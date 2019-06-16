【逃犯條例﹒持續更新】夏慤道清晨200人留守　中信橋再有人企跳

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，今日（16日）如期舉行第4次反修例遊行，由維園6個球場及草地遊行至金鐘添美道。 民陣提早20分鐘起步，今次不少人身穿黑衣，要求撤回上周三衝突的「暴動」定性。警方提早全開軒尼詩道六條行車線讓遊行人士，及後更開放駱克道、謝斐道及一條告士打道西行線。遊行人士不斷高叫「林鄭！下台！」及「香港人！加油！」。 至清晨，夏慤道僅餘約200人堅守。另外中信橋再有人企跳，幸被友人拉住，未有發生悲劇。

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2019年6月17日 星期一

【05:43】夏慤道及添華道一帶仍有約200人留守，夏愨道8條行車線被佔領，示威人士開始陸續醒來收拾及派發物資。另龍和道及添華道一帶只餘下十多名示威人士。

【04:30】金鐘道經已開通，但太古廣場反修例示威男子墮斃現場，仍被市民悼念的花海包圍，部分已放出馬路，有警員以雪糕筒圍封東行一段快線、及西行一段慢線，以防駛經車輛輾過花束。

【05:00】一名於中信橋靜坐的30餘歲男子，突然攀出圍欄企圖跳橋，幸兩名男女友人及時將其拉回，但事主再狂奔約50米，至海富橋後故技重施，幸最終仍被及時制止，有驚無險，在友人攙扶下離開。

逃犯條例示威持續至深宵，示威者龍和道深宵以水馬堵路。現場未見警員（羅國輝攝）

【2:45】立法會議員鄭松泰與龍和道製路障的示威者交涉。他接受立場新聞直播時表示，雙方交涉主要為路障及物資擺放位置的問題，惟雙方未有達成共識。他多次提醒示威者必須小心自己安全，他又表示希望自己的直播頻道可以保障示威者。

【2:38】立法會議員鄭松泰突然現身龍和道近會展方向，並做網上直播。目前附近位置已經有兩重水馬防線。示威者將碎石放於水馬之間，並於水馬注水。有示威者拿出兩枝滅火筒。

【2:05】示威者在龍和道及添華道交界近中環軍營再放置水馬堵路，掘附近地盤的大石，製作盾牌。而警方在政總圍欄內以攝錄機拍攝示威者，大約近廿名警察在圍欄內戒備。

【1:20】有網民在facebook發帖指，尖沙咀警署有大量警員，懷疑將多箱盾牌等物資運上三輛旅遊巴，並提及「彈上咗車未」，呼籲示威人士提防。

【0:41】行政會議成員林正財接受有線電視電話訪問，透露林鄭月娥早於六月九日遊行前已經有歉意，如果有「時光機」，她也絕不會推動修例。據他了解，林鄭月娥目前無意辭職，會深切反省，令施政不再「離地」。

【0:27】鄺俊宇於添美道提醒示威者要「不受傷、不流血」，堅持要撤回修例、平反暴動罪名。他指自己昨晚至現在無睡過覺，「坐低就瞓得著」。

【0:05】民陣6.16遊行的不反對通知書於深夜12時屆滿，惟夏慤道仍有約數千人留守聚集，部份人安坐在地下。而立法會議員鄺俊宇、林卓廷、郭家麒、尹兆堅亦在夏慤道打氣發言。鄺俊宇呼籲市民留下，並以「不留血、不受傷、不被捕」策略抗爭，受熱烈歡迎，獲市民大量掌聲。

而龍和道亦有不少人士聚集，走出路面，並架設小型路障。添美道亦有不少市民坐在公民廣場對出，並有逾數十名市民一同唱聖詩，大致平靜。

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2019年6月16日 星期日

【23:37】近6百名遊行人士佔領添華道，並以「垃圾」、「黑警」等辱罵特首辦圍欄內駐守的警員，警方之後未有於位置派員駐守。另外龍和道亦有逾百名遊行人士聚集，並行出馬路，又加設少量路障。

