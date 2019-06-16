【逃犯條例．持續更新】湯家驊：林鄭爭取最快機會向公眾道歉

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，16日如期舉行第4次反修例遊行，由維園6個球場及草地遊行至金鐘添美道。 今次不少人身穿黑衣遊行，要求撤回上周三衝突的「暴動」定性。遊行人士不斷高叫「林鄭！下台！」及「香港人！加油！」民陣宣佈參與人數接近200萬人。特首林鄭月娥即晚向市民致歉。然而仍有大量示威人士強調「不撤不散」，並要求林鄭承諾放棄「暴動」定性。 至17日警務處處長盧偉聰稱，早前指6.12示威是暴動的說法，只是指有部份人有暴力衝突行為，因此是「暴動」，並非是整個公眾活動是「暴動」。

+ 6 + 5 + 4

2019年6月18日 星期二

(黃偉倫攝) 【10:20】立法會示威區仍有少量示威者留守，記者現場觀察未見明顯的警力駐守。

【09:55】行政會議成員湯家驊接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，相信特首林鄭月娥會爭取最快機會向公眾道歉，並指若公眾覺得他需要為修例事件問責，他亦願意公開致歉。

【09:20】原定上周三立法會的行政長官質詢時間，因前一晚立會外聚集大批市民，立會秘書處在上周二傍晚指行政長官質詢時間改期至稍後的日期舉行，今早立法會網頁資料顯示，下一次行政長官質詢時間，訂於7月3日舉行。

【09:10】前特首梁振英首度就《逃犯條例》及近日連串遊行和衝突開腔。他於社交網站發文，表示修訂《逃犯條例》引起的風波，重創香港在國外的聲譽。他又指，對外的解釋說明工作，不能僅靠中國駐外的使領館，不能僅靠力量單薄的香港特區經貿辦事處，更不能靠外國傳媒，建議香港各大商會馬上組團連續出訪。各商會在特區政府作出讓步後接受修改方案，對整件事的來龍去脈最為清楚，因此最有發言權。

【07:55】運輸署宣布，添華道（來回方向）仍然封閉，共有7條巴士綫需要改道行駛，包括港島巴士路綫914P、914X； 過海巴士路綫962E、967X、960X、968X、969X。而龍和道恢復通車。

【06:18】行政署宣布，通往添馬政府總部的通道大致回復正常，今日政府總部重新開放，職員可使用東翼二樓入口進出，政府車輛及持有政府總部通行證的車輛可經龍和道及添華道進入政府總部西翼。

【03:15】金鐘一帶下大雨，立法會示威區及物資站約有80名示威者留守，大部分人席地而睡及休息，特首辦對開及龍和道均未見有示威者。

【00:48】龍和道大部分集會人士已離場，仍有零星數十人，坐在附近石壆聊天、休息。有集會者表示由於剛才「大台」呼籲散去，今晚不會過夜、有人則表示會留守、改往立法會示威區「煲底」逗留，再坐頭班車回家。惟亦有示威者稱不會讓龍和道通車。另外，「煲底」仍有大約70人留守，惟未見昨晚徹夜唱聖詩的盛況。

2019年6月17日 星期一

【23:18】醫管局晚上召開記者會，醫管局總監（質素及安全）鍾健禮和醫管局急症科統籌委員會主席李啟明，否認警方可登入「急症室資訊系統」查看病人資料。而系統內設有「災難」單元，可以列印病人資料，但只會在處理災難救援，以及要求警方提供服務，例如聯絡病人家屬，才會將病人資料列印本交予警方。就今次6.12示威，他們強調根據資料，沒有醫護人員將病人資料提供予第三方，而即使警方要求，亦不會提供病人資料予警方。

【22:46】政府公佈，明天行政會議休會。得悉行會取消後，龍和道市民表示會留守至今晚，乘尾班車離開，明日再重返現場。另外，市民馬先生指即使行會取消，仍會通宵留守，未有撤退限期，現場仍有大批市民聚集龍和道。

【21:51】就盧偉聰回應6.12「暴動」定性，有示威群眾聚集在龍華道警察防線前，大叫盧偉聰與前線警員割席，有人大叫「盧偉聰都唔保你哋喎」、有群眾大喊「割席、割席」、「罷工、罷工」、「做棄卒」等。

