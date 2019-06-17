【逃犯條例】消息指政府無意改用「撤回」字眼　原因不止面子問題

民陣昨(17日)發起的第二度反逃犯條例遊行，人數更超6月9日遊行，擦新紀錄，民陣多次重申要求撤回引渡條例，不撤回不罷休。但據知情者指，特府政府至今無意改用「撤回」字眼，原因不止面子問題這麼簡單。

林鄭月娥終在周六正式宣布「暫緩」修例，但仍未能令民怨降溫。(資料圖片/盧翊銘攝)

立法會原訂於周三 （12日）就修訂《逃犯(修訂)條例》恢復二讀，結果惹起大批市民包圍立法會，最終爆發警民衝突，林鄭月娥終在周六(15日) 正式宣布「暫緩」修例，但仍未能令民怨降溫，示威者要求「撤回」修例，而非「暫緩」。

林鄭召開記者會翌日，上街人數不減反增，政府再度發新聞稿，表示已「停止」修例工作，今日多名行政會議成員亦公開表明，從現實角度，「暫緩」其實等於「撤回」。不過，港府始終不肯將今次讓步正名為「撤回」，為何轉換一個動詞也這麼困難？

據知情人士指，政府用字由「暫緩」變為「停止」，實已意味逃《逃犯(修訂)條例》草案難以在今屆立法會會期內重啟，因為在政治現實下泛民根本不會妥協。又指雖然政府推動立法的工作不會停止，但只要民主派不答應，修例工作不可能有進展，若明年立法會換屆修例仍未完成，逃犯條例修訂法案將自動失效，實際效果無異於撤回修例。但即便如此，直至周一（17日）林鄭政府仍傾向維持現時所用的「暫緩」字眼，而無意改用「撤回」，面子問題尚是其次，主要原因是怕難以向建制派支持交代。

今次政府強推《逃犯(修訂)條例》，出動了中聯辦開腔，令建制派歸位撐修例，除了立會內的政黨議員外，更動員到地區的左派社團協助發動撐修例宣傳攻勢。今次林鄭月娥突然「轉軚」暫緩修例，已經令一眾修例支持者齊齊「撞車」。若政府正式「撤回」草案，會令「瞓身」為修例護航的建制派政黨及社團處境尷尬 ，甚至給人撐修例由始至終欠缺正當性的觀感，在年底區議會及明年立法會選舉被民主派攻擊，令選情雪上加霜。