【逃犯條例】一文睇晒　林鄭16.6道歉前後　建制派議員言論轉變

逾二百萬市民參與6.16反《逃犯條例》修訂遊行，最終迫使特首林鄭月娥暫緩條例，更兩次就事件道歉。

記者整理了一眾建制派議員的近半年的言論紀錄，當中包括民建聯周浩鼎、李慧琼、工聯會陸頌雄、麥美娟、葉劉淑儀等等。林鄭道歉前，不少建制派政黨及議員，在中聯辦開腔下，為表支持特區政府及中央，均極力支持《逃犯條例》修訂；但當林鄭道歉後，他們都出現不同程度的立場變化，部份人言論更出現矛盾。