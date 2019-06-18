【逃犯條例】局勢仍未穩　促撤修例周三死線　傳抗爭行動將升級　

行政長官林鄭月娥今午(18日)公開就修訂《逃犯條例》引起的社會紛爭向港人致歉，但未有回應集會人士的五個訴求，包括撤回修例或撤銷暴動控罪等。 民間人權陣線發言人岑子杰批評林鄭在記者會上只是表達感受，未有實際回應示威者訴求，明天將與民主派商討下一步行動；香港眾志秘書長黃之鋒亦譴責林鄭漠視示威者的訴求，他稱預料未來一兩個星期會有更多行動，以顯示集會人士抗爭的決心。 另外，早前有網民自發訂下「死線」，要求政府在6月20日下午5時必須回應4點訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、完全收回6.12暴動論、撤控及釋放所有被捕示威者、及嚴懲警方濫暴濫權，否則將於6月21日行動升級。有政界人士擔心，周四早上會重演佔路、包圍立法會等激進行動。

民陣發言人岑子杰批評林鄭記者會上未有實際回應示威者訴求。( 羅君豪攝)

特首林鄭月娥首度就修訂《逃犯條例》引起的社會矛盾向公眾致歉，惟民主派議員、香港眾志，以及就反修例舉行了四場遊行的民陣均不收貨。民陣發言人岑子杰表示，是次記者會沒有實質內容，林鄭僅在表達個人感受「搏同情」，沒有回應民陣的五大訴求，形容她是一名「五無特首」，令民主派憤怒，建制派感到尷尬。

林鄭月娥在記者會上回應警方疑使用不合比例的武力時，稱警務處處長盧偉聰已收到相關投訴，現時已有既定投訴機制，而她不能判斷警方是否有使用過份武力。民陣稱，將會運用每一個可行的機制投訴，投訴包括警方向民陣的大台施放多枚催淚彈、部份警員沒有編號難以作識別，以及警方疑對準示威者頭部開槍等。岑子杰指出，不認為這些機制能有效解決問題，走訪每個機制只為顯示林鄭月娥在「講大話」，又促請當局成立由終審法院終審法院法官領導獨立調查小組，調查警方在市民近日相關活動中如何濫用武力。

香港眾志黃之鋒亦批評林鄭漠視示威者的訴求，道歉不真誠且相當虛偽。他稱，相信未來的日子，不論是民主派抑或是其他自發集會人士，都會發起不同的行動同政府施壓。至於網上流傳本周四（21日）將會是死線，若果林鄭政府再不回應示威者訴求，各方人士就會有更多的抗議行動，黃之鋒認為，當局是否懸崖勒馬，未來一兩日是關鍵。

香港眾志常委羅冠聰則譴責警方使用過份武力，認為當局把這場示威行動定性為暴動是政治舉動，只為配合警方開槍的決定。