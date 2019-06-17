【逃犯條例】劉兆佳：示威者訴求涉中央　不容易處理

政府昨（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，今（16日）舉行第4次反修例遊行，大批市民參與，沿途大叫「林鄭下台」、「學生不是暴動」等口號。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，這次的遊行主要針對特首林鄭月娥和特區政府的施政，不過對於遊行人士提出訴求，如收回「暴動」定義、撤回修例等，他相信林鄭較難滿足示威者的要求，因關乎到林鄭、中央與建制派，並非容易處理。

大批市民今（16日）遊行要求政府撤回《逃犯條例》修訂，眾人高叫「林鄭下台」等口號。（張浩維攝）

劉兆佳認為，這次的遊行主要針對林鄭月娥和特區政府的施政，顯示市民不接受政府處理修例的手法。對於遊行人士提出的4大訴求，包括撤回修例、收回「暴動」定義、停止拘捕、檢控、釋放被捕示威者以及要求林鄭月娥下台。劉兆佳相信林鄭難以滿足示威者要求，因要求關乎到林鄭、中央與建制派，並非容易處理。他又稱現時示威者處於亢奮狀況，會維持示威節奏，但他認為不容易再逼使政府讓步，往後的情況亦難預料。

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劉兆佳認為，這次的遊行主要針對特首林鄭月娥和特區政府的施政，顯示市民不接受政府處理修例的手法。（資料圖片/盧翊銘攝）

對於修例一役，會否嚴重影響特區政府往後施政？劉兆佳表示，林鄭上任後傾向處理民生議題，避免涉及政治議題，故對其提出修訂《逃犯條例》感詑異。不過劉兆佳認為，若未來政府推行對香港發展有利的民生議題或政策，相信市民也會支持。

劉兆佳稱，不擔心示威的情況持續，反而擔心在中美貿易戰下，香港的經濟受不利因素影響，導致政府收入減少，難處理民生問題。他續指，這次事件反映中央重視國家安全問題，若中央認為特區政府沒意志、無能力維護國家安全的話，有關責任就會落在中央身上。