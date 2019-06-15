【逃犯條例】譚惠珠承認若續修例不利建制選情　田少：應永久暫緩

行政長官林鄭月娥宣布暫緩飽受社會非議的《逃犯條例》修訂立法工作。 基本法委員會副主任譚惠珠出席《有線電視》節目時表示，支持及歡迎決定，形容暫緩修例是「最好的選擇」及「中庸之道」，讓政府可繼續聆聽民意。

基本法委員會副主任譚惠珠出席《有線電視》節目時表示，支持及歡迎決定，形容暫緩修例是「最好的選擇」及「中庸之道」，讓政府可繼續聆聽民意。（資料圖片/梁鵬威攝）

譚惠珠指，現時《逃犯條例》空洞化，是「紙老虎」，有需要修改，認為暫緩是中庸之道，能讓政府吸收各界意見。

出席同一個節目的自由黨榮譽主席田北俊和民主黨立法會議員涂謹申則有不同意見。

田北俊表示，修例處理方式，不應該涉及擴大適用範圍到中國大陸，「市民最大不認同，是源於香港法治和內地差異很大」。他指，雖然本港與內地關係越來越密切，跨境犯罪機會多，但香港並非已變成「逃犯天堂」；又認為今次修例應被撤回，或永久性暫緩。

涂謹申強調，政府要處理的是政治信心問題，「修例講了20年，都傾唔到。市民一路反對，大律師公會、律師會都反對，社會對你冇信心，依家你暫緩係唔湯唔水。」他指，暫緩恢復二讀後，政府只需12日即可重上立法會，政府今年不做，市民亦會擔心明年會立法，只有撤回，社會才能較心平氣和氣氛去討論，而非有「刀在頸上」的感覺。

至於暫緩修例，會否影響政府管治威信，田北俊就認為，行政長官管治很多時，都要立法會通過，立法會不支持便無法管治，這次如果因為這次修例，讓商界和專業界別不支持建制派，政府應反思。譚惠珠亦承認，如修例「繼續去」，區議會和立法會選舉，對建制派都不利，而暫緩相信也有一定影響。

全國人大常委譚耀宗接受同電視台訪問時就指，暫緩是希望能夠照顧大多數，諮詢後再恢復修例工作。（資料圖片/盧翊銘攝）

全國人大常委譚耀宗接受電視台訪問時就指，暫緩是希望能夠照顧大多數，諮詢後再恢復修例工作。他又認為，林鄭是否下台不是最關鍵，重點是相關官員能總結經驗，做好日後工作。他強調，中央對特區政府依法施政一直都是很支持，《逃犯條例》修訂的功能亦仍然存在，中央早前已表態。

對於政府日後施政，譚耀宗則指，相信香港社會理性，「有利的就要做」，如非建制派「係又反、唔係又反」，市民會作檢視。