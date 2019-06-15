【逃犯條例．持續更新】建制派陸續到禮賓府見林鄭　聽取事態進展

立法會原訂於周三 （12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，惹起大批市民包圍立法會，最終爆發警民衝突，立法會何時恢復大會審議修訂《逃犯條例》仍未有定案。《星島日報》今日（15日）頭版報道稱，專責香港事務的中央港澳協調小組組長韓正近日南下深圳，並曾與特首林鄭月娥商討修例，林鄭擬決定暫緩修例，重新諮詢。報道又指，林鄭會在今早會晤全體建制派議員解釋決定，消息指，最快今日下午見記者交代最新情況。 林鄭落實在中午禮賓府見全體建制派，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超抵埗，三名民主派議員嘗試進入禮賓府但不果。

鍾國斌表示，暫未收到與林鄭見面的通知。（資料圖片／吳煒豪攝）

【1200】議會陣線毛孟靜、范國威和陳志全駕車嘗試進入禮賓府但不果，警方警告指他們影響公共秩序，要求退到行人路示威，雙方爭論，三人指林鄭不應只會見建制派，認為建制派不能代表民意，因此要求入禮賓府會見林鄭。

【1145】林鄭中午在禮賓府見全體建制派，工聯會何啟明和麥美娟、民建聯蔣麗芸、新民黨容海恩已先後抵達，實政圓桌田北辰亦確認赴會，除了立法會議員，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超亦抵埗。

【0900】田北辰和鍾國斌均表示，暫未收到與林鄭見面的通知。田北辰評估，若暫緩修例，政府日後將方案原封不動重新提出的機會好渺茫，他同意要再就修例重新諮詢，檢視所有選擇。鍾國斌預料，暫緩是最基本可平息大眾憤怒的方法，而暫緩將是「永久暫緩」，與撤回沒分別，僅字眼不同。民主黨涂謹申則不同意暫緩，僅「把刀架係市民嘅頸」，他認為應收回草案，重新諮詢，反倒可促成為市民帶來信心的諮詢，否則不能和平討論。