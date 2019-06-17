【逃犯條例】法政匯思炮轟港府無良虛偽　促林鄭、鄭若驊下台

法律界專業團體法政匯思今（17日）就政府暫緩修訂逃犯條例發聲明，形容特首林鄭月娥在日前的記者會上「令人意外地突然改變態度，宣布暫緩草案」，炮轟港府若一早採納意見並撤回草案，所有傷害、甚至示威者的離世均可避免。團體向港府提出5大要求，包括立即撤回草案，及推動《逃犯條例》修訂的四名官員林鄭月娥、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊及警務處處長盧偉聰即時離任。

林鄭月娥在日前的記者會宣布暫緩草案，法政匯思炮轟港府若一早採納意見並撤回草案，所有傷害均可避免。（資料圖片/梁鵬威攝）

法政匯思指，政府是在經過一連串大型的抗議後才作出暫緩草案的決定。此前有示威者與警方發生暴力衝突，期間警員對手無寸鐵的示威者及記者使用催淚氣體、橡膠子彈及布袋彈。又提到在6月15日的記者會數小時後有反修訂示威者危站商場棚架後墜下身亡的事件。

法政匯思強烈譴責特區政府漠視香港及海外法律界人士、記者、商界及其他持份者在過去幾個月以來一致反對草案的意見，相信若港府一早採納意見並撤回草案，所有傷害、為社會帶來的不便，甚至該名示威者的不幸離世均可以避免，認為特區政府必須為過去數星期的事態發展負責。

團體炮轟政府以台灣謀殺案為藉口硬推修訂草案，現時在未有提出替代方案的同時卻又暫緩草案，正正突顯其虛偽，「無良地借助悲劇以達到政治目的，另一方面在失敗的時候就瞬即離棄原本聲稱要幫助的人」。

團體又向港府提出五大要求：包括單獨與台灣進行的單次性安排；成立獨立委員會調查警隊6月12日使用武力情況並公開發表報告；林鄭月娥、李家超、鄭若驊及盧偉聰即時離任；警務處撤回形容6月12日示威為暴動的言論；及政府立即全面撤回草案。