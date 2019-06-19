【國歌法】梁君彥倡押後恢復二讀　「將政治事件丟埋一邊」

政制及內地事務局局長聶德權早前致函內務委員會主席李慧琼，擬作出預告本立法年度恢復《國歌法》二讀辯論。立法會主席梁君彥今天（19日）表示，目前應先把政治事件「丟埋一邊」，使立法會平靜下來，建議政府於暑假休會後，即10月才恢復《國歌法》二讀，冀聶德權「盡早講係咪拎上嚟」。

6.12衝突期間，立法會保安曾不容議員返回立法會，梁君彥指當情況威脅立法會安全時，就會提升保安級別。

梁君彥表示，今天按《議事規則》和《基本法》，批准議員就修訂《逃犯條例》和警方在大型示威集會的處理手法提出兩項緊急質詢和休會辯論。

梁君彥表示，香港社會仍有很多經濟、民生事情需處理，希望可以重新聚焦於議會事務，又指有很多議程待立法會處理，例如批准稅務豁免、延長法官退休年齡等。

至於《國歌法》應否於暑假休會前恢複二讀，他認為目前應先把政治事件「丟埋一邊」，使立法會平靜下來，建議政府暑假休會後才恢復《國歌法》二讀，希望聶德權「盡早講係咪拎上嚟」。

有意見認為，梁君彥提出限時辯論《逃犯條例》修訂，與觸發上周三大型衝突有關。梁君彥指限時辯論安排是按《議員規則》和以往議事安排而作出的決定，又指議會就是解決爭議的地方。

被問到在上周三衝突期間，立法會保安曾不容許議員返回立法會，他指當情況威脅立法會安全時，就會提升保安級別，強調大部分示威者是和平和理性表示訴求，政府會尊重有關意見。

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對於梁君彥建議押後恢復二讀國歌法，民主黨立法會議員林卓廷認為是合理的建議。他稱現時社會氣氛緊張，提出押後處理是照顧現時的社會氣氛，避免再度激化。林卓廷強調，不論是明日大嶼撥款或國歌法等具爭議議題，現階段均不適合放在立法會審議通過，否則會引起新一輪民憤和抗議。他希望政府吸取《逃犯條例》修訂的教訓，認真聆聽社會不同聲音，不是「夾硬數夠票」就通過法案。

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