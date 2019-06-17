【逃犯條例】傳林鄭再道歉、澄清暴動定義　任志剛：撐續任特首　

政府日前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但昨日（17日）仍有200萬名市民上街遊行，而警方則指有33.8萬人，促請政府撤回修例，更有市民要求特首林鄭下台。行政會議非官守議員任志剛發聲明表示，特首一直盡心為香港服務，支持她繼續擔任特首，對於政府表示暫緩修例，「實事求是地說，暫緩執行其實已是撤回」。 同為林鄭內閣成員，召集人陳智思與任志剛的姿熊相映成趣。陳智思不止一次公開指林鄭應該向市民道歉，又指今次修例是「完全失敗」，錯判形勢，部署失策，語氣頗為嚴厲。 另外，建制派建測規園界立法會議員謝偉銓則於今日去信林鄭，促請政府考慮成立一個具廣泛代表性、尤其是有年輕人參與的獨立委員會，就近年大型群眾抗爭活動的背後成因、所反映的深層次矛盾，以至特區政府的處理手法、政策措施、管治架構、與市民的溝通對話方法等，進行全面、深入的檢討，以挽回市民的信任和信心。

廠商會會長吳宏斌指，希望隨政府暫緩修例，社會各界能放下政治爭拗，停止內耗，聚焦改善經濟及解決民生問題，共建更美好香港。（資料圖片/余俊亮攝）

任志剛今（17日）發聲明，為事件降溫，指相信大部分學生都是和平理性表達訴求，「當中只有小部分是害群之馬，使用暴力，破壞社會秩序」，又指政府表示暫緩修例，「實事求是地說，暫緩執行其實已是撤回」。

任志剛希望事件能告一段落，讓社會重回正軌，強調香港仍面對大挑戰，政府有大量工作需處理，大讚林鄭一直盡心為香港服務，支持她繼續擔任特首。

事實上，自港府在修改犯條例一役兵敗之山倒後，其能否連任驟成政圈關注點之一，任志剛公開挺林鄭，是為鞏固支持者。

另一位行會成員羅范椒芬表示，林鄭完全明白修訂逃犯條例的工作做得不好，她是真心感到歉疚。「林太一定會正面回應社會的期望，公開向市民道歉」。羅范又指，政府已清晰表示理解市民對條例的擔憂，因此已由立法會撤回二讀的預告，並不設時限再聽取社會各界對條例的意見，實際效果已是撤回條例。

羅范又說：「政府和行政會議成員都低估了香港和國際社會的強烈反應，我們都應該向市民道歉。對於林太一力承擔責任，實在不忍。」

她說：「立法會在明年換屆前還有很多事務需要完成，政府亦有大量更迫切的經濟與民生政策要處理，所以不會再挑起條例的爭議。」

政界傳林鄭很可能在行政會議前後，當着傳媒鏡頭前正式向市民道歉，甚至會率一眾相關官員及全體行會成員向市民致歉，以及對以「暴動」形容示威者作新解說。

另廠商會對於政府暫緩修例表示理解，但希望仍在金鐘一帶的集會人士能盡快散去，恢復正常社會秩序，讓香港回復團結和理性。廠商會會長吳宏斌重申，尊重社會各界和平理性表達意見的自由，惟當社會氣氛緊張、出現對立時，經濟、民生和營商環境難免會受影響。

吳宏斌續指，希望隨政府暫緩修例，社會各界能放下政治爭拗、停止內耗，聚焦改善經濟及解決民生問題，共建更美好香港。