【21:38】立法會議員區諾軒回應盧偉聰記者會指，盧偉聰的言論是旨在以暴動罪名分化群眾，但他絕不容許警務處處長以此分化群眾，指群眾「贏就一齊贏、輸就一齊輸」，絕不接受處長指有部分人參與暴動，因為所有市民參與的是同一件事。他又指，真正的暴徒是林鄭月娥。

【21:21】警務處處長盧偉聰於記者會說，自己之前回應6.12示威的記者會，只是指有部份人有暴力衝突行為，因此是「暴動」，並非是整個公眾活動是「暴動」。他又指，其他示威者如果當日無作暴力行為，不須擔憂會被控暴動罪。另外，盧指當日有15名人士於示威區涉及暴動或暴力行為被捕，當中5名已被控暴動罪。而示威區一帶周邊有17人被捕，涉及其他罪行，例如無攜有身份證、遊蕩罪、藏有危險物品等。他指控告暴動罪要有足夠證據，須先聽取律政司意見，再作決定。

【20:09】警務處處長盧偉聰表示，晚上9九時15五分會在灣仔警察總部會見傳媒。

（盧翊銘攝）

【18:30】示威者要求到禮賓府與林鄭對話，並要求民主派為對話設死線。區諾軒指，到禮賓府要兵分多路，地勢對示威者而言「非常危險」。社民連梁國雄指包圍禮賓府屬不智，因不可能突破警方防線，又指示威者現在出發包圍禮賓府等於被解散，變相不能在現場等待林鄭月娥到特首辦上班。朱凱廸指以過往經驗，包圍禮賓府必要出其不意，又指若示威者要求限死線，示威者就應該提出建議的限期。

【18:40】民陣宣布，截至今日下午5時正，「反送中受傷被捕者人道支援基金」於昨日遊行全共籌得港幣7,387,159.7元。由於支持市民眾多，部份團體仍在點算籌款金額，基金將於全部點算完畢及覆核後公佈616遊行籌款總額。

基金臨時信託人將儘快開會，商討基金正式章程及聯絡早前參與反送中運動受傷或被告人士並提供相關的人道援助。基金目前並無銀行戶口或其他接受捐款途徑，如有進一步消息，基金將儘快公佈。

【1730】目前有逾千名示威者包圍特首辦，他們高呼「不撤不散」、「罷工、罷課、罷巿」、「學生沒有暴動」等口號。發起包圍的議會陣線朱凱廸表示，原本計劃林鄭下午召開記者會，故希望在記者會前與林鄭會面，不過得悉林鄭今天不會召開記者會，故決定改為要求林鄭在明天會面，並宣布今天集會結束，但表明會留低在現場保護巿民。

示威者佔據龍和道後，部份人走入行車隧道內。（盧翊銘攝）

【16:45】由於示威者人數眾多，不少人站在龍和道上，有人就在馬路上放置「雪糕筒」，阻止車輛行駛，令該道路東西行車線都受阻，變相佔據龍和道。

【16:30】近千示威者到達特首辦門外，要求林鄭月娥撤回《逃犯條例》修訂草案，並收回將6月12日衝突事件定性為暴動。

示威人士在雨下高叫「不撤不散」口號，立法會議員朱凱迪表示，應為林鄭月娥的回覆定下限期，不應無了期地等待，大家更要「步步為營、打贏呢場仗」。

+ 2

+ 6 + 5 + 4

(歐嘉樂攝) 【15:45】行政會議成員林正財見傳媒表示，相信特首願意再向市民道歉。他又認同，「學生不是暴徒」的說法，大部份學生都「好和平」。 【15:30】立法會議員區諾軒呼籲留在立法會示威區的群眾，一同遊行到特首辦正門，集會人士準備出發。接近4時，遊行人士到達特首辦門外。警方於特首辦外佈下防線，加設鐵馬。區諾軒表示，要求林鄭月娥今日與市民對話。 【14:30】職工盟發起「撐到底！打工仔反送中大會」。



【14:20】立法會議會陣線議員朱凱廸表示，有傳特首林鄭月娥可能召開記者會回應，他與一眾集會人士將會遊行到特首辦，要求林鄭直接跟他們對話，回應四大訴求。若果林鄭今日不舉行記者會，他將與集會人士在下午3時出發，遊行到特首辦，要求林鄭對話。 【14:00】香港眾志秘書長黃之鋒因佔旺藐視法庭入獄2個月，今早服刑完畢出獄，下午抵達立法會示威區，獲在場人士拍掌歡迎。 【13:30】新民主同盟表示，昨天616遊行他們在天后港鐵站、記利佐治街站、希慎廣場街站共三個街站，為「反送中受傷被捕者人道支援基金」共籌得$701,004.10元，此數目並未扣除銀行手續費，他們感謝各位義工協助。

