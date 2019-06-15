【逃犯條例】6月15日林鄭月娥暫緩修例拒絕下台　全日局勢全覽

立法會原訂於周三 （12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，惹起大批市民包圍立法會，最終爆發警民衝突，立法會何時恢復大會審議修訂《逃犯條例》仍未有定案。《星島日報》今日（15日）頭版報道稱，專責香港事務的中央港澳協調小組組長韓正近日南下深圳，並曾與特首林鄭月娥商討修例，林鄭擬決定暫緩修例，重新諮詢。 林鄭見記者，正式宣布暫緩修例，指徵詢意見不設時限，但拒回答會否下台。對於會否調查警方在金鐘衝突的行為，林鄭形容示威者不是和平表達意見，也有用殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員天經地義去執法。各界紛紛回應林鄭的決定，民陣按原定計劃發起在周日大遊行，要求林鄭徹底撤回方案。 一名男子於金鐘道太古廣場平台掛起反修例橫額，危站五小時後墮樓身亡。

6月15日下午4時半，一名男子於金鐘道太古廣場平台危站，他身穿黃衣外套，掛起橫額，他危站五小時墮地，送院不治。四名消防員當時嘗試將男子拉回但不果，男子上衣被拉脫。（王譯揚攝）

【22:30】反修例黃衣男太古廣場危站五小時墮地 送院不治

下午4時半，一名男子於金鐘道太古廣場平台危站，他身穿黃衣外套，掛起「反送中No Extradition To China」的橫額，上面亦寫有「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語。近9時許，男子突然往外爬出棚架，其間4名消防員嘗試將男子拉回不果，男子上衣被拉脫後突然墮下，他被送往律敦治醫院搶救後證實不治。

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【22:00】國際特赦回應：

林鄭月娥今日在記者會中說，6月12日大規模衝突中，警方執法是「理所當然，天公地義」。國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基指﹕「特首拒絕向當日遭受過份武力的和平示威者道歉，不可接受。」認為當日警方使用過份武力令現場情況更加緊張，不但沒有停止衝突，反而令衝突加劇，要求設立獨立調查委員會徹查事件，調查過程必須包括受害人及目擊證人的參與，並正積極透過聯合國機制跟進事件。

【20:20】醫院管理局澄清重大事故傷者資料備註安排

醫院管理局澄清：醫管局「急症室資訊系統」設有「災難」單元，用以協助重大事故控制中心在處理社區上的重大事故。系統包括各類大型及有需要協調統籌服務的事件分類，例如大型交通意外、火災、地震、山泥傾瀉、大型群眾活動、大型體育活動等；另外亦設有中暑、低溫症等單元，在指定天氣情況下記錄及公布病人入院數據，供公眾參考。

在過去的大型災難事故，例如南丫島附近撞船事故及牛頭角道四級火警，有關系統協助重大事故控制中心監察急症室接收病人情況，適時作出服務調度和分流，避免病人過度集中於個別醫院，令傷者未能得到適時治理及影響其他病人的服務。在傷者需分送多間不同醫院的事故中，有關資訊亦協助家屬確定親人入住的醫院。至於對外的資訊發放，醫管局只會向外公布整體傷病數字、不同性别的總人數、年齡範圍，與及簡單情況分類，例如危殆、嚴重，穩定等，不會提供個別病人的個人或臨床資料。當社會有重大事件，有可能涉及公職人員受傷，例如火災及其他天災、大型衝突事件等，醫管局會要求急症室在可行情況下，將救援人員、市民及傳媒等身份資料作出備註。此外，在大型體育活動中，亦會就運動員、觀眾丶工作人員等作出備註。有關數據資料只會用作服務安排統籌。有關系統及做法已經沿用多年，在不同的大型事故中發揮了很大的作用，幫助受災的巿民。

醫管局理解有關備註可能引起部分人士不必要的困擾，會盡力平衡運作需要和考慮其他人士的觀感，並在保障病人私隱的前提下，檢討有關做法。最後，醫院管理局重申，所有醫管局和公立醫院員工，都需嚴格遵守有關個人資料私隱和取閲權限的守則，如有違規，會作適當人事程序跟進。同時，亦會提醒其他執法機構，於醫院環境須注意尊重病人隱私。

【20:00】泛民回應，對暫緩修訂不收貨，呼籲民眾明日繼續上街。全體泛民均表示對林鄭暫緩的決定不足夠，形容這是緩兵之計。泛民呼籲民眾明天要繼續上街遊行，並要求政府釋放所有被捕人士，停止製造白色恐怖，正式撤回修訂，並要求特首林鄭月娥下台。

【19:30】中聯辦發稿，對林鄭的決定表示支持、理解和尊重。又表示堅決反對外部勢力干預香港事務，並譴責「少數人的激進暴力行為」。

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【18:20】立法會秘書處公布，立法會會議不會在周一、二（17、18日）舉行。

