【逃犯條例】湯家驊稱社會公義敗給政治　大狀兒子理解後支持自己

政府昨天（15日）宣布暫緩《逃犯條例》修訂，力撐修例的行會成員、資深大律師湯家驊今天接受電台訪問時表示，對修例發展至今天的地步感到非常失望，慨嘆「社會公義敗給政治」，又稱社會出現大量錯誤訊息，令他大為吃驚。 湯家驊兒子湯煒軒同為執業大律師，他在節目上稱，兒子在未閱讀修例條文前，對他在修例的立場「有意見」，又稱兒子初次閱讀條文時，也不明白條文內容，直至第二次閱讀條文才理解。湯家驊又稱，兒子昨天趁慶祝父親節時與他和解，稱兒子向他稱：「Daddy，你無錯，你係啱嘅。」

湯家驊說：「林鄭喺我心目中係一個好有能力嘅官員！」（資料圖片／林若勤攝）

湯家驊為林鄭抱不平 一度哽咽

湯家驊接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，對事件發展至今天的地步感到非常失望，指政治爭議令社會無法為台灣殺人案受害人尋求公義，形容今次是「社會公義敗給政治」。湯家驊續指，由政府2月提出修例開始，他一直從法律和律師角度分析問題，「完全意識唔到原來政治角度有咁大威力，直至美國商會、外國政府都開聲先感受到。」

他又指，在修例爭議中，錯誤訊息很容易傳遍香港，嚴重程度使他吃驚。他舉例指，有主流傳媒於上周日在大遊行期間進行民調，當中有九成參與者擔心修例通過後，會因批評北京而送回內地受審。湯家驊反駁指，修例內容已明確指出，不會因政治、言論原因移交，形容「呢個訊息係同《逃犯條例》相差十萬八千里」，又指即使50萬人、100萬人上街也好，相信當中沒有任何一個人會受修例影響，更不相信他們的下一代人、家人受到修例影響。

湯家驊又稱，就連外傭圈子也被錯誤訊息誤導，他指日前與家中的外籍家庭助理討論修例爭議，期間得悉原來在外傭圈子流傳一個說法，指若修例通過，有人在香港犯法，便會被送回內地受審。

湯家驊兒子湯煒軒（律政司網頁）

湯家驊又在節目上稱，同為大律師的兒子在未閱讀修例條文前，亦對他在修例的立場「有意見」，又稱兒子周三才初次閱讀修例條文，他亦不明白條文內容，直至第二次閱讀條文才理解。湯家驊又稱，兒子昨天趁慶祝父親節時與他和解，稱兒子向他稱：「Daddy，你無錯，你係啱嘅。」因此，他不會怪責沒有法律背景的人不理解修例內容。

對於民主派不接受暫緩一說並要求全面撤回修例，湯家驊指修例草案在未來一年交付立法會恢複二讀的機會相當細，又指明年就是立法會選舉，「政府有幾多票可以依賴都成疑問。」他認為草案重見天日的機會「相當渺茫」。

湯家驊在節目上亦為特首月娥林鄭抱不平，明言：「林鄭喺我心目中係一個好有能力嘅官員！」又指林鄭始終是一個人和一名母親，故受到台灣殺人案受害者的父母所打動，才推動修例工作，正如林鄭去年也受罕見病患者周佩珊所打動，說到此時湯家驊一度哽咽。

談到有法官早前參與「反送中」聯署，湯家驊怒轟：「如果有法官唔嚴格執行法律，唔該你辭職！」他指不論是法官和律師，也接受過專業法律訓練，處理案件時認為把個人意見和立場摒棄。