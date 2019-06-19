【逃犯條例】區諾軒去信內會　要求以特權法調查6.12警民衝突

《逃犯條例》修訂掀起極大爭議，更加觸發上周三（12日）的警民衝突，警方於衝突中發射逾150枚催淚彈、20多枚布袋彈以及數枚橡膠子彈，造成多名示威者受傷，甚至有示威者被子彈擊中頭部。 民主派立法會議員區諾軒本周一（17日）去信立法會內務委員會主席李慧琼，要求於周五（21日）內會上以內會名義，授權立法會就6.12警民衝突成立專責委員會，以特權法調查。

區諾軒認為，有不少警務人員近日未能克制個人情緒，在處理集會期間出現不少違規行為。（羅君豪攝）

警方於6.12集會處理上涉有違規的行為

區諾軒認為，有不少警務人員近日未能克制個人情緒，在處理集會期間出現不少違規行為，其中包括在未有發出警告的情況下向示威者頭部發射橡膠子彈及布袋彈、數十名警員圍毆已被完全制服的示威者、以粗暴言語對待記者和以警棍襲擊記者、向急救站發射催淚彈、便衣警員於執行職務期間拒絕出示委任證等。他指一連串的違規事件，顯示警方的指引及訓練不足，未能有效保障香港的新聞自由、集會自由以及人身安全。

監警會欠獨立調查權及懲處權 難以追究警方違規行為

區諾軒在信中亦提到，在現時的監警制度下，需先由警方的投訴警察課作內部調查，再交由獨立的監警會監察調查和接納調查報告，監警會欠缺獨立調查權及懲處權，只能對投訴個案進行審核，亦無力推翻調查結果。他認為，每年監警會通過的調查報告結果有一半以上均為「無法追查」，預料監警會無力處理今次事件。

他續指，立法會作為監察行政機關的角色，可就監警制度提出建議，就是次事件的調查範圍可比監警會更為廣泛，故要求李慧琼以內務委員會主席名義在立法會大會動議一項議案，成立專責委員會，以特權法調查警方於6月12日集會時的處理手法，並就上述調查的結果，就警務人員處理大型公眾活動的政策及安排，以及其他有關事宜作出建議。