+ 2

(鄭子峰攝) 【12:00】 立法會示威區現在大約有400多名示威者，他們席地而坐，暫未有任何最新動向。議會陣線區諾軒稱自己是傳話人，他首先解釋今早示威者撤離夏慤道的目的，重申只是為了釋出善意，並非撤離，目標是作更長遠的抗爭。

區諾軒稱，集會人士曾討論多個建議，包括有人提議遊行到禮賓府 、亦有人建議再為在太古廣場墮樓的人舉辦追悼會。他表示，無論大家決定有甚麼行動，強調今天並非搞嘉年華會，大家的目標是要求特首林鄭盡快出來對話，回應集會人士的四大訴求 ，包括釋放被捕人士、撤回惡法、林鄭下台和要求撤回暴動定性 。在場人士隨後高叫「不撤不散」和「林鄭下台」等口號。

+ 2

【11:45】城巴及新巴宣布，巴士服務恢復正常。

【11:40】行政會議召集人陳智思在港台節目《千禧年代》的電話訪問中表示，政府修訂逃犯條例，在溝通過程及協助市民認識議題上是完全失敗，承認做得不好，相信對特首林鄭月娥是很大教訓。

對於今次事件將林鄭月娥過去做的事「一鋪清袋」，他期望市民再給予她一次機會，不要抹煞她過去兩年的工作。

【11:35】香港賽馬會宣布，經考慮到最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，中環天星碼頭投注站今天會暫時停止服務。

【11:30】運輸及房屋局前局長張炳良接受港台訪問，指對今次修訂逃犯條例爭議的事態發展感到痛心，認為香港從此不再一樣，民心已變，回不了頭。面對市民的不信任，四面楚歌。但他不認為換了另一個特首，就能夠立即解決問題。

【11:20】九巴宣布，所有路綫已恢復正常服務。

【11:00】接近11時示威者撤離，夏慤道恢復通車。

【10:44】大部分示威者未有按原定計劃留在立法會示威區內，而是到添馬公園。在場人士說，希望大家在草地休息和整理物資。

(鄭子峰攝) 【10:00】金鐘海富中心外的示威者正商討是否退守上行人道路或轉往立法會示威區外留守。

【09:55】金鐘一名示威者提議，在場人士全部移師到立法會示威區留守，並強調非此舉非等同撒退，而是希望贏回民意，得到在場人士認同，拍掌支持。

【09:50】社福界今早發起罷工及在灣仔集會，由5個不同的社福界組織發動，約有300個社工或社工學生參加。各個團體高呼撤回修訂條例及釋放被捕學生等要求。各團體輪流發言，指社工在反對修訂條例的運動中， 可以做到支援年輕人的角色，尤其是情緒支援方面。

【09:30】雖然政府總部今早繼續暫停開放，但政府高層依然返回政總上班。至上午9時，財政司司長陳茂波乘坐紅色座駕返回政府總部，期間未受到阻礙。

+ 4 + 3 + 2

(鄭子峰攝) 【08:15】夏慤道6條行車綫仍然被封，示威者拒絕離開行車路，以爭取政府回應訴求，並稱有被拘捕心理準備。警方正加強立法會及政府總部布防。【08:00】受示威影響，夏慤道一帶仍然封路，有上班族索性由中環往金鐘方向循行車路步行到金鐘上班。

【08:00】警方談判專家和示威人士商討約一小時，期間重申希望群眾離開路段，希望開通添馬道一帶路段。但由於雙方仍然僵持不下，警方人員於8時全部撤退往大會堂方向，暫時撤離夏慤道，示威者繼續坐在夏慤道馬路及兩旁路壆。

【07:42】由於附近道路受阻，政府總部今日仍暫停開放，所有訪客活動延期或取消；政府行政署表示，職員無需返回政府總部工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。

