和管治團隊對香港的熱愛和港人的關心，但由於他們的工作不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會再次出現好大的矛盾和紛爭，令好多市民痛心，她本人感到難過，她指她們會與最有誠意的態度接受批評，繼續與市民同行。

【1515】林鄭表示，盡快找方法處理，一方面處理台灣殺人案，彰顯公義，給死者父母一個交代，亦盡力完善香港法制，這是特區政府修訂逃犯條例等的兩個初心。

林鄭指，她和香港官員已就修例盡最大努力，但必須承認在解說和溝通工作有所不足，又指出社會上有極為分歧的意見，有支持和反對，立場鮮明，他們曾努力縮窄分歧。

【1512】記者會正式開始。

【1500】林鄭乘坐座駕離開禮賓府，前往政總見記者。

【1300】新聞處發新聞稿，指林鄭下午三時在政總會見傳媒，沒交代是否與修例有關。

【1240】據了解，林鄭三點見記者，預料公布重大消息。

【1200】議會陣線毛孟靜、范國威和陳志全駕車嘗試進入禮賓府但不果，警方警告指他們影響公共秩序，要求退到行人路示威，雙方爭論，三人指林鄭不應只會見建制派，認為建制派不能代表民意，因此要求入禮賓府會見林鄭。

民主派議員嘗試進入禮賓府，要求與林鄭見面。（梁鵬威攝）

【1145】林鄭中午在禮賓府見全體建制派，工聯會何啟明和麥美娟、民建聯蔣麗芸、新民黨容海恩和實政圓桌田北辰等已先後抵達，除了立法會議員，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超亦抵埗。

鍾國斌表示，暫未收到與林鄭見面的通知。（資料圖片／吳煒豪攝）

【0900】田北辰和鍾國斌在港台節目《星期六問責》上均表示，暫未收到與林鄭見面的通知。田北辰評估，若暫緩修例，政府日後將方案原封不動重新提出的機會好渺茫，他同意要再就修例重新諮詢，檢視所有選擇。鍾國斌預料，暫緩是最基本可平息大眾憤怒的方法，而暫緩將是「永久暫緩」，與撤回沒分別，僅字眼不同。民主黨涂謹申則不同意暫緩，僅「把刀架係市民嘅頸」，他認為應收回草案，重新諮詢，反倒可促成為市民帶來信心的諮詢，否則不能和平討論。