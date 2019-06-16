【逃犯條例﹒持續更新】黑衣人潮現　1時半已企滿1個球場

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，今日（16日）如期舉行第4次反修例遊行，由維園6個球場及草地遊行至金鐘添美道。 現場有不少人響應民陣呼籲身穿黑衣，同時悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

【13:30】距離大會遊行出發時間還有1個半小時，維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服，舉起「學生沒有暴動」和白花的標語，有人手執白鮮花，相信是要預備悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

民主黨立法會議員林卓廷在facebook發帖，指剛從沙田坐680巴士出港島，「黑衣人塞爆巴士，香港人！」（林卓廷facebook）

【12:56】銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。民主黨在現場向市民派發黑絲帶及白色鮮花，悼念昨日於金鐘太古廣場墜下身亡的示威者。民主黨呼籲遊行人士繫上黑絲帶，抗議香港警方過份武力對待示威者。

現場所見，大部分政黨街站都在籌款箱貼上黑色標誌，示意是日所得捐款會全數捐予「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

【12:53】民主黨立法會議員鄺俊宇今天未能出席遊行，他呼籲大家必須出來遊行，一起表達要求撤回惡法的聲音。同時他呼籲大家珍惜和保護自己，不要再有任何人受傷、流血。

鄺俊宇說：「我唔想再有任何人流血、再有任何人受傷，抱歉，情緒確實有點超負荷了，今天不能出席遊行，但請各位市民替我上街，我知道，會有一百萬位以上的手足願意接力，撤回惡法，香港人加油。」

【12:51】民陣昨天決定取消三罷，召集人岑子杰為此造成混亂致歉，表示支持市民自發的三罷行動。

【12:49】民主黨立法會議員林卓廷在facebook發帖，指剛從沙田坐680巴士出港島，「黑衣人塞爆巴士，香港人！」