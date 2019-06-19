【逃犯條例】一文睇晒　林鄭16.6道歉前後　建制派議員言論轉變

撰文：陳潤南
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逾二百萬市民參與6.16反《逃犯條例》修訂遊行，最終迫使特首林鄭月娥暫緩條例，更兩次就事件道歉。
記者整理了一眾建制派議員的近半年的言論紀錄，當中包括民建聯周浩鼎、李慧琼、工聯會陸頌雄、麥美娟、葉劉淑儀等等。林鄭道歉前，不少建制派政黨及議員，在中聯辦開腔下，為表支持特區政府及中央，均極力支持《逃犯條例》修訂；但當林鄭道歉後，他們都出現不同程度的立場變化，部份人言論更出現矛盾。
特首林鄭月娥於今日3時的記者會中宣布暫緩修訂逃犯條例的二讀程序，更指短期內不會重推修訂。各建制派政黨均表示理解並支持政府作出暫緩的決定。（資料圖片/梁鵬威）
林鄭道歉前後 建制派言論急轉彎？
民建聯
林鄭6.12道歉前
周浩鼎指責涂謹申無妥善履行其主持主席選舉的職責，迫使建制派別無選擇，聯署要求內會發指引撒換主持人，他呼籲泛民停止再阻撓法案委員會審議工作。
周浩鼎表示，家屬一直有留意事態發展，冀可盡快通過修例。
李慧琼指出，反對派將修訂肆意政治化、妖魔化，以陰謀論挑動民情。
民建聯立法會議員陳克勤表示，反對派在修逃犯例一事上不斷製造白色恐怖、恐嚇香港市民，把市民當成逃犯
林鄭6.16道歉後
建制派議員一直向政府表示市民對修例的疑慮，要求政府作出修正。
政府今次上了寶貴的一課，應該充分明白到政策解說的重要性；而於疑慮未有消除的大前提下，不宜硬推一些具爭議性的法案。
有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強推動修例連累建制派，更淚灑當場。（余俊亮攝）
工聯會
林鄭6.12道歉前
陸頌雄認為，《逃犯（修訂）條例》立法刻不容緩，他會設法讓法案通過，揭破罪犯與逃犯真面目。
麥美娟報警稱要尋找誰人阻撓會議進行。對於有泛民議員指摘保安阻止議員開會，麥批評說法捩橫折曲及荒謬，強調秘書處維持秩序，只是有人不斷阻撓會議，才令議員未能開會及受傷。
工聯會於9日前往美國領事館示威。工聯會會長吳秋北當日表示：「修訂條例僅針對罪犯，對香港市民根本無任何壞處，但美國與反對派一再發布謠言，製造社會矛盾，做法可恥。」
林鄭6.16道歉後
麥美娟今日接見傳媒訪問時，強調《逃犯條例》修訂本身沒有問題，建制派沒有盲目、無條件支持政府，但她指現時應該修補社會上的撕裂。
《蘋果日報》及《東周刊》報道，麥美娟曾大聲向林鄭説：「我啲兄弟落去解説日日被人X！X街，你試下落區日日畀人X呀！」麥質疑，林鄭一直勸喻建制派要堅定支持政府，工聯會更因而前往美國駐港總領事館請願，「依家話撤就撤，咁當初有過百萬人上街，嗰時又憑咩咁堅定？」（香港01 19/6報道）
5月6日，民主派如常開會，由涂謹申主持。期間新民黨容海恩衝入會議室，手持「這個不是會議！」紙牌抗議。會議最後選出涂謹申作為法案委員會主席。（羅君豪攝）
新民黨
林鄭6.12道歉前
商界反對聲音強烈，我認為是自製恐懼，主要源於他們擔心自己會被移交......若有聲音指香港通過《逃犯條例》修訂便是打擊香港營商環境、外資會撤走云云，實屬荒謬及誤導。
她認為，政府決策不應看人數，因為這會導致未來反對團體不斷「谷人上街」，造成社會不穩定。
林鄭6.16道歉後
葉劉淑儀重申林太應向市民道歉，令社會盡快回復平靜，至於是否要下台，葉太稱不需要。
葉劉淑儀在節目中亦批評，政府在今次修例中，向市民解釋的工作太差。
經民聯梁美芬曾表示，有領事提及是否能夠盡量有額外機制，讓香港永久居民有更大保障措施，包括設立觀察員，從而令草案順利通過。（莊恭南攝）
經民聯
林鄭6.16道歉前
梁美芬說，反對派亂指內地司法不公，根本是失焦：「反對派根本不理性，不信任內地法制，台灣也是實行大陸法，為何反對派不質疑台灣司法制度？」
城大法律學院副教授梁美芬表示，看到政府有魄力推進修例處理逃犯移交問題，她表示贊同。
林鄭道歉後
政府暫緩修例，已是回應了市民的訴求。