【逃犯條例】陳沛然揭醫管局　涉將示威者資料交警方　促公開交代

政府修訂《逃犯條例》引發嚴重社會紛爭，觸發警方發射催淚彈、橡膠子彈和布袋彈等驅趕示威者，集會人士與警方發生流血衝突，事後警方承認有在公立醫院拘捕因參與示威而被捕的示威人士，惹來前線醫護人員質疑。 醫學界立法會議員陳沛然今日（17日）披露，急症室電腦有一個免登入系統，涉嫌將申報了的病人資料，包括示威者資料泄露給警方。他批評醫管局管理層謊話連篇，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 《香港01》現正向醫管局查詢。

醫學界立法會議員陳沛然披露，急症室電腦有一個免登入系統，涉嫌將申報了的病人資料，包括示威者資料泄露給警方。（資料圖片/梁鵬威攝）

反對修訂《逃犯條例》集會引發大型警民衝突，多名示威者受傷，有多達79人需要送院。 其後警方在612衝突中拘捕11人，涉及暴動罪、公眾地方內擾亂秩序行為、非法集會，以及襲警；警方承認有在公立醫院進行拘捕，惹來前線醫護人員質疑，為何警方如此快收到消息並拘捕有關人士。

醫管局其後兩次發新聞稿回應，稱會致力保障病人私隱，所病收集的病人資料均以臨床需要為基礎，並恪守有關閱讀權限的守則。之後的澄清新聞稿就指，在對外發放資訊方面，醫管局只會向外公布整體傷病數字，不同性別的總人數、年齡範圍，與及簡單情況分類，例如危殆、嚴重，穩定等，不會提供個別病人的個人或臨床資料。而有關系統及做法已經沿用多年，在不同的大型事故中發揮了很大的作用。

陳沛然批評醫管局管理層謊話連篇，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 （歐嘉樂攝）

不過，陳沛然透露，有多於一間醫院及多名同事都向他投訴，發現急症室的電腦系統內有一個「for police」的專用版面，內容有包括求診者的姓名、年齡、性別、身份證號碼、電話號碼等資料，亦把病人分別歸類了「發燒」（Fever from institution）、「立法會外大型集會」（Mass Gathering outside Legco）和「肺炎」（pneumina）。醫護人員無須登入系統便可直接查詢及列印資料。

恰巧的是，醫管局總辦事處於上周三（12日）早上9時許發出的電郵，指示各院將立法會大型活動傷者，登記為立法會外大型集會，並要列明是警察、記者、市民或其他。

陳沛然批評，醫管局管理層大話連篇，將示威者資料泄露予警方，違犯私人守則，又擔心新聞稿中所指「有關系統及做法已經沿用多年」，過去是否一直有類似做法，到現在無停止過將資料交給警方，日後只會嚇怕在示威中受傷的人士，令他們不敢求醫。

陳沛然形容，公開資料形同是與醫管局「割蓆」，指出前線醫護人員對此感到憤怒，要求管理層公開道歉，公開報警真相及立即停止申報系統；並要求個人資料私隱專員公署介入調查，以挽回市民和醫管局前線醫護人員的信心。 他又建議，前線同事暫時不要就求傷的病人加上「立法會外大型集會」標籤。