【18:15】行政會議非官守議員支持特區政府暫緩修例工作的決定，並重新諮詢，進行更多解說工作和聽取不同的意見，以紓緩社會緊張和對立的局面。

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民陣召開記者會，認為林鄭月娥不肯撤回引渡條例，發起616繼續遊行。（鄭翠碧攝）

【18:12】民陣記者會，社福界表示周一（17日）會繼續罷工。

【17:55】民陣見記者，呼籲616上街遊行，周一暫不「三罷」

特首林鄭月娥宣布暫緩修例，會再諮詢但不會撤回；並繼續定性6月12日的示威行動為「暴動」。民陣召集人岑子杰表示，認為林鄭「死不認錯」，她拒絕落台，又多謝建制及中央支持，「根本不是回應給香港人。」認為香港人不會滿足，警方依然有嚴密佈防，他感到失望及憤怒，香港人不會被所謂「暫緩」所騙到。岑子杰表示，必須要林鄭下台，明日（16日）會繼續遊行，已收到警方的不反對通知書，但只允許由維園六個球場去到添美道，民陣呼籲市民參與遊行，「話畀佢知，香港人唔收貨！」

就會否發起「三罷」，發言人指，當林鄭不肯下台、撤回修訂，「三罷是蓄勢待發」，在這段期間，會做好宣傳工作，讓公眾理解「三罷」。據警方網頁，就明日的遊行，已向民陣發出不反對通知書，由下午2時30分在在維多利亞公園 1 至 6 號足球場集會，以中央草坪為起點，終點為中環立法會道東西面行人路、及添美道西面行人路。

【17:42】港澳辦回應：中央支持尊重港府暫緩修例，肯定林鄭工作。

【17:30】立法會主席梁君彥，回應林鄭月娥暫緩逃犯條例修訂：

1. 立法會主席透過發言人表示，對於政府決定暫緩處理修訂《逃犯條例》草案，表示理解，相信政府當局是認真聽取了各界人士及市民的聲音，才作出有關決定。 這個安排可以讓各方冷靜一下，並讓當局多作法案解說的工作。

2. 既然政府已宣布暫緩處理修訂《逃犯條例》草案，所以主席原本安排下星期一、二的會議均會取消。

3. 立法會的工作與市民息息相關。主席呼籲議員重新聚焦議會事務，包括審議其他法案，監察政府及審批撥款等。就有團體發起星期日再遊行，主席呼籲大家和平理性地表達意見，以體現香港人一直尊重的法治精神。

【17:20】金鐘、機場均有反對修訂逃犯條例的市民，舉牌呼籲其他市民支持，他們收看完林鄭月娥記者會後，表明對「暫緩」拒絕收貨。

林鄭式宣布暫緩修例，指徵詢意見不設時限。（梁鵬威攝）

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【16:23】有記者問及會否承諾本屆立法會會期不恢復二讀，為何作為公僕，經過這麼多衝突後仍有理由不下台。林鄭指，她無意為聽意見工作設限期，所以不會承諾，但不會立即回歸立法會大會恢復二讀，無論如何也要先給立法會保安事務委員會。她又解釋，按她經驗，要做多聽意見和解說，但現在已經6月中，她料今年內也難以回到立法會保安事務委員會。

至於下台問題，她自言是一個接近40年的公僕，仍然「以做公僕為榮」，而且她有大量想為香港做的工作，包括拓展經濟、改善民生方面，她希望可用經驗為香港開創更美好的未來。

【16:16】再被追問是否與韓正會面和會面內容，林鄭繼續不交代，反指難道要管治團隊公開私人日程，強調緩決定由她做，又指過去兩日見了大量人，不少社會領袖亦見她，有人告訴她我「停一停、諗一諗」。她下決定才通知中央，中央考慮後支持，她希望「唔會再有任何揣測係一個中央命令，等於最初做呢個逃犯條例唔係一個中央嘅指示」。

【16:12】香港電台記者問昨日仍有建制派撐修例，算不算被「玩咗一鑊」。林鄭回應指，令建制派議員失望，難與支持者交代，形容建制派作為最堅強的後盾，她深表感謝。

【16:08】星島日報記者問林鄭，民主派一早不妥協，建制派也不支持，今次吸取了什麼教訓以及會否道歉。林鄭回應指，建制派很支持，但有商界背景的議員有擔憂，她承認日後可以做醞釀的工作。

【16:05】路透社記者問林鄭與韓正在深圳談了什麼，林鄭稱不能評論她與任何人的非公開會面內容，但中央支持我的決定，因為這完全是香港內部事務。

【16:00】無綫電視記者問如何修補撕裂，會否因市民和警察受傷而道歉。林鄭回應指，大家似乎同意，過去兩年相對平靜，但以後如何盡快回到平靜，我認為兩年來是處理行政立法關係，展示誠意，商討政策，我們就繼續去做。

【15:54】有線電視記者指，台灣方面一早說不要接受用修訂逃犯條例的方式移交，問為何今日才暫緩，是否一如與有消息指韓正有關。她又問會否收回暴動定性。

林鄭回應指，如何定性是警務處的責任，她亦贊成。至於台灣的決定，她指台灣、國際和本地社會，過去一段時間發表了意見，但不是每聽到一個意見，就大幅改政府政策。她表示在過去一星期看到的形勢令人擔憂和痛心，需要社會回到平靜。

