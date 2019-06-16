【逃犯條例﹒持續更新】遊行提早20分鐘出發　SOGO東西行車線全開

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，今日（16日）如期舉行第4次反修例遊行，由維園6個球場及草地遊行至金鐘添美道。 現場有不少人響應民陣呼籲身穿黑衣，同時悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

【15:22】民主黨於灣仔英皇集團中心對開路段設街站，擺下白色鮮花及以白布鋪枱，讓市民自發簽名，哀悼昨日抗議逃犯條例而死亡的人。

【15:19】民陣遊行領頭車遙遙駛至時，沿路等待的人群即夾道鼓舞歡呼，並齊聲高呼「撤回惡法、譴責暴力」。

【15:02】是次遊行，將全開軒尼詩道六線。

【14:58】隊頭到中央圖書館。示威者高呼多項訴求，包括「釋放所有示威者」、「學生不是暴徒」和「沒有暴動，只有暴政」。

【14:48】隊頭轉出維園出馬路。

【14:42】有遊行人士已先行出發，民陣比原定3時提早出發，帶領隊伍的有召集人岑子杰、工黨前立法會議員李卓人、壹傳媒創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、歌手何韻詩、民主黨創黨主席李柱銘、民主派會議召集人毛孟靜，亦有小朋友在隊頭，眾人穿上黑衣，拉起白布，布上以黑字寫有「痛心疾首」，市民夾道高呼「撤回」。

民間電台發起人曾健成於銅鑼灣登龍街對出一帶，帶領現場人士高呼口號「林鄭下台」、「踢走保皇黨」，並於現場揮舞中華民國的青天白日滿地紅旗。

【14:36】人潮不斷由灣仔倒灌銅鑼灣。

【14:35】維園遊行隊伍尚未出發，銅鑼灣軒尼詩道沿路已擠滿等待加入隊伍的黑衣人潮，利園山道聚集數千人，現場水洩不通。

【14:29】遊行隊伍準備出發。在維園球場，近皇仁書院出入口已拉起兩條橙色帶，遊行隊伍將會經過此通道離開。現時通道兩旁已擠滿參加遊行的黑衣市民，警員在場維持秩序。在電視台直播期間，背後的市民手持標語，大叫「學生冇暴動」、「林鄭下台」。

【14:22】現場維園天后入口非常擠塞，民陣建議市民以銅鑼灣入口進入維園。

【13:58】多個港鐵站，如香港站、旺角等均有黑衣人潮。港鐵指因乘客較多，油塘、旺角、香港，以及港島綫的天后和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。

【13:51】九巴為配合遊行，將加強102、106、112、116線，以及新界區的過海路線服務。

【13:30】距離大會遊行出發時間還有1個半小時，維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服，舉起「學生沒有暴動」和白花的標語，有人手執白鮮花，相信是要預備悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

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【12:56】銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。民主黨在現場向市民派發黑絲帶及白色鮮花，悼念昨日於金鐘太古廣場墜下身亡的示威者。民主黨呼籲遊行人士繫上黑絲帶，抗議香港警方過份武力對待示威者。

現場所見，大部分政黨街站都在籌款箱貼上黑色標誌，示意是日所得捐款會全數捐予「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

【12:53】民主黨立法會議員鄺俊宇今天未能出席遊行，他呼籲大家必須出來遊行，一起表達要求撤回惡法的聲音。同時他呼籲大家珍惜和保護自己，不要再有任何人受傷、流血。

鄺俊宇說：「我唔想再有任何人流血、再有任何人受傷，抱歉，情緒確實有點超負荷了，今天不能出席遊行，但請各位市民替我上街，我知道，會有一百萬位以上的手足願意接力，撤回惡法，香港人加油。」

【12:51】民陣昨天決定取消三罷，召集人岑子杰為此造成混亂致歉，表示支持市民自發的三罷行動。

【12:49】民主黨立法會議員林卓廷在facebook發帖，指剛從沙田坐680巴士出港島，「黑衣人塞爆巴士，香港人！」