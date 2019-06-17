【逃犯條例】任志剛：暫緩其實已是撤回　小部分示威者為害群之馬

政府日前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但昨日（17日）仍有200萬名市民上街遊行，而警方則指有33.8萬人，促請政府撤回修例，更有市民要求特首林鄭下台。行政會議非官守議員任志剛發聲明表示，特首一直盡心為香港服務，支持她繼續擔任特首，對於政府表示暫緩修例，「實事求是地說，暫緩執行其實已是撤回」。

廠商會會長吳宏斌指，希望隨政府暫緩修例，社會各界能放下政治爭拗，停止內耗，聚焦改善經濟及解決民生問題，共建更美好香港。（資料圖片/余俊亮攝）

任志剛今（17日）發聲明表示，相信大部分學生是和平理性表達訴求，「當中只有小部分是害群之馬，使用暴力，破壞社會秩序」，他希望事件能告一段落，讓社會重回正軌，強調香港仍面對大挑戰，政府有大量工作需處理。

另廠商會對於政府暫緩修例表示理解，但希望仍在金鐘一帶的集會人士能盡快散去，恢復正常社會秩序，讓香港回復團結和理性。廠商會會長吳宏斌重申，尊重社會各界和平理性表達意見的自由，惟當社會氣氛緊張、出現對立時，經濟、民生和營商環境難免會受影響。

吳宏斌續指，希望隨政府暫緩修例，社會各界能放下政治爭拗、停止內耗，聚焦改善經濟及解決民生問題，共建更美好香港。