【15:49】港台英文記者問經過過去一星期的爭議，是否仍適合擔任特首管治香港，你的管治團隊是否需要負責，又問她覺得暫緩修例後，香港人會否重新對政府有信心。

林鄭認為，她今日去做的，有人說是重建已經損壞的形象，但她覺得不是，她想做的是令香港社會恢復平靜，這是她首要考慮。她指，第二考慮是，周三的衝突很可能重現，甚至更嚴重的衝突，她看到嚴重的受傷，可能對警員或者市民、示威者受更嚴重的傷害，她不想這些再發生。

【15:42】BBC記者問林鄭是否香港市民誤解她的意願，又指出很多市民認為，她不代表香港市民，而是代表中央。林鄭回應指她沒有提到「誤解（understanding）」的字眼。她承認星期三的聲明也說過這件事有內地的因素，但無論是恐懼和憂慮，還是其他，她們有信心可以做到，正如高鐵一地兩檢的爭議，政府都克服了恐懼、憂慮以及法律爭議。

至於特首的角色，林鄭解釋我的憲制角色是中央人民政府任命，《基本法》規定她是對中央人民政府負責，也同時對香港特別行政區負責，如果有人讓我做不《基本法》的事情，她是不能做的。

【15:38】商台記者問做決定前有無與中央領導人溝通，中央如何評價，林鄭重申修例是特區政府主動、自發去做，中央是理解香港情況與內地很不同，理解香港「好事辦好都唔容易」。

她又指出，中央信任特區政府和她本人，因為她們在最前線，才看到現時發生何事，總結中央在過程中「理解、信任、支持」。

【15:30】明報記者指民陣和民主派不接受暫緩，問暫緩能否平息民憤，以及會否下台。林鄭堅持修例初心正確，社會上亦有不少市民和半數立法會議員支持，但政府工作不足，她認為應該給她自己和社會一個機會，讓她們持更開放態度溝通、解釋和聽意見。

對於會否調查警方在金鐘衝突的行為，林鄭形容星期三金鐘一帶的事件，大部分市民都從新聞中看到，不是和平表達意見。也有用殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員天經地義去執法。

【15:20】林鄭宣布，特區政府決定暫緩修例工作，做更多解說，聽更多意見。保安局局長李家超會致函立法會主席梁君彥，收回條例草案恢復二讀辯論的預告，立法會修例的工作會暫停。她補充不設立時限，徵詢意見後才會繼續下一步工作。

她又指，修例初心是出自我和管治團隊對香港的熱愛和港人的關心，但由於他們的工作不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會再次出現好大的矛盾和紛爭，令好多市民痛心，她本人感到難過，她指她們會與最有誠意的態度接受批評，繼續與市民同行。

【15:15】林鄭表示，盡快找方法處理，一方面處理台灣殺人案，彰顯公義，給死者父母一個交代，亦盡力完善香港法制，這是特區政府修訂逃犯條例等的兩個初心。

林鄭指，她和香港官員已就修例盡最大努力，但必須承認在解說和溝通工作有所不足，又指出社會上有極為分歧的意見，有支持和反對，立場鮮明，他們曾努力縮窄分歧。

【15:12】記者會正式開始。

【15:00】林鄭乘坐座駕離開禮賓府，前往政總見記者。

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【13:00】新聞處發新聞稿，指林鄭下午三時在政總會見傳媒，沒交代是否與修例有關。

【12:40】據了解，林鄭三點見記者，預料公布重大消息。

【12:00】議會陣線毛孟靜、范國威和陳志全駕車嘗試進入禮賓府但不果，警方警告指他們影響公共秩序，要求退到行人路示威，雙方爭論，三人指林鄭不應只會見建制派，認為建制派不能代表民意，因此要求入禮賓府會見林鄭。

民主派議員嘗試進入禮賓府，要求與林鄭見面。（梁鵬威攝）

【11:45】林鄭中午在禮賓府見全體建制派，工聯會何啟明和麥美娟、民建聯蔣麗芸、新民黨容海恩和實政圓桌田北辰等已先後抵達，除了立法會議員，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超亦抵埗。

鍾國斌表示，暫未收到與林鄭見面的通知。（資料圖片／吳煒豪攝）

【09:00】田北辰和鍾國斌在港台節目《星期六問責》上均表示，暫未收到與林鄭見面的通知。田北辰評估，若暫緩修例，政府日後將方案原封不動重新提出的機會好渺茫，他同意要再就修例重新諮詢，檢視所有選擇。鍾國斌預料，暫緩是最基本可平息大眾憤怒的方法，而暫緩將是「永久暫緩」，與撤回沒分別，僅字眼不同。民主黨涂謹申則不同意暫緩，僅「把刀架係市民嘅頸」，他認為應收回草案，重新諮詢，反倒可促成為市民帶來信心的諮詢，否則不能和平討論。

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