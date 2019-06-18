【逃犯條例．持續更新】林鄭：向市民真誠道歉　全拒民陣5大訴求

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今，無論社會、甚至國際間均遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，16日如期舉行第4次反修例遊行，民陣宣佈參與人數接近200萬人，林鄭當晚即發聲明向市民致歉，承認政府工作有許多不足之處，惟仍有大量示威人士強調「不撤不散」，並要求林鄭承諾放棄「暴動」定性。 至17日警務處處長盧偉聰稱，早前指6.12示威是暴動的說法，只是指有部份人有暴力衝突行為，因此是「暴動」，並非是整個公眾活動是「暴動」。 今日(18日)，政府表示特首林鄭月娥下午4時在政府總部見記者，是林鄭自周日(16日)遊行以來，首次公開露面。就現場所見，講台台面預備了3張紙巾，台底則準備了兩盒紙巾。 記者會準時於下午4時舉行，林鄭首先向每一名市民真誠道歉，「我衷心希望香港經歷今次事件，受傷的人能盡快康復，帶來希望。」當回答記者提問期間，更一度哽咽。 記者會歷時約一小時，即使記者多番提問有關民陣的5大訴求，包括要求政府承諾不檢控示威者；取消定性暴動；追究開槍責任；撤回修例；以及要求其下台，林鄭全沒有回應。

就修例風波向市民道歉

【1600】特首林鄭月娥於記者會上表示，過去幾個月的爭議是政府推行修例不善，她個人需要負上很大的責任。又指事件引起市民紛爭及焦慮，「我在此向每一位香港市民真誠道歉」。

對於參與遊行集市民，維持治安的警隊同事，以及採訪的記者，在衝突中受傷，她感到十分難過。

過去多次遊行，她見到很多熱愛香港的市民，行咗幾個鐘，希望政府聆聽他們的聲音。有爸爸媽媽為了他們的下一代走出來，有一向沈默的市民，也有青年人覺得要出來轉達意見，她明白市民的感受。

她表示，明白年青人對社會問題會有不同想法，知道大家對於香港的未來是充滿熱誠。

【1609】從來都無指參與6.12集會大量人士是暴徒。

【1610】 林鄭月娥回應記者提問時，一度哽咽。對於被問到曾為此事哭了幾次？林鄭稱，有反思、有反醒。

當林鄭回答記者提問期間，一度哽咽。(鄭子峰攝)

【1614】林鄭承諾未化解矛盾紛爭前，絕不會貿然重啟立法程序。她並指，修訂《逃犯條例》草案，上星期六已即時停止立法工作，亦沒有為工作設定任何時間表。

【1616】林鄭被問及是否有權有勢有票先道歉，無權無勢無票的市民放在最後？

林鄭稱，可從很多閉門會議聽到很多說法，但最重要的是她今日非常真誠向市民致歉，我完全認同這麼大件事，行政長官亦都負最大責任，好應該親身很嚴肅與市民致歉，今日是最早機的機會，因為我必須回去這個地方經過傳媒報道向市民致歉。」

她又認為，未來管治「是會困難、是會困難」，但困難非在於能力，而是信心和能量的問題，她相信未來三年工作會非常困難，她稱會與團體會加倍努力重建市民信心。

撤回」兩個字是否「唔講得」？

【1622】無綫新聞記者第四次追問林鄭月娥為何「撤回」二字不能由她口中聽到，並質疑若然今次事件中無官員需要問責下台，問責制是否已名存實亡。

林鄭重複表示，有關字眼上的問題已沒有可以再補充的地方。至於問責方面，她指作為官員要對自己負責，她本人作為行政長官更需負上很大責任，「但我們現在的立場是希望能繼續為香港社會服務。」她指面前有很多經濟及社會問題需要處理，過去接近兩年的時間政府都以務實誠懇的態度推動工作，希望社會各界都認同，給他們這個機會繼續去做工作。

保安局局長李家超(右)、律政司司長鄭若驊(中)，以及特首辦主任陳國基(左)，都有出席記者會。(鄭子峰攝)

【1633】有線新聞記者追問林鄭未來是否有空間重啓修訂《逃犯條例》草案、會否收回定性6月12日集會為暴動的描述、會否成立委員會獨立調查警方暴力執法。

林鄭回應，草案在社會引起紛爭，作為一個負責任的政府，當未有足夠的工作去關理紛爭及爭議下，不會貿然重新做這件事。加上近日有很多立法會議員表示，會期去到明年七月未通過草案到時便失效，政府亦接受。

另外，她指在公眾集會中，最有權威及資訊去判斷發生什麼事的人不行政長官，「我當日只是按警務處作的暴動形容，我就有責任告訴市民，整個香港社會都不接受有暴動行為。」林鄭表示，警務處處長盧偉聰昨日已澄清講法，她今日也會按警務處重新作出的立場而講，她認為立場是一致的。

她表示，若有市民認為警方使用過份武力，香港有完善、行之有效及穩妥的投訴機制去處理，機制以獨立監警會為重要組成部份，認為監警會能給予社會信心能公平公正處理。

林鄭月娥亦被問到是否認為修例本身有問題，她指過去數月修例工作引起的爭議與政府本身工作上的不足有關，稱「要將一個有良好意願、有客觀好處的工作做好，其實一點不容易」，林鄭指當局日常的施政都面對許多困難，重申今次政府對法律議題解說不善，故局方對於工作上的不足要負上很大責任。

【1639】林鄭被問到於周六曾表示，警察執法是天經地義，是否覺得完全無做錯？會否就此致歉？以及如何與香港人「重新連繫」？

林鄭回應指，警方面對衝擊時，不能不去處理，又指，正如盧偉聰所說，已經就著有關事件收到投訴，強調會用回以往恆之有效的機制處理，「今日我不會作一個判斷」。

她指往後工作，要同心同行，香港、青年人才有希望，而復修工作亦已馬上展開。

【1643】林鄭對有人於事件中輕生表示「感到難過」。

【1646】林鄭被問到第為兩子之母，如何理解「記你老Ｘ」這四字？

林鄭月娥並無正面回應，僅表示「如果你要投訴，等投訴處理了再講」。