【23:22】政府新聞處公布，截至下午七時，20人在遊行期間不適送院，分別送瑪麗醫院及律敦治醫院。其中一人危殆，10人情況穩定，9人已出院。危殆者在律敦治醫院。

【23:04】警方將龍尾推至灣仔警察總部對出金鐘道後，已停止前進，在場只有少量警員駐守。

【23:03】民陣宣佈6.16遊行近200萬人遊行。警方未公布參與遊行人士數目。

【22:37】龍和道現時亦被示威者佔領，行車受阻。

【21:58】學生動源回應政府新聞稿，要求政府撤回修例，撤銷定性6.12示威為暴動，以及撤銷所有因反送中被控市民的控罪，並呼籲市民繼續留守金鐘。

【21:37】遊行龍尾抵達灣仔修頓球場，惟隊尾停在該處，未能前進。

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反《逃犯條例》示威者，揮手機閃光燈，遠觀如星河。（歐嘉樂攝）

【21:31】《香港01》記者訪問金鐘示威現場的6名遊行人士中，僅1人稱「ok」林鄭的道歉，其餘5人都不接受，其中王小姐覺得「道歉乜嘢呀？」、「撤回啦，暫緩冇用㗎！」另一名受訪者伍先生就關注612衝擊被定性暴動，他要求「暴動都要撤回」。

【21:27】立法會議員鄺俊宇在金鐘示威現場出現，示威者向他鼓掌歡呼，並爭相與他合照。鄺俊宇早前在FB表示，因應太古廣場有示威者墜樓死亡，心情十分沉重，需要休息。

【21:13】民主黨立法會議員涂謹申發稿斥林鄭月娥的道歉沒有誠意，形容林鄭對修例是「假撤回」。

【20:45】民陣召集人岑子杰上台回應林鄭月娥致歉聲明，他表示未有見到林鄭改變態度，批評對方只是「意見接受，態度照舊」。認為林鄭月娥僅因遊行人數感到有壓力，卻未必有聽清市民訴求。民陣重申今日遊行的五大訴求，包括撤回修例、撤回定性616衝突為暴動、釋放示威人士、停止拘捕示威人士、及要求林鄭月娥下台，現場數百名示威者亦隨民陣帶領高呼訴求。

【20:41】特首林鄭月娥發表聲明向市民致歉後，夏慤道的示威市民仍在高呼：「撤回！撤回！」

【20:29】就今日的遊行，政府發表聲明：「行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。」但未有回應「撤回《逃犯條例》」及「撤回6.12暴動定性」的訴求。

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【20:22】立法會議員鄺俊宇批評網媒《點新聞》報道失實，並指控該媒體「對死者亂加指控，極為可恥！他們也有違做人最基本道德。」《點新聞》今日報道指昨天在金鐘企跳的男子，曾與鄺俊宇通電話，更指鄺俊宇指示他墮樓。

【20:20】遊行市民途經警總時，高呼「警你老母」，不停報以噓聲，又要求警方道歉，有人則提醒大家，「唔好衝呀。」

【20:00】晚上八時，仍有零星市民在銅鑼灣怡和街前進。

【19:34】逾萬名市民於夏慤道和平集會，大量市民舉手機閃光燈揮動。途中有巴士經過，示威市民主動讓出行車路，讓巴士駛過，市民一直拍手。

【19:16】遊行市民沿銅鑼灣糖街，經怡和街前進，仍未見龍尾。

【19:15】俗稱「煲底」的立法會示威區，有逾百名示威的基督徒唱聖詩。

【18:40】由於示威人數眾多，大量示威人士行出夏慤道，東西行線受阻，多部巴士及車輛未能通過。

【18:33】現場消息指，即將開通英皇道、高士威道近天后及炮台山一段東行線，高士威道西行線仍然封閉供遊行人士使用。

【18:28】銅鑼灣英皇道與興發街車路交界已清空，市民沿英皇道行人路前行，接高士威道繼續前進。維園內市民已全數出發。

反《逃犯條例》的示威者在政總，舉出「學生沒有暴動」的標語。（羅國輝攝）

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特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但今日（16日）仍有極大量市民參與第4次反修例遊行。（盧翊銘攝） 【17:46】維園民陣大台宣布，目前已開放告士打道西行兩條行東線，供遊行人士前進。而興發街仍有大量遊行人士經維園前進。 【17:41】民陣隊頭抵達政府總部。 【17:23】民陣隊頭到達灣仔警察總部。 【17:07】民陣隊頭抵灣仔電腦廣場，「反送中受傷被捕者人道支援基金」在天橋底設街站，台上的前立法會議員吳靄儀見到隊頭，隨即叫咪帶領全場為隊頭打氣。另外，炮台山地鐵站外的遊行人士眾多，人流倒塞至地鐵站內。 【17:06】炮台山龍尾已到北角。