【0740】約150名警員聯同談判專家，由夏愨道12號美國銀行中心對開，沿路呼籲示威者離開，立法會議員楊岳橋、立法會議員人民力量主兼席陳志全等與300多名示威者攔路抗議，部分人手持「不撤不散」的標語示威，香港社會工作者總工會則開咪向警方廣播，希望警方不要誤導市民，同時盼政府回應訴求。目前雙方在夏愨道上對峙，暫時未見有衝突發生。據稱，警方未有定下勸籲的時限。

【07:27】清晨約7時，大批軍裝警員及談判組人員到夏愨道呼籲示威者離開馬路返回行人路，但示威者拒絕配合，並透過擴音器回應，重申訴求，未有離開跡象。

另外，約50名佩戴頭盔、圓盾和警棍的警員由政府總部西翼閘門，前往添華道接壤龍和道路口，同時清走堵塞添華道的水馬，在路口設置防線。

【06:49】警方呼籲在金鐘一帶馬路留守市民離開，但強調並不是清場。警方稱，由於要恢復正常交通讓市民上班上學，呼籲仍然身處夏愨道的示威者自行離開返回行人路，軍裝警員及談判組人員會到夏愨道邀請示威者離開，只要集會人士和平活動，警方不會使用任何武力，希望現場市民可以合作；同時會開通龍和道，警方在現場檢獲磚頭及武器。

【06:32】 金鐘現場仍至少有百多人留守在夏愨道及添美道一帶。至於立法會示威區「煲底」，仍有示威人士聚集並唱聖詩。

【05:43】夏慤道及添華道一帶仍有約200人留守，夏愨道8條行車線被佔領，示威人士開始陸續醒來收拾及派發物資。另龍和道及添華道一帶只餘下十多名示威人士。

【04:30】金鐘道經已開通，但太古廣場反修例示威男子墮斃現場，仍被市民悼念的花海包圍，部分已放出馬路，有警員以雪糕筒圍封東行一段快線、及西行一段慢線，以防駛經車輛輾過花束。

【05:00】一名於中信橋靜坐的30餘歲男子，突然攀出圍欄企圖跳橋，幸兩名男女友人及時將其拉回，但事主行至約50米外海富橋時，又再企圖跳橋輕生，幸最終仍被及時制止，有驚無險，在友人攙扶下離開。

+ 9 + 8 + 7

+ 6 + 5 + 4

逃犯條例示威持續至深宵，示威者龍和道深宵以水馬堵路。現場未見警員（羅國輝攝）

【02:45】立法會議員鄭松泰與龍和道製路障的示威者交涉。他接受立場新聞直播時表示，雙方交涉主要為路障及物資擺放位置的問題，惟雙方未有達成共識。他多次提醒示威者必須小心自己安全，他又表示希望自己的直播頻道可以保障示威者。

【02:38】立法會議員鄭松泰突然現身龍和道近會展方向，並做網上直播。目前附近位置已經有兩重水馬防線。示威者將碎石放於水馬之間，並於水馬注水。有示威者拿出兩枝滅火筒。

【02:05】示威者在龍和道及添華道交界近中環軍營再放置水馬堵路，掘附近地盤的大石，製作盾牌。而警方在政總圍欄內以攝錄機拍攝示威者，大約近廿名警察在圍欄內戒備。

【01:20】有網民在facebook發帖指，尖沙咀警署有大量警員，懷疑將多箱盾牌等物資運上三輛旅遊巴，並提及「彈上咗車未」，呼籲示威人士提防。

【00:41】行政會議成員林正財接受有線電視電話訪問，透露林鄭月娥早於六月九日遊行前已經有歉意，如果有「時光機」，她也絕不會推動修例。據他了解，林鄭月娥目前無意辭職，會深切反省，令施政不再「離地」。

【00:27】鄺俊宇於添美道提醒示威者要「不受傷、不流血」，堅持要撤回修例、平反暴動罪名。他指自己昨晚至現在無睡過覺，「坐低就瞓得著」。

【00:05】民陣6.16遊行的不反對通知書於深夜12時屆滿，惟夏慤道仍有約數千人留守聚集，部份人安坐在地下。而立法會議員鄺俊宇、林卓廷、郭家麒、尹兆堅亦在夏慤道打氣發言。鄺俊宇呼籲市民留下，並以「不留血、不受傷、不被捕」策略抗爭，受熱烈歡迎，獲市民大量掌聲。

