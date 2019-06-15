【逃犯條例】劉兆佳：通過修例與否林鄭皆失分　建制勢團結

政府修訂《逃犯條例》引發連日來大規模示威和市民包圍立法會，事件最終釀成警方使用催淚彈、布袋彈和橡膠子彈鎮壓。特首林鄭月娥今日（15日）就宣布暫緩修例，重新諮詢，並且不設時限。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，事態發展至今，在林鄭和特區政府意料之外，就算有中央支持，亦難以應對最新形勢。劉又解釋，今次特區的決定僅是暫緩，繼續諮詢，與2003年23條立法時的「擱置」不同。 他分析，暫緩作為折衷做法，是想兩邊都不得罪，但客觀後果是令建制派失望，而泛民主派同樣會繼續要求林鄭問責下台，並收回「暴動」定性。他認為，今次無論如何林鄭都已失分，但在內外夾攻下，中央仍然力挺特區政府，建制派也不可能不力挺林鄭，未來建制派很可能趨向團結。

劉兆佳分析，暫緩作為折衷做法，是想兩邊都不得罪，但客觀後果是令建制派失望，而泛民主派同樣會繼續要求特首林鄭月娥問責下台，並收回「暴動」定性。（梁鵬威攝）

劉兆佳形容，特區政府暫緩《逃犯條例》修訂是「情況特殊」，因外部力量與本港反對勢力合力的情形，過往罕有。他指，林鄭政府面對此事，「起初沒想到要打一場硬仗，更沒有想到中美角力底下，美國及其西方盟友會介入事件」。

他又指，港府修例時展示的目標相對簡單，只是處理台灣殺人案和堵塞法制上漏洞，沒有闡明《逃犯條例》修訂有維護國家安全用途，最終在「唔敢得罪西方國家，台灣唔要人（引渡殺人疑犯），香港人又唔信任」的情況下，港府理據「企嘅位好很難守得住」，導致要中央出面支持，令事件演變成國際事件，形成國家安全問題。

劉兆佳表示「去到今時今日，事態發展已經係林鄭意料之外」，原本被看成是技術性修例，成為重大政治事件，而林鄭政府「沒有馬上進入危機處理模式」，主要官員和行政會議成員沒有第一時間出來護航，等到中央出面動員，已喪失先機。

劉又分析，暫緩修例能令風波的激烈程度降溫，但最大的問題，是從中央角度看，經此一役，香港是否仍有能力和意願擔負國家安全責任。他指，中美角力愈發嚴峻的情況下，香港對國家安全構成的威脅，中央必然會全盤思考。他續指，事件涉及國家，中央不會寄望香港短期之內完成23條立法，但中央擁有對香港全面管治權，包括在國防、外交等事務上，中央有辦法應對「將香港作為危害國家安全工具」的行為。

劉兆佳表示，「去到今時今日，事態發展已經係林鄭意料之外」。（資料圖片）

他又指，中央也會在適當時候，給予港府一定的指示和指導。