6.16示威人山人海，圖為灣仔298電腦特區對出軒尼詩道。（余俊亮攝）

【16:50】海量遊行人士仍在天后和炮台山各處等待加入遊行隊伍，有市民表示在炮台山車廂行到地面，需要超過20分鐘時間。

【16:45】遊行已歷時兩小時，領著「痛心疾首」的民陣隊頭剛行經灣仔集成中心，繼續獲市民讓路前進，並夾道歡呼。

【16:38】民陣大台宣布，灣仔謝斐道行車線亦已開放。除軒尼詩道外，利園山道、駱克道、菲林明道一帶全部都被遊行人士塞爆。紅十字會急救站目前缺乏冰包及冰袋，民陣呼籲暫時毋須使用的市民可捐出。

【16:30】痛心疾首隊抵鵝頸橋及灣仔富德樓。

【16:22】民陣大台宣布，已開放一條告士打道行車線，供遊行人士前往終點政府總部。維園內大量市民改道前往告士打道。

【16:18】滯留近50分鐘後，領著「痛心疾首」的民陣隊頭終獲開路，取道東行線離開崇光百貨繼續前進，沿路獲遊行人士歡呼「加油」和拍掌支持。由於駱克道開通後亦爆滿，早前李卓人以大聲公建議遊行人士嘗試走到告士打道繼續遊行。

示威人士Terry，上周六（6月8日）用了一日多時間，製作「林鄭月娥」公仔頭，並在9日的遊行中使用。 經過612大規模衝突後，他在公仔上加上血漬、警棍和「X你老母」的字句。（勞顯亮攝）

【16:15】天后站其中一個出口，有職員稱市民毋須拍卡出站，直接離開車站便可，打開閘口讓市民離開，並稱此次車程不用收費。有市民不明所以，質問職員為何不用付車費，又問會否被鎖八達通，職員就著市民到另一個需拍卡出站的出口離開

【16:11】李卓人建議示威人士爆出告士打道。駱克道目前4條行車線均迫滿遊行人士，警方在駱克道及馬師道交界，將遊行人士收窄至西行線，讓東行車輛離開。

【16:05】龍頭市民已到金鐘添美道，高呼「林鄭下台」。帶領著「痛心疾首」的民陣隊頭滯留在崇光百貨對出至少廿分鐘，岑子杰宣布，駱克道已經開通，遊行人士可取道繼續前進。

【16:02】天后、炮台山、中環各處均有海量黑衣市民前往參與遊行隊伍。民陣大台宣布，市民可經銅鑼灣記利佐治街，經駱克道遊行，前往終點政府總部。

【15:59】有遊行人士在金鐘道時，由於有大批人士欲於太古廣場獻花予死難者，以至路段非常擠擁。排隊獻花的隊伍在太古廣場東西兩邊分別延綿數百米。熱血公民立法會議員鄭松泰在現場協助指揮人流，由於獻花位置已爆滿，有義工呼籲市民將鮮花放置路邊。

【15:50】拉著「痛心疾首」白布的民陣隊頭滯留在崇光百貨對出近十分鐘，遊行人士嘗試散開讓路，但路面人數眾多，隊伍只好停留，當中小朋友不斷搖動白布打氣。

【15:43】位於灣仔軒尼詩道的《大公報》廣告屏幕，在遊行期間放映6月12日警民衝突的衝突片段，標題為「612暴動真相」，引來群眾大聲指罵，並高呼「垃圾」。

【15:34】頭車早前已經過警察總部，而遠在起點附近，炮台山仍有非常大量市民前往加入遊行隊伍。民陣隊頭到SOGO。灣仔晏頓街有基督徒帶備樂器及擴音器，在現場演唱《Sing Hallelujah to the Lord》，他們表示希望透過詩歌為香港帶來平安及盼望。