而龍和道亦有不少人士聚集，走出路面，並架設小型路障。添美道亦有不少市民坐在公民廣場對出，並有逾數十名市民一同唱聖詩，大致平靜。

+ 2

+ 3 + 2

2019年6月16日 星期日

【23:37】近6百名遊行人士佔領添華道，並以「垃圾」、「黑警」等辱罵特首辦圍欄內駐守的警員，警方之後未有於位置派員駐守。另外龍和道亦有逾百名遊行人士聚集，並行出馬路，又加設少量路障。

【23:22】政府新聞處公布，截至下午七時，20人在遊行期間不適送院，分別送瑪麗醫院及律敦治醫院。其中一人危殆，10人情況穩定，9人已出院。危殆者在律敦治醫院。

【23:04】警方將龍尾推至灣仔警察總部對出金鐘道後，已停止前進，在場只有少量警員駐守。

【23:03】民陣宣佈6.16遊行近200萬人遊行。警方未公布參與遊行人士數目。

【22:37】龍和道現時亦被示威者佔領，行車受阻。

【21:58】學生動源回應政府新聞稿，要求政府撤回修例，撤銷定性6.12示威為暴動，以及撤銷所有因反送中被控市民的控罪，並呼籲市民繼續留守金鐘。

【21:37】遊行龍尾抵達灣仔修頓球場，惟隊尾停在該處，未能前進。

+ 3 + 2

反《逃犯條例》示威者，揮手機閃光燈，遠觀如星河。（歐嘉樂攝）

【21:31】《香港01》記者訪問金鐘示威現場的6名遊行人士中，僅1人稱「ok」林鄭的道歉，其餘5人都不接受，其中王小姐覺得「道歉乜嘢呀？」、「撤回啦，暫緩冇用㗎！」另一名受訪者伍先生就關注612衝擊被定性暴動，他要求「暴動都要撤回」。

【21:27】立法會議員鄺俊宇在金鐘示威現場出現，示威者向他鼓掌歡呼，並爭相與他合照。鄺俊宇早前在FB表示，因應太古廣場有示威者墜樓死亡，心情十分沉重，需要休息。

【21:13】民主黨立法會議員涂謹申發稿斥林鄭月娥的道歉沒有誠意，形容林鄭對修例是「假撤回」。

【20:45】民陣召集人岑子杰上台回應林鄭月娥致歉聲明，他表示未有見到林鄭改變態度，批評對方只是「意見接受，態度照舊」。認為林鄭月娥僅因遊行人數感到有壓力，卻未必有聽清市民訴求。民陣重申今日遊行的五大訴求，包括撤回修例、撤回定性616衝突為暴動、釋放示威人士、停止拘捕示威人士、及要求林鄭月娥下台，現場數百名示威者亦隨民陣帶領高呼訴求。

【20:41】特首林鄭月娥發表聲明向市民致歉後，夏慤道的示威市民仍在高呼：「撤回！撤回！」

【20:29】就今日的遊行，政府發表聲明：「行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。」但未有回應「撤回《逃犯條例》」及「撤回6.12暴動定性」的訴求。

+ 5 + 4 + 3

【20:22】立法會議員鄺俊宇批評網媒《點新聞》報道失實，並指控該媒體「對死者亂加指控，極為可恥！他們也有違做人最基本道德。」《點新聞》今日報道指昨天在金鐘企跳的男子，曾與鄺俊宇通電話，更指鄺俊宇指示他墮樓。

【20:20】遊行市民途經警總時，高呼「警你老母」，不停報以噓聲，又要求警方道歉，有人則提醒大家，「唔好衝呀。」

【20:00】晚上八時，仍有零星市民在銅鑼灣怡和街前進。

【19:34】逾萬名市民於夏慤道和平集會，大量市民舉手機閃光燈揮動。途中有巴士經過，示威市民主動讓出行車路，讓巴士駛過，市民一直拍手。

【19:16】遊行市民沿銅鑼灣糖街，經怡和街前進，仍未見龍尾。

【19:15】俗稱「煲底」的立法會示威區，有逾百名示威的基督徒唱聖詩。

【18:40】由於示威人數眾多，大量示威人士行出夏慤道，東西行線受阻，多部巴士及車輛未能通過。

【18:33】現場消息指，即將開通英皇道、高士威道近天后及炮台山一段東行線，高士威道西行線仍然封閉供遊行人士使用。

【18:28】銅鑼灣英皇道與興發街車路交界已清空，市民沿英皇道行人路前行，接高士威道繼續前進。維園內市民已全數出發。

反《逃犯條例》的示威者在政總，舉出「學生沒有暴動」的標語。（羅國輝攝）

+ 3 + 2

特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但今日（16日）仍有極大量市民參與第4次反修例遊行。（盧翊銘攝） 【17:46】維園民陣大台宣布，目前已開放告士打道西行兩條行東線，供遊行人士前進。而興發街仍有大量遊行人士經維園前進。 【17:41】民陣隊頭抵達政府總部。 【17:23】民陣隊頭到達灣仔警察總部。 【17:07】民陣隊頭抵灣仔電腦廣場，「反送中受傷被捕者人道支援基金」在天橋底設街站，台上的前立法會議員吳靄儀見到隊頭，隨即叫咪帶領全場為隊頭打氣。另外，炮台山地鐵站外的遊行人士眾多，人流倒塞至地鐵站內。 【17:06】炮台山龍尾已到北角。

6.16示威人山人海，圖為灣仔298電腦特區對出軒尼詩道。（余俊亮攝）

【16:50】海量遊行人士仍在天后和炮台山各處等待加入遊行隊伍，有市民表示在炮台山車廂行到地面，需要超過20分鐘時間。

【16:45】遊行已歷時兩小時，領著「痛心疾首」的民陣隊頭剛行經灣仔集成中心，繼續獲市民讓路前進，並夾道歡呼。

【16:38】民陣大台宣布，灣仔謝斐道行車線亦已開放。除軒尼詩道外，利園山道、駱克道、菲林明道一帶全部都被遊行人士塞爆。紅十字會急救站目前缺乏冰包及冰袋，民陣呼籲暫時毋須使用的市民可捐出。

【16:30】痛心疾首隊抵鵝頸橋及灣仔富德樓。

【16:22】民陣大台宣布，已開放一條告士打道行車線，供遊行人士前往終點政府總部。維園內大量市民改道前往告士打道。

【16:18】滯留近50分鐘後，領著「痛心疾首」的民陣隊頭終獲開路，取道東行線離開崇光百貨繼續前進，沿路獲遊行人士歡呼「加油」和拍掌支持。由於駱克道開通後亦爆滿，早前李卓人以大聲公建議遊行人士嘗試走到告士打道繼續遊行。

示威人士Terry，上周六（6月8日）用了一日多時間，製作「林鄭月娥」公仔頭，並在9日的遊行中使用。 經過612大規模衝突後，他在公仔上加上血漬、警棍和「X你老母」的字句。（勞顯亮攝）

【16:15】天后站其中一個出口，有職員稱市民毋須拍卡出站，直接離開車站便可，打開閘口讓市民離開，並稱此次車程不用收費。有市民不明所以，質問職員為何不用付車費，又問會否被鎖八達通，職員就著市民到另一個需拍卡出站的出口離開

【16:11】李卓人建議示威人士爆出告士打道。駱克道目前4條行車線均迫滿遊行人士，警方在駱克道及馬師道交界，將遊行人士收窄至西行線，讓東行車輛離開。

【16:05】龍頭市民已到金鐘添美道，高呼「林鄭下台」。帶領著「痛心疾首」的民陣隊頭滯留在崇光百貨對出至少廿分鐘，岑子杰宣布，駱克道已經開通，遊行人士可取道繼續前進。

【16:02】天后、炮台山、中環各處均有海量黑衣市民前往參與遊行隊伍。民陣大台宣布，市民可經銅鑼灣記利佐治街，經駱克道遊行，前往終點政府總部。

【15:59】有遊行人士在金鐘道時，由於有大批人士欲於太古廣場獻花予死難者，以至路段非常擠擁。排隊獻花的隊伍在太古廣場東西兩邊分別延綿數百米。熱血公民立法會議員鄭松泰在現場協助指揮人流，由於獻花位置已爆滿，有義工呼籲市民將鮮花放置路邊。

【15:50】拉著「痛心疾首」白布的民陣隊頭滯留在崇光百貨對出近十分鐘，遊行人士嘗試散開讓路，但路面人數眾多，隊伍只好停留，當中小朋友不斷搖動白布打氣。

【15:43】位於灣仔軒尼詩道的《大公報》廣告屏幕，在遊行期間放映6月12日警民衝突的衝突片段，標題為「612暴動真相」，引來群眾大聲指罵，並高呼「垃圾」。

【15:34】頭車早前已經過警察總部，而遠在起點附近，炮台山仍有非常大量市民前往加入遊行隊伍。民陣隊頭到SOGO。灣仔晏頓街有基督徒帶備樂器及擴音器，在現場演唱《Sing Hallelujah to the Lord》，他們表示希望透過詩歌為香港帶來平安及盼望。