【15:30】維園對出高士威道起點，遊行隊伍已停止前進約30分鐘，天后方向仍有大量市民湧入維園。民陣大台表示灣仔、金鐘一帶已盡開行車線塞滿人，非指定遊行路線灣仔駱克道亦已塞滿人。

【15:22】民主黨於灣仔英皇集團中心對開路段設街站，擺下白色鮮花及以白布鋪枱，讓市民自發簽名，哀悼昨日抗議逃犯條例而死亡的人。

【15:19】民陣遊行領頭車遙遙駛至時，沿路等待的人群即夾道鼓舞歡呼，並齊聲高呼「撤回惡法、譴責暴力」。

【15:02】是次遊行，將全開軒尼詩道六線。

【14:58】隊頭到中央圖書館。示威者高呼多項訴求，包括「釋放所有示威者」、「學生不是暴徒」和「沒有暴動，只有暴政」。

【14:48】隊頭轉出維園出馬路。

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【14:42】有遊行人士已先行出發，民陣比原定3時提早出發，帶領隊伍的有召集人岑子杰、工黨前立法會議員李卓人、壹傳媒創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、歌手何韻詩、民主黨創黨主席李柱銘、民主派會議召集人毛孟靜，亦有小朋友在隊頭，眾人穿上黑衣，拉起白布，布上以黑字寫有「痛心疾首」，市民夾道高呼「撤回」。

民間電台發起人曾健成於銅鑼灣登龍街對出一帶，帶領現場人士高呼口號「林鄭下台」、「踢走保皇黨」，並於現場揮舞中華民國的青天白日滿地紅旗。

【14:36】人潮不斷由灣仔倒灌銅鑼灣。

【14:35】維園遊行隊伍尚未出發，銅鑼灣軒尼詩道沿路已擠滿等待加入隊伍的黑衣人潮，利園山道聚集數千人，現場水洩不通。

【14:29】遊行隊伍準備出發。在維園球場，近皇仁書院出入口已拉起兩條橙色帶，遊行隊伍將會經過此通道離開。現時通道兩旁已擠滿參加遊行的黑衣市民，警員在場維持秩序。在電視台直播期間，背後的市民手持標語，大叫「學生冇暴動」、「林鄭下台」。

【14:22】現場維園天后入口非常擠塞，民陣建議市民以銅鑼灣入口進入維園。

【13:58】多個港鐵站，如香港站、旺角等均有黑衣人潮。港鐵指因乘客較多，油塘、旺角、香港，以及港島綫的天后和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。

【13:51】九巴為配合遊行，將加強102、106、112、116線，以及新界區的過海路線服務。

【13:30】距離大會遊行出發時間還有1個半小時，維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服，舉起「學生沒有暴動」和白花的標語，有人手執白鮮花，相信是要預備悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

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【12:56】銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。民主黨在現場向市民派發黑絲帶及白色鮮花，悼念昨日於金鐘太古廣場墜下身亡的示威者。民主黨呼籲遊行人士繫上黑絲帶，抗議香港警方過份武力對待示威者。

現場所見，大部分政黨街站都在籌款箱貼上黑色標誌，示意是日所得捐款會全數捐予「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

【12:53】民主黨立法會議員鄺俊宇今天未能出席遊行，他呼籲大家必須出來遊行，一起表達要求撤回惡法的聲音。同時他呼籲大家珍惜和保護自己，不要再有任何人受傷、流血。

鄺俊宇說：「我唔想再有任何人流血、再有任何人受傷，抱歉，情緒確實有點超負荷了，今天不能出席遊行，但請各位市民替我上街，我知道，會有一百萬位以上的手足願意接力，撤回惡法，香港人加油。」

【12:51】民陣昨天決定取消三罷，召集人岑子杰為此造成混亂致歉，表示支持市民自發的三罷行動。

【12:49】民主黨立法會議員林卓廷在facebook發帖，指剛從沙田坐680巴士出港島，「黑衣人塞爆巴士，香港人！」