【15:30】維園對出高士威道起點，遊行隊伍已停止前進約30分鐘，天后方向仍有大量市民湧入維園。民陣大台表示灣仔、金鐘一帶已盡開行車線塞滿人，非指定遊行路線灣仔駱克道亦已塞滿人。

【15:22】民主黨於灣仔英皇集團中心對開路段設街站，擺下白色鮮花及以白布鋪枱，讓市民自發簽名，哀悼昨日抗議逃犯條例而死亡的人。

【15:19】民陣遊行領頭車遙遙駛至時，沿路等待的人群即夾道鼓舞歡呼，並齊聲高呼「撤回惡法、譴責暴力」。

【15:02】是次遊行，將全開軒尼詩道六線。

【14:58】隊頭到中央圖書館。示威者高呼多項訴求，包括「釋放所有示威者」、「學生不是暴徒」和「沒有暴動，只有暴政」。

【14:48】隊頭轉出維園出馬路。

+ 9 + 8 + 7

【14:42】有遊行人士已先行出發，民陣比原定3時提早出發，帶領隊伍的有召集人岑子杰、工黨前立法會議員李卓人、壹傳媒創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、歌手何韻詩、民主黨創黨主席李柱銘、民主派會議召集人毛孟靜，亦有小朋友在隊頭，眾人穿上黑衣，拉起白布，布上以黑字寫有「痛心疾首」，市民夾道高呼「撤回」。

民間電台發起人曾健成於銅鑼灣登龍街對出一帶，帶領現場人士高呼口號「林鄭下台」、「踢走保皇黨」，並於現場揮舞中華民國的青天白日滿地紅旗。

【14:36】人潮不斷由灣仔倒灌銅鑼灣。

【14:35】維園遊行隊伍尚未出發，銅鑼灣軒尼詩道沿路已擠滿等待加入隊伍的黑衣人潮，利園山道聚集數千人，現場水洩不通。

【14:29】遊行隊伍準備出發。在維園球場，近皇仁書院出入口已拉起兩條橙色帶，遊行隊伍將會經過此通道離開。現時通道兩旁已擠滿參加遊行的黑衣市民，警員在場維持秩序。在電視台直播期間，背後的市民手持標語，大叫「學生冇暴動」、「林鄭下台」。

【14:22】現場維園天后入口非常擠塞，民陣建議市民以銅鑼灣入口進入維園。

【13:58】多個港鐵站，如香港站、旺角等均有黑衣人潮。港鐵指因乘客較多，油塘、旺角、香港，以及港島綫的天后和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。

【13:51】九巴為配合遊行，將加強102、106、112、116線，以及新界區的過海路線服務。

【13:30】距離大會遊行出發時間還有1個半小時，維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服，舉起「學生沒有暴動」和白花的標語，有人手執白鮮花，相信是要預備悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

+ 14 + 13 + 12

+ 5 + 4 + 3

+ 9 + 8 + 7

【12:56】銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。民主黨在現場向市民派發黑絲帶及白色鮮花，悼念昨日於金鐘太古廣場墜下身亡的示威者。民主黨呼籲遊行人士繫上黑絲帶，抗議香港警方過份武力對待示威者。

現場所見，大部分政黨街站都在籌款箱貼上黑色標誌，示意是日所得捐款會全數捐予「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

【12:53】民主黨立法會議員鄺俊宇今天未能出席遊行，他呼籲大家必須出來遊行，一起表達要求撤回惡法的聲音。同時他呼籲大家珍惜和保護自己，不要再有任何人受傷、流血。

鄺俊宇說：「我唔想再有任何人流血、再有任何人受傷，抱歉，情緒確實有點超負荷了，今天不能出席遊行，但請各位市民替我上街，我知道，會有一百萬位以上的手足願意接力，撤回惡法，香港人加油。」

【12:51】民陣昨天決定取消三罷，召集人岑子杰為此造成混亂致歉，表示支持市民自發的三罷行動。

【12:49】民主黨立法會議員林卓廷在facebook發帖，指剛從沙田坐680巴士出港島，「黑衣人塞爆巴